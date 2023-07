Russell veut "comprendre ce qui se passe" après l'élimination en Q2

George Russell a été éliminé en Q2 des qualifications du GP d'Autriche 2023 de F1 après que son meilleur temps de la séance ait été effacé en raison du dépassement des limites de piste dans le dernier virage. Mais même sans ce problème, le Britannique est apparu emprunté et il n'a pas vraiment de réponses sur les raisons de ses difficultés.

"Je n'ai tout simplement pas été assez rapide aujourd'hui. Je pense que dès les premiers tours en essais, je n'ai pas eu le bon feeling avec la voiture. C'est difficile lors d'un week-end de course sprint, vous n'avez pas beaucoup de temps pour faire des changements. On verra ce qu'on peut faire demain."

"Il est évident que la P11 n'est pas la meilleure position de départ, mais nous avons obtenu de bons résultats en partant de plus loin dans le classement depuis le début de l'année, donc tout n'est pas perdu."

"La dégradation des pneus a semblé assez mauvaise lors des essais, donc nous devrions probablement envisager une course avec deux arrêts. Mais oui, nous devons comprendre ce qui se passe en ce moment. Nous avons un peu de mal, surtout le samedi."

Lewis Hamilton a en revanche accédé à la Q3 et terminé cinquième derrière la McLaren de Lando Norris, admettant que le Red Bull Ring ne s'est pas révélé être un circuit favorable aux Mercedes, puisqu'il a concédé 0"428 à Max Verstappen, en pole position.

George Russell dans le garage Mercedes.

"La séance d'aujourd'hui a été très difficile", a déclaré le septuple Champion du monde. "Ce n'est pas un circuit facile. Notre voiture en général n'a jamais été adaptée à ce circuit et cela s'est encore vérifié aujourd'hui."

Les deux pilotes auront une deuxième chance samedi, lors du shootout qui établira la grille de départ du sprint de l'après-midi. "Nous allons juste essayer de voir si nous pouvons faire mieux lors des qualifications de la course sprint demain, en fonction de la météo et des températures", a ajouté Hamilton, alors que la pluie s'est abattue sur le tracé autrichien ce matin.

"Et ensuite, en partant de la cinquième place pour la course de dimanche, c'est une bonne et solide position de départ. Je pense que l'année dernière, je suis parti de plus loin et la course a été difficile, alors j'espère que nous aurons une meilleure course dimanche."

Avec Filip Cleeren