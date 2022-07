Qualifs - Leclerc en pole avec l'aide de Sainz

Charger le lecteur audio

Q1 - C'est fini pour Gasly

Après des tours de sortie des stands très lents en raison d'une température supérieure à 30°C au Castellet, c'est Charles Leclerc qui s'est montré le plus rapide dans la première salve de chronos, auteur d'un 1'31"727 à comparer au 1'31"891 de Max Verstappen. Condamné à un départ en fond de grille, Carlos Sainz était troisième à six dixièmes, juste devant Sergio Pérez, alors que Lando Norris, Fernando Alonso et Valtteri Bottas devançaient les deux Mercedes.

Plus loin, Kevin Magnussen, également pénalisé, n'avait pas encore daigné réaliser de tour chronométré. Zhou Guanyu, Mick Schumacher, Nicholas Latifi et Sebastian Vettel risquaient également l'élimination en Q1. Des fautes de pilotage ont privé Zhou et Alexander Albon de l'opportunité d'améliorer, et cela a failli coûter cher au pilote Williams : de larges améliorations par Schumacher, Vettel et Magnussen l'ont relégué dans la zone rouge, aux côtés de Pierre Gasly et Lance Stroll... avant que le chrono de Schumacher soit annulé pour non-respect des limites de la piste au virage 3, qu'il a légèrement coupé.

Éliminés en Q1 : Gasly, Stroll, Zhou, Schumacher, Latifi

Q2 - Mercedes se sauve sur le fil

Certains pilotes ont lancé la Q2 en pneus usés, à l'image de Charles Leclerc, qui n'a pu faire mieux que 1'32"587 quand Carlos Sainz était en 1'31"081 (!), Max Verstappen en 1'31"990 et Sergio Pérez en 1'32"120. Kevin Magnussen, lui, a pris la sixième place provisoire, également en gommes usées.

L'inquiétude était légitime chez Mercedes, où Lewis Hamilton était neuvième à deux minutes du drapeau à damier, tandis que George Russell se trouvait hors du top 10, aux côtés de Sebastian Vettel, Esteban Ocon, Alexander Albon et Yuki Tsunoda. Valtteri Bottas était le dernier qualifié, avec quatre centièmes d'avance sur Vettel.

Quasiment tous les pilotes en piste ont amélioré dans leur ultime tentative, ce qui a permis à Russell et Tsunoda de se sauver aux dépens de Daniel Ricciardo et Bottas. Sainz et Magnussen ont assurément joué les trouble-fêtes en se qualifiant pour la Q3 malgré leurs pénalités.

Éliminés en Q2 : Ricciardo, Ocon, Bottas, Vettel, Albon

Q3 - L'aspi de Sainz donne un coup de pouce à Leclerc

Le chrono de Sainz en Q2 était de bon augure pour une pole position de Ferrari, et la Scuderia a profité de la présence de l'Espagnol dans la dernière phase pour qu'il donne l'aspiration à Leclerc, mais l'exécution n'a pas été parfaite. Le Monégasque a signé le meilleur temps provisoire en 1'31"209... huit millièmes devant Verstappen ! Pérez était relégué à quatre dixièmes, les autres concurrents (tous en pneus usés) à plus d'une seconde, les Mercedes en tête.

Dans le dernier run, Ferrari a reproduit sa tactique et Leclerc a grappillé trois dixièmes en 1'30"872, s'octroyant la pole position face à un Verstappen qui n'a que peu amélioré, auteur d'un 1'31"176. Sergio Pérez s'est maintenu à un peu moins d'une demi-seconde dans un vrai no man's land, suivi par Hamilton, Norris, Russell, Alonso et Tsunoda. "Grande Carlos" a lancé Leclerc en italien à la radio, reconnaissant de la contribution de son coéquipier, même si l'écart de trois dixièmes laisse imaginer qu'il aurait signé la pole position de toute façon.

