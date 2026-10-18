Formule 1

Quand Mercedes va-t-elle conquérir le titre constructeurs 2026 ?

Mercedes est en passe de remporter à la fois le titre pilotes et celui des constructeurs en cette saison F1 2026.

Ed Hardy

Publié: 18 oct. 2026, 14:30

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Photo de : Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images

La saison 2026 de Formule 1 a vu Mercedes renouer avec sa domination d'antan, l'écurie étant en passe de remporter son premier doublé au championnat depuis la saison 2020, qui avait été marquée par la pandémie de COVID-19.

Kimi Antonelli et George Russell occupent la tête du classement pilotes, le premier disposant d'une avance de 102 points sur le second, tandis que Mercedes devance Ferrari, deuxième du classement constructeurs, de 134 points.

C'est grâce à 11 victoires en 17 Grands Prix que les Flèches d'Argent occupent cette position en ce début de nouvelle ère réglementaire, la plupart de ces succès ayant été remportés en début de saison, leurs rivaux ayant ensuite réduit l'écart.

Quoi qu'il en soit, Mercedes s'apprête à décrocher son premier titre de champion du monde des pilotes depuis 2020, après une période de domination de Max Verstappen et un sacre de Lando Norris, la situation étant similaire chez les constructeurs.

Les Flèches d'Argent ont remporté ce championnat pour la dernière fois en 2021, avant que Red Bull et McLaren ne prennent lors de l'ère de l'effet de sol, mais à six manches de la fin de la saison 2026, Mercedes devrait remporter cette couronne.

Antonelli peut décrocher son premier titre mondial dès la prochaine course à Austin, même s'il le fera très probablement une semaine plus tard au Mexique, tandis que Mercedes devra peut-être attendre un peu plus longtemps pour remporter le titre des écuries.

Combien d'équipes peuvent être titrées en 2026 ?

Photo de: James Sutton / LAT Images via Getty Images

Il reste 258 points à attribuer au classement du championnat du monde des constructeurs de F1 2026, à condition que les Grands Prix du Qatar et d'Abu Dhabi aient bien lieu malgré le conflit qui sévit actuellement au Moyen-Orient.

Cela signifie que quatre écuries ont encore une chance mathématique de remporter le titre, Mercedes devançant Ferrari de 134 points, McLaren de 239 et Red Bull de 246 - Racing Bulls, cinquième, accuse un retard de 478 points.

Position Équipe Points 1 Mercedes 578 2 Ferrari 444 3 McLaren 339 4 Red Bull 332 5 Racing Bulls 100 6 Alpine 68 7 Haas 30 8 Audi 23 9 Williams 12 10 Aston Martin 7 11 Cadillac 0

Mercedes peut-elle être titrée au GP des États-Unis ?

Lorsque le drapeau à damier sera agité à Austin le week-end prochain, il restera 215 points à attribuer.

Cela signifie que le Grand Prix des États-Unis risque de voir McLaren et Red Bull être éliminées de la course au titre, faute de se trouver à moins de 214 points de Mercedes après la course d'Austin.

En effet, Mercedes compte neuf victoires de plus que ces deux écuries ; ainsi, si McLaren et Red Bull réduisaient l'écart à 215 points au Texas, elles seraient tout de même éliminées de la course au titre en raison du décompte des victoires.

Étant donné que cela exigerait que les champions en titre et Red Bull devancent Mercedes d'au moins 25 et 32 points respectivement, Ferrari est, de manière réaliste, la seule menace pour la marque allemande.

Et comme la Scuderia quittera les États-Unis en restant à moins de 214 points de Mercedes, quoi qu'il arrive, le titre constructeurs ne sera pas décerné le week-end prochain.

Où Mercedes peut-elle remporter le titre F1 2026 ?

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Photo by: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

Le pire scénario pour Ferrari à Austin serait de ne marquer aucun point, tandis que Mercedes réaliserait un doublé, ce qui creuserait un écart de 177 points entre les deux écuries.

Si ce schéma peu probable venait à se produire, la marque allemande se rendrait à Mexico avec une chance de remporter son neuvième titre constructeurs, ce qui lui permettrait d'égaler Williams, et de figurer derrière Ferrari (16) et McLaren (10).

Encore une fois, à condition que les Grands Prix du Qatar et d'Abu Dhabi aient bien lieu, 172 points seront encore en jeu lors des quatre Grands Prix qui suivront celui du Mexique. Ainsi, si le scénario décrit ci-dessus se produisait à Austin, Mercedes devrait simplement s'assurer que Ferrari ne marque pas au moins six points de plus qu'elle au Mexique.

Pourtant, à aucun moment cette saison, Mercedes n'a remporté le maximum de points lors d'un Grand Prix alors que Ferrari n'en a obtenu aucun, comme l'indique le tableau ci-dessous - qui ne tient pas compte des courses sprint, puisqu'il n'y en a plus en 2026.

Grand Prix Point pris par Mercedes Points pris par Ferrari Australie 43 27 Chine 43 27 Japon 37 23 Miami 37 12 Canada 25 30 Monaco 25 18 Barcelone 18 25 Autiche 40 14 Grande-Bretagne 18 40 Belgique 25 30 Hongrie 21 22 Pays-Bas 33 22 Italie 43 8 Espagne 35 12 Azerbaïdjan 35 20 Malaisie 18 27 Singapour 17 26

Au vu de ces chiffres, Mercedes a devancé Ferrari de 7,6 points en moyenne sur les 17 Grands Prix ; si cette tendance se confirmait lors des deux prochains, l'écart s'élèverait à 149 points.

Il serait donc très difficile, même pour Mercedes, de remporter le titre au Mexique. La F1 se tournera très probablement vers le Grand Prix suivant, au Brésil, où les Flèches d'argent pourraient devenir championnes du monde.

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