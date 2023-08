Les stands de Zandvoort compteront six garages de plus en 2024

Le Grand Prix des Pays-Bas a pu faire son retour au sein du calendrier F1 en 2021, cependant le championnat doit composer avec une voie des stands étroite un paddock exigu à Zandvoort. Cela a poussé la FIA à prendre des mesures exceptionnelles pour l'édition 2023 de l'épreuve, en autorisant les pilotes à s'élancer en pneus intermédiaires en cas de départ lancé sous Safety Car par temps de pluie (les pneus pluie étant normalement requis) afin d'éviter une ruée vers les stands comme lors du sprint du GP de Belgique.

L'arrivée tardive de la pluie lors de la course à Zandvoort a conduit à l'arrêt simultané de plusieurs pilotes au cours des deux premiers tours. La plupart des équipes a choisi de ne pas faire de double arrêt en raison du manque de place, ce qui a notamment compromis Max Verstappen, Carlos Sainz et Esteban Ocon, mais AlphaTauri a immobilisé Yuki Tsunoda et Liam Lawson dans le même tour. Le Néo-Zélandais, qui effectuait ses débuts en F1, a été pénalisé de dix secondes car sa voiture stationnée derrière celle de Tsunoda bloquait le garage Haas et empêchait Kevin Magnussen de reprendre la piste.

L'édition 2024 du GP des Pays-Bas devrait cependant améliorer la situation puisque six garages seront ajoutés à la voie des stands. Il est espéré que ce changement contribuera à assurer l'avenir à long terme du GP des Pays-Bas, notamment en rendant le circuit prêt à une éventuelle expansion de la grille de départ.

Lewis Hamilton, Mercedes F1 W14

"Nous gagnerons à avoir plus de place pour assurer un peu plus de sécurité et aussi pour les arrêts aux stands, afin d'avoir plus de place pour travailler", a indiqué Jan Lammers, directeur sportif du GP des Pays-Bas, interrogé par Motorsport.com. "C'est pourquoi nous allons agrandir les garages et la voie des stands l'année prochaine. Vers le virage Tarzan, le virage 1, il y aura un ajout de six garages. Si le plateau de 20 voitures de la F1 devait un jour passer à 22, nous serions également prêts. Mais pour l'instant, la raison principale est la sécurité et l'espace."

Le plus grand obstacle pour les organisateurs du GP des Pays-Bas concerne le tunnel piétonnier situé sous la ligne droite principale. Puisque la zone allouée aux nouveaux garages croisera son entrée, le tunnel devra être détourné et prolongé.

"Nous pouvons simplement concevoir le tunnel d'une manière différente", a ajouté Lammers. "Nous pouvons toujours maximiser cet espace, cela devrait marcher. La sortie actuelle se trouve exactement à l'endroit où se trouveront les garages supplémentaires. Nous allons simplement allonger un peu le tunnel, et il n'y aura plus de sortie en L mais une sortie droite."

Enfin, le directeur sportif a souligné que Zandvoort continuerait à moderniser ses installations dans les années à venir : "Nous nous développons par étapes. Nous avons refait la route d'accès au circuit, qui a été repavée et goudronnée, donc elle est toute neuve. Et la voie des stands n'est que l'étape suivante du développement, il y a donc beaucoup d'autres projets pour l'avenir. En général, nous améliorons ce qui peut l'être et nous adaptons ce qui doit l'être."