Daniel Ricciardo élu "Pilote du Jour" du GP de Mexico

Parti de la 11e place sur la grille, Daniel Ricciardo a rallié l'arrivée du Grand Prix de Mexico en septième place. L'Australien a connu un début de course patient avec un très long premier relais en mediums avant de profiter d'une fin de course en tendres où il a notamment pu se jouer des deux Alpine. Dans sa remontée, il s'est frotté de trop près à Yuki Tsunoda et s'est rendu coupable de la collision entre les deux hommes qui a causé l'abandon de l'AlphaTauri, mais les 10 secondes de pénalité infligées pour cet incident par les commissaires n'ont rien changé à son classement final.

Résultat des votes du Pilote du Jour :

Daniel Ricciardo - 24,4%

Sergio Perez - 16,7%

Max Verstappen - 12%

Lewis Hamilton - 10,6%

Sebastian Vettel - 5%

Les "Pilotes du Jour" de la saison 2022

Grand Prix Pilote du Jour Bahreïn Charles Leclerc Arabie saoudite Charles Leclerc Australie Charles Leclerc Émilie-Romagne Max Verstappen Miami Max Verstappen Espagne Lewis Hamilton Monaco Sergio Pérez Azerbaïdjan Lewis Hamilton Canada Charles Leclerc Grande-Bretagne Sergio Pérez Autriche Mick Schumacher France Carlos Sainz Hongrie Max Verstappen Belgique Max Verstappen Pays-Bas Max Verstappen Italie Nyck de Vries Singapour Sergio Pérez Japon Sebastian Vettel USA Sebastian Vettel Mexico Daniel Ricciardo

Titres de "Pilote du Jour" par pilote (depuis 2016)