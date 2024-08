Schumacher et Lawson sur les rangs si Williams remplace Sargeant dès Monza

Alors que la rumeur d'un remplacement de Logan Sargeant dès Monza est apparue avec force ce week-end à Zandvoort, Mick Schumacher et Liam Lawson semblent déjà sur les rangs pour le GP d'Italie qui se tiendra à la fin de cette semaine.

James Vowles, le directeur de l'écurie de Grove, évaluerait en effet cette possibilité après le gros accident de l'Américain lors des EL3 du GP des Pays-Bas. Sargeant, qui doit déjà quitter l'équipe en fin de saison pour laisser la place à Carlos Sainz, a commis une grossière erreur en mettant les roues dans l'herbe dans une portion sans difficulté, ce qui a immédiatement envoyé la FW46, dotée de plusieurs évolutions, dans le rail.

Avant cela, la saison de Sargeant n'a pas été exempte de tout reproche et, dans une structure limitée en pièces de rechange, ces incartades ont tendance à vite la mettre en difficulté. L'accident de Zandvoort est en cela vu par beaucoup comme la goutte d'eau ayant fait déborder le vase.

Logan Sargeant saute de sa Williams après son accident à Zandvoort. Photo de: Simon Galloway / Motorsport Images

S'exprimant pour Auto Motor und Sport, Vowles a indiqué qu'une décision était nécessaire pour la suite de la saison, sans toutefois vouloir se précipiter en réagissant à chaud. Il semble que le technicien britannique ait sondé certains de ses homologues pour savoir quels pilotes seraient disponibles aux côtés d'Alexander Albon pour les neuf Grands Prix restants.

Dans ce contexte, Mick Schumacher, snobé par Alpine pour la place de titulaire en 2025, est vu comme une option logique, puisqu'il est réserviste Mercedes, le motoriste de l'écurie Williams. En sus, Vowles et Toto Wolff se connaissent bien, le premier ayant longtemps été le stratège en chef de l'écurie du second.

"J'espère vraiment que Mick aura sa chance, car nous n'avons pas vu le vrai Mick", a déclaré Wolff à Zandvoort ce dimanche. "Vous savez, le fait de gagner la F4, la F3 et la F2, puis de ne pas être assez performant en F1... Je pense qu'il mérite une chance. L'opportunité avec Williams est quelque chose que nous encouragerions. Mais c'est la décision de James Vowles."

Il faudrait cependant lever un obstacle de taille puisque Schumacher est engagé avec Alpine en WEC et est attendu ce week-end du côté d'Austin. Les deux autres manches de la saison 2024 du Championnat du monde d'Endurance entrent également en conflit avec les GP d'Azerbaïdjan et de São Paulo. Si la décision était prise de se tourner vers Schumacher, il faudrait en tout cas la prendre rapidement, avant tout voyage vers les États-Unis.

Une autre option solide serait de faire appel à Liam Lawson, réserviste de Red Bull Racing et déjà au départ de cinq Grands Prix l'an passé en remplacement de Daniel Ricciardo, qui s'était blessé... à Zandvoort. Le Néo-Zélandais devrait être titulaire en Formule 1 l'année prochaine dans une des écuries de la marque autrichienne. Lui offrir l'opportunité de disputer la fin d'année avec Williams permettrait d'évaluer plus encore s'il pourrait constituer un candidat crédible à la place actuellement occupée par Sergio Pérez dans l'écurie mère, tout en continuant d'observer de près les performances des autres pilotes Red Bull.

"Cela dépendrait des conditions et du fait que si nous avions besoin de lui, nous pourrions le faire revenir assez rapidement", a pour sa part indiqué Christian Horner, le directeur de Red Bull Racing. "Mais il est certain que s'ils ont besoin d'un pilote le week-end prochain [à Monza], nous serions ouverts à cette éventualité. Mais c'est une question qui concerne Williams et non pas une question à laquelle nous devons répondre."

Avec Jonathan Noble