Verstappen victime de la pression du GP des Pays-Bas, selon Horner

Le Grand Prix des Pays-Bas a pu faire son retour au calendrier F1 en 2021 grâce au succès de Max Verstappen sur la piste, des milliers de fans néerlandais vêtus d'orange l'encourageant non seulement à Zandvoort mais aussi lors de toutes les courses européennes du championnat.

Cette année, devant des tribunes à guichets fermés, le pilote Red Bull a assis sa domination en remportant une troisième fois son Grand Prix national. Ce succès, qui n'a jamais été menacé en dépit de la météo changeante et d'un drapeau rouge en fin de course, est aussi une neuvième victoire consécutive pour le Néerlandais, qui égale le record absolu de Sebastian Vettel.

Verstappen semblait imperturbable et intouchable à Zandvoort mais Christian Horner a assuré que son pilote était bel et bien sous pression. "Vous êtes un robot [si vous ne sentez pas le poids des attentes]", a ainsi affirmé le directeur de Red Bull Racing. "On peut le voir sur son visage. Il y a 100 000 Néerlandais et Néerlandaises qui chantent l'hymne national. C'est un grand moment pour lui, pour tout pilote national, et je crois que la famille royale est venue le voir juste avant qu'il ne monte dans la voiture."

"Il y a tellement d'attentes à son égard. Vous devez le sentir et je pense que ce sera un énorme soulagement pour lui lorsqu'il quittera le circuit ce soir en sachant qu'il a coché cette case. La tension ne cesse de croître. Il a une bonne équipe autour de lui. Il n'a pas été surmené ce week-end. Il l'a considéré comme un week-end de Grand Prix normal."

Max Verstappen, Red Bull Racing RB19

En outre, Horner a applaudi le sang-froid de Verstappen en qualifications, après deux tours avortés en Q1 : "Il y a quelques points ce week-end qui m'ont vraiment marqué. Il y a eu le premier tour en Q1, il est sorti de la piste dans le virage 1, et il a été bloqué dans le tour suivant. Des nuages noirs arrivaient, beaucoup de pilotes auraient cédé sous la pression. Il ne l'a pas fait."

"Et puis, en sortant des stands derrière beaucoup de voitures, en remontant le paddock comme il l'a fait... Il y a beaucoup de pilotes qui auraient pu s'effondrer sous la pression. Il y a beaucoup de pilotes qui auraient cédé à la pression, mais il a gardé la tête froide et il a été phénoménal."

Si Verstappen a déclaré à plusieurs occasions que la chasse aux records l'intéressait peu, Horner pense quant à lui que son pilote tire satisfaction de sa campagne 2023 ultra-dominatrice. "Je pense que, discrètement, il est très fier de ce qu'il fait et de ce qu'il accomplit", a-t-il affirmé. "Le record de Sebastian en 2013... gagner neuf fois de suite, c'est fou. Le faire dans la même équipe avec un autre pilote, c'est quelque chose qu'aucun d'entre nous n'aurait pu envisager."