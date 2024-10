T-tray Red Bull : McLaren pointe une justification "qui ne tient pas debout"

Avant même les premiers tours de roue du Grand Prix des États-Unis 2024 de F1, une nouvelle controverse technique s'est ouverte. Il n'a pas fallu longtemps pour apprendre que Red Bull était cette fois au coeur d'une polémique impliquant un dispositif permettant de modifier la hauteur du T-tray, la partie la plus avancée du plancher.

L'écurie autrichienne a elle-même admis l'existence d'un tel système, tout en assurant qu'il n'était pas accessible une fois la voiture entièrement montée. Alertée par plusieurs écuries à Singapour, la FIA a agi en renforçant ses contrôles, éventuellement via l'intermédiaire de la pose de scellés pour empêcher l'utilisation d'un tel système, dans l'attente une modification physique de la voiture permettant d'éliminer totalement la suspicion.

À l'heure qu'il est, il n'existe visiblement pas de preuve d'une utilisation de ce dispositif entre les qualifications et la course, toutefois les doutes sont grands au sein de la concurrence. Et, si une telle situation s'est produite par le passé, elle constituerait une infraction claire aux règles du parc fermé, qui limitent grandement les modifications qui peuvent être faites sur les réglages entre le début des qualifications et la course.

Du côté de McLaren, l'affaire est suivie très attentivement. Zak Brown, interrogé par Sky Sports, s'est montré pour le moins sceptique concernant les explications données par Red Bull sur son dispositif et sa capacité à l'utiliser une fois le parc fermé entré en vigueur.

Quand il lui a été demandé pourquoi le constructeur de Milton Keynes avait dans un premier temps reconnu l'existence de ce système, le PDG de McLaren de répondre : "Eh bien, je pense qu'ils n'avaient probablement pas le choix, parce qu'il y a une publication de ce qu'on appelle les 'composants open source', OSC, où toutes les équipes peuvent voir ce que font les autres. Il faut soumettre les dessins à la FIA, et toutes les équipes y ont accès. Il s'agit d'un composant open source. Ainsi, n'importe qui, n'importe quelle équipe, et c'est ce que nous faisons, peut voir ce qui se passe."

"Donc je pense qu'il n'était pas possible de nier qu'ils ont la capacité d'accéder au T-tray depuis l'intérieur de la voiture. C'est incontestable. Je pense donc qu'ils n'avaient pas d'autre choix que de dire 'oui, nous le pouvons'. De notre côté, nous savons que nous ne pouvons pas [y accéder]. Nous n'avons pas l'accès, ce n'est pas conçu de cette façon. D'après ce que nous avons vu, les huit autres équipes n'y ont pas accès [non plus], donc je pense que [Red Bull] n'avait pas le choix."

À la question de savoir si, selon lui, Red Bull a pu utiliser ce dispositif illégalement, Brown ne va pas jusqu'à le dire mais il suggère que tout n'est pas clair dans l'argumentation de l'équipe autrichienne : "Eh bien, pourquoi l'avoir conçu pour qu'il soit à l'intérieur de la voiture, alors que pour les neuf autres équipes, il est conçu pour être à l'extérieur de la voiture ? Et puis, concernant les règles, en Formule 1, il y a l'ingéniosité, et puis il y a les règles noires et blanches. Vous ne pouvez pas toucher à votre voiture pour des raisons autres que le confort du pilote."

Si ce n'est pas accessible après ou pendant le parc fermé, alors pourquoi apposer un scellé ?

"Ils ont choisi leurs mots avec beaucoup de précaution, en parlant d'une voiture 'entièrement assemblée', mais vous avez le droit de ne pas avoir la voiture entièrement assemblée dans le parc fermé lorsque vous travaillez sur le confort du pilote. Par ailleurs, ce qui ne tient pas debout, c'est le commentaire selon lequel vous ne pouvez pas modifier [le T-tray]. Dans ce cas, pourquoi la FIA estime-t-elle nécessaire d'apposer un scellé ? Si ce n'est pas accessible après ou pendant le parc fermé, alors pourquoi apposer un scellé ?"

"Je suis donc très heureux de voir que la FIA est sur le coup. Je pense que l'enquête doit être très poussée car si vous touchez à votre voiture pour des raisons de performance pendant le parc fermé, il s'agit d'une violation importante qui devrait avoir des conséquences énormes. Toucher à sa voiture une fois le parc fermé en vigueur est tout à fait illégal au regard du règlement. Je pense donc que la FIA doit aller au fond des choses pour savoir ce qu'ils ont fait ou n'ont pas fait."

"Pourquoi l'avoir conçu pour qu'il soit à l'intérieur de la voiture, alors que les neuf autres équipes ne l'ont pas fait ? Il serait injuste de ma part de me prononcer ; bien sûr, j'ai une opinion sur la question de savoir s'ils l'ont fait ou non, mais je pense que la FIA doit faire preuve d'une grande rigueur pour déterminer si elle pense qu'ils l'ont fait ou non. Mais lorsque vous voyez des commentaires intelligemment formulés comme 'vous ne pouvez pas [l'utiliser] lorsque la voiture est entièrement assemblée'... Mais je sais que la voiture n'est pas toujours entièrement assemblée, et puis la FIA estime qu'elle a besoin de mettre un scellé là-dessus. Pourquoi la FIA aurait-elle besoin d'apposer un sceau sur quelque chose si ce n'était pas accessible ?"

"Je pense, vous savez, que la transparence est d'une importance cruciale à notre époque. J'ai donc encore des questions. Je sais, pour avoir parlé à d'autres patrons d'équipe, qu'ils se posent encore des questions. Tant que ces questions n'auront pas trouvé de réponse, je pense que l'enquête se poursuivra afin de déterminer ce que l'on doit savoir. Et donc, oui, j'aimerais avoir plus de réponses avant d'être prêt à dire s'ils l'ont fait ou pas et, mais je pense que la FIA va aller au fond des choses."