Qualifs - Verstappen arrache la pole position aux Mercedes

Q1 - Giovinazzi met une demi-seconde à Räikkönen

C'est par un incident qu'a commencé cette dernière séance qualificative de la saison, puisque Max Verstappen a fait un petit blocage de roue dans les stands lorsque la Williams de Nicholas Latifi est sortie du garage devant lui. Les commissaires vont se pencher sur ce moment litigieux.

Cela a-t-il coûté de la performance à Verstappen, qui n'a pu tourner qu'en 1'36"807 lors de son premier run, à sept dixièmes de son coéquipier Alexander Albon ? Le Néerlandais a surtout perdu du temps lorsqu'il s'est "coincé la main" dans son cockpit au virage 6. Valtteri Bottas menait la danse en 1'35"699 devant Sergio Pérez (1'36"106).

Lewis Hamilton, pour sa part, a effectué un tour en 1'35"797 malgré un passage prolongé sur le vibreur en forme de boudin à la sortie de l'avant-dernier virage, qui lui a fait craindre des dégâts au niveau du fond plat... et qui a valu à son chrono d'être supprimé pour non-respect des limites de la piste, Antonio Giovinazzi ayant subi un sort similaire.

À cinq minutes du but, ce sont les Haas, les Williams et Giovinazzi qui étaient dans la zone rouge, avec Pietro Fittipaldi à une belle 17e place, un dixième derrière Kevin Magnussen. Kimi Räikkönen, 15e et dernier qualifié, avait une demi-seconde de retard sur Sebastian Vettel et une demi-seconde d'avance sur Magnussen. Et pourtant, Giovinazzi s'est propulsé 0"480 devant Räikkönen, alors que George Russell s'intercalait entre les Haas. Nicholas Latifi, parti en tête-à-queue à la sortie du dernier virage alors qu'il allait commencer un tour rapide, était dernier.

Pendant ce temps, Hamilton signait le meilleur temps en 1'35"528, devançant Bottas, Leclerc, Verstappen, Norris et Pérez.

Éliminés en Q1 : Räikkönen, Magnussen, Russell, Fittipaldi, Latifi

Q2 - Vettel et les Renault éliminés

C'est en pneus mediums que la plupart des concurrents ont pris la piste en Q2, dans l'espoir de prendre le départ avec ce composé en cas de passage en Q3. C'était notamment le cas des Mercedes, avec Lewis Hamilton en 1'35"466 et Valtteri Bottas en 1'35"527, quatre dixièmes devant un impressionnant Lando Norris en tendres : 1'35"849.

Alexander Albon a pris la quatrième place avant que son chrono ne soit supprimé pour non-respect des limites de la piste au virage 21, et ce sont donc Carlos Sainz et Verstappen (mediums) qui complétaient le top 5 provisoire, devant Pierre Gasly (tendres), Charles Leclerc (mediums), Daniil Kvyat, Lance Stroll (tendres) et Sebastian Vettel (mediums).

On retrouvait initialement Daniel Ricciardo en dixième place avant qu'il ne subisse le même sort qu'Albon, et il était donc dans la zone rouge aux côtés de son coéquipier Esteban Ocon, de Giovinazzi et d'un Pérez qui sait déjà qu'il s'élancera du fond de grille après avoir été équipé d'un tout nouveau moteur.

Tout le monde a repris la piste en tendres pour un deuxième run, à l'exception de Verstappen et de Leclerc en mediums. Albon a assuré l'essentiel en accrochant la quatrième place à seulement 13 millièmes de seconde de son coéquipier, qui a également amélioré. Les Renault, si elles sont passées devant la Ferrari de Vettel, ont quand même été éliminées, 11e et 12e.

Éliminés en Q2 : Ocon, Ricciardo, Vettel, Giovinazzi, Pérez

Q3 - Verstappen le trouble-fête

Un dixième de seconde et demi, voilà ce qui séparait le top 4 à l'issue du premier run de Q3, avec Valtteri Bottas en 1'35"415, devant Max Verstappen (+0"104), Lewis Hamilton (+0"135) et Alexander Albon (+0"156). Suivaient les McLaren avec un impressionnant chrono de Lando Norris, dont les pneus tendres n'étaient pas neufs : 1'35"988. Les AlphaTauri, également en pneus rodés, fermaient la marche derrière Stroll et Leclerc.

Tout le monde était en gommes neuves pour le dernier run, et Hamilton a lancé les hostilités avec un 1'35"332 malgré un troisième partiel quelque peu médiocre – précisément le secteur où Bottas a fait la différence pour tourner en 1'35"271... Mais Verstappen est venu priver Mercedes d'un 100% de pole positions en 2020, avec un remarquable 1'35"246, sans signer le moindre meilleur secteur ! Un impressionnant Norris s'est hissé à la quatrième place devant Albon et Sainz, alors que Kvyat, Stroll, Leclerc et Gasly complétaient le top 10.

