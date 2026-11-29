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Formule 1 GP du Qatar

Russell juge "inacceptable" l'absence de VSC pour les débris à Losail

George Russell a une nouvelle fois regretté un coup du sort qui lui a coûté une chance de remporter le Grand Prix du Qatar.

Filip Cleeren

Publié: 29 nov. 2026, 19:21

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George Russell a immédiatement inspecté le fond plat de sa Mercedes à l'arrivée.

Photo de : Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

La saison 2026 de George Russell, marquée par la malchance, s'est poursuivie dans la même lignée au Grand Prix du Qatar. Des dégâts sur sa monoplace l'ont empêché de convertir sa pole position en victoire, laissant son coéquipier et champion du monde Kimi Antonelli décrocher son 10e succès de la saison.

Parti en pole position, Russell a contenu Antonelli au départ. Mais dès le deuxième tour, il a été le premier pilote à traverser un champ de débris composé de polystyrène et de fibre de carbone, éparpillés sur la piste après la sortie de piste d'Arvid Lindblad (Racing Bulls) dans le premier tour.

Un morceau de débris, identifié par la suite comme provenant de l'aileron avant de la monoplace de Lindblad, a gravement endommagé le fond plat de la W17 de Russell. Le Britannique s'est alors retrouvé vulnérable face à Antonelli, avant de perdre définitivement sa place au profit de son coéquipier en raison d'un arrêt au stand plus long, destiné à retirer une partie des débris coincés sous sa voiture.

Russell a finalement terminé deuxième, à 31 secondes de son coéquipier. Ce nouvel épisode de malchance vient s'ajouter à une longue liste d'incidents ayant contribué à compromettre ses ambitions dans la course au titre.

"On peut ajouter ça à la liste", a-t-il lâché après la course, dans un sourire jaune. "Ça résume assez bien cette année. J'ai trouvé ça inacceptable quand je suis arrivé dans le virage et que j'ai découvert des débris partout."

"J'ai tout de suite compris, au moment de les percuter, que le choc avait été assez violent et que quelque chose n'allait pas. Je viens de voir le fond plat, donc c'est vraiment dommage, évidemment. Je suis quand même content d'être sur le podium, mais les choses n'auraient pas dû se passer ainsi."

George Russell a immédiatement inspecté le fond plat de sa Mercedes à l'arrivée.

Photo de: Mark Sutton / Formula 1 via Getty Images

Russell s'est interrogé sur l'absence de déploiement de la voiture de sécurité virtuelle pour dégager immédiatement les débris. La neutralisation n'est finalement intervenue qu'au 11e tour.

"C'était littéralement après le premier tour, quand je suis passé dans le virage 2 : il y avait des débris partout. Puis, dans le virage 3, il y en avait encore beaucoup plus. Je n'arrivais pas à croire qu'il n'y ait même pas eu de VSC. Mais franchement, ça résume bien mon année. Kimi a fait un travail incroyable."

Dans les derniers tours, Antonelli a proposé à la radio de laisser passer son coéquipier. Mais Russell comptait déjà plus de 20 secondes de retard et continuait à perdre du temps. Mercedes a donc laissé la course se dérouler ainsi, après avoir déjà demandé aux deux pilotes de réduire leur agressivité dans leurs duels au quatrième tour.

Toujours en lice pour la troisième place du championnat pilotes, Russell affirme qu'il n'aurait de toute façon pas accepté un tel cadeau.

"Non", a-t-il répondu lorsqu'on lui a demandé s'il aurait accepté. "Mais à ce stade de la saison, signer un doublé, ça faisait longtemps que nous n'étions pas montés ensemble sur le podium. C'est tout ce que je peux dire. J'attends le réveillon du Nouvel An avec impatience pour pouvoir tourner la page de cette année."

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