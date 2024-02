Wolff : Russell peut remplacer Hamilton comme leader de Mercedes

Le départ de Lewis Hamilton de Mercedes vers Ferrari en 2025, annoncé ce jeudi, pose bien entendu la question de sa succession au sein de la structure octuple Championne du monde. Depuis son arrivée en 2013, le Britannique s'est imposé comme une figure incontournable et un leader en remportant six titres mondiaux, n'étant battu que deux fois par ses équipiers sur la même période.

Même si la question de l'avenir sans Hamilton, aujourd'hui âgé de 39 ans, ne tombe pas du ciel, l'écurie va désormais avoir la liberté de réfléchir à la meilleure façon de l'écrire. Titularisé en 2022, George Russell fait bien entendu figure de candidat naturel à devenir le nouvel homme fort de Brackley. Lui qui aura 26 ans le 15 février va entamer sa sixième saison dans la discipline, au sortir d'un exercice 2023 en demi-teinte qui a suivi une première année intéressante où il avait devancé Hamilton au classement pilotes.

Avec un marché des transferts qui voit déjà quelques pilotes de pointe être, a priori, indisponibles pour l'année prochaine, comme Max Verstappen, Lando Norris ou Charles Leclerc, les possibilités de recruter quelqu'un qui aurait d'ores et déjà la carrure d'un leader naturel ne sont pas légion. D'autant plus si l'on tient compte du fait que Fernando Alonso, qui est le pilote le plus expérimenté et le plus huppé parmi ceux qui n'ont pas de contrat pour 2025, est lui-même plus âgé que Hamilton.

Pour Toto Wolff, toutefois, la solution peut tout à fait venir de l'intérieur, avec Russell. "Tout d'abord, notre objectif principal est la saison 2024", a-t-il déclaré en réponse à une question sur les options pour l'avenir, lors d'un entretien avec une sélection de médias, dont Motorsport.com.

"Nous avons deux excellents pilotes. Lewis est dans sa dernière année chez Mercedes et George est impatient de remonter dans la voiture et d'être performant. Nous devons mettre en piste une voiture qui a plus de rythme que celle de l'année dernière, et nous savons à quel point il sera difficile de rivaliser non seulement avec Red Bull, mais peut-être [aussi] avec les autres."

"Bien sûr, avec toutes les discussions sur Lewis, il y a quelque chose dont on n'a pas assez parlé, c'est George. George a le potentiel pour devenir le prochain leader de l'équipe. Il est de la génération de Lando, Leclerc et quelques autres. Je ne pourrais pas souhaiter un meilleur leader d'équipe lorsque Lewis partira. Cela ne fait aucun doute."

Puis il a ajouté, plus tard : "La présence de George dans ce baquet est une bonne chose pour l'équipe. Ces deux dernières saisons, il a été au coude-à-coude avec Lewis. Il n'y avait rien entre eux. Et le fait de savoir que nous avons un pilote de ce niveau rend la décision concernant le second volant beaucoup plus facile à prendre."

Avec Adam Cooper et Jonathan Noble