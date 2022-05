Stats Espagne 2022 - Verstappen égale Fangio

Charger le lecteur audio

Après chaque Grand Prix de la saison 2022, Motorsport.com vous propose de retrouver une compilation des statistiques marquantes. Voici les chiffres et les données intéressantes après la cinquième manche de la campagne, le GP d'Espagne.

L'épreuve et les inscrits

Le départ du GP d'Espagne

>>> Il s'agissait de la 52e édition du Grand Prix d'Espagne, qui est la septième épreuve la plus courue dans l'Histoire de la F1.

>>> Le Circuit de Barcelona-Catalunya accueillait une manche du Championnat du monde pour la 32e fois, ce qui le place seul au 10e rang des circuits les plus visités depuis 1950. Zandvoort et Suzuka devraient l'égaler plus tard dans l'année.

>>> Fernando Alonso a signé son 340e départ en F1, ce qui le rapproche à 10 longueurs du record de Grands Prix disputés, détenu par Kimi Räikkönen (350).

Les qualifications

Charles Leclerc après sa pole au GP d'Espagne

>>> Charles Leclerc a réalisé la 13e pole position de sa carrière, soit autant que Graham Hill, Jack Brabham ou encore Jacques Villeneuve.

>>> Ses 13 poles ayant toutes été signées avec Ferrari, il égale en cela Alberto Ascari, qui avait réalisé 13 de ses 14 pole positions avec le Cheval Cabré.

>>> Il s'agit de la 234e pole position pour l'écurie Ferrari et de la 235e d'un moteur de la Scuderia. Ce sont deux records absolus.

>>> Ferrari n'avait plus signé la pole position au GP d'Espagne depuis 2008.

>>> Au contraire, Mercedes restait sur une série de neuf poles consécutives à Barcelone, de 2013 à 2021.

>>> Il fallait remonter à 2012 pour trouver trace d'un Lewis Hamilton en dehors de la première ligne sur la grille de départ d'un GP d'Espagne, et à l'époque c'était à la suite d'une disqualification (quantité d'essence insuffisante dans le réservoir de sa McLaren) après avoir signé le meilleur temps de la séance.

>>> Pour la première fois de sa carrière, Mick Schumacher a accédé à une Q3 en qualifications. Toutefois, ça n'était pas son premier départ depuis la 10e place sur la grille puisqu'à Imola, il avait terminé dixième lors du sprint qui servait à établir l'ordre de départ de la course.

>>> Haas a placé ses deux voitures en Q3 pour la première fois depuis le Brésil en 2019.

>>> Fernando Alonso a été éliminé dès la Q1 à Barcelone pour la première fois depuis que ce format de qualifications a été adopté.

La course

Le podium du GP d'Espagne

>>> Max Verstappen a remporté sa 24e victoire en Formule 1, égalant Juan Manuel Fangio. C'est son second succès à Barcelone, après ce qui avait été son tout premier dans la discipline en 2016.

>>> Le Néerlandais maintient la statistique selon laquelle il remporte chaque course qu'il termine en 2022 (quatre victoires, deux abandons).

>>> C'est la 79e victoire de Red Bull en tant que constructeur et la 4e en tant que motoriste.

>>> Max Verstappen est monté sur son 64e podium en F1, Sergio Pérez sur le 18e (soit autant que Mike Hawthorn et Heinz-Harald Frentzen) et George Russell sur le 3e.

>>> C'est le 19e doublé de Red Bull en F1, et le second de la saison après Imola.

>>> Sergio Pérez a signé son 7e meilleur tour en course, autant que Jacques Laffite et Charles Leclerc.

>>> George Russell demeure le seul pilote qui a terminé dans le top 5 de tous les Grands Prix cette saison. D'ailleurs, sa série adopte jusqu'ici un schéma qui se répète : 4e, 5e, 3e, 4e, 5e, 3e.

>>> En dépit de sa sortie de piste en début de course, Carlos Sainz a signé son meilleur résultat en carrière à domicile grâce à sa 4e place, et il maintient du même coup ses 100% d'arrivées dans les points en Espagne depuis le début de sa carrière.

>>> Cinquième, Lewis Hamilton restait sur une série de cinq victoires consécutives à Barcelone. La dernière fois qu'il n'avait pas gagné était en 2016, quand son équipier Nico Rosberg et lui s'étaient accrochés dans le premier tour du GP.

>>> Septième, Esteban Ocon a pour la sixième fois en six Grands Prix terminé devant son équipier cette saison (Fernando Alonso a terminé 9e après être parti 20e).

>>> Il y a deux semaines, la série de 15 courses consécutives à l'arrivée de Lando Norris s'était achevée à Miami. Cette fois, c'est celle du pilote qui était à la tête de la série la plus longue (16, depuis la Hongrie 2021), Charles Leclerc, qui a pris fin avec son abandon alors qu'il menait le GP.