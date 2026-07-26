Stella salue les progrès de McLaren, mais place toujours Ferrari au sommet

La pole position de Lando Norris à Budapest en a surpris plus d'un, à commencer par McLaren elle-même. Si le Britannique est monté en puissance depuis le début du week-end face aux Ferrari, longtemps considérées comme favorites, il a finalement totalement pris l'ascendant samedi, dominant aussi bien les EL3 que les trois séances des qualifications.

Les évolutions apportées par l'équipe de Woking ce week-end, première étape d'un package qui sera déployé sur plusieurs manches, semblent donc avoir porté leurs fruits. Après les qualifications, Lando Norris expliquait déjà ressentir une différence au volant de sa MCL40, même s'il appelait encore à la prudence.

Si le potentiel de McLaren sur un circuit qui lui a traditionnellement bien réussi laissait entrevoir un résultat positif, sous réserve tout de même du bon fonctionnement des nouveautés, Andrea Stella a reconnu que décrocher la pole position restait une légère surprise pour son équipe.

Le directeur de McLaren considère toujours Ferrari comme la référence du plateau, aussi bien pour la course de dimanche que plus globalement, estimant que la SF-26 conserve le meilleur châssis.

"Dans l'ensemble, cela nous a apporté un gain en termes de performance, mais pour être honnête, nous ne pensions pas que cela suffirait à décrocher la pole position en Hongrie, où nous savions que Ferrari serait clairement favorite", déclarait Stella après les qualifications.

Lando Norris a battu Lewis Hamilton de peu lors des qualifications du Grand Prix de Hongrie. Photo de: Steven Tee / LAT Images via Getty Images

"En analysant les données plus en détail, nous constatons que si l'on prend les meilleurs virages de Leclerc et les meilleurs virages d'Hamilton, je pense qu'ils avaient encore le meilleur potentiel. Une partie du résultat vient donc aussi de l'exécution de notre côté, car nous avons été particulièrement rigoureux dans la recherche de solutions adaptées à ces conditions difficiles, ainsi que dans l'exécution de la part des pilotes."

"Je pense que Ferrari possède toujours le meilleur châssis en termes d'adhérence dans les virages. C'est particulièrement visible au freinage. Leur performance dans les virages 1 et 12, lorsqu'il faut freiner tout en tournant à basse vitesse, reste clairement supérieure à celle de tous les autres."

McLaren progresse, mais garde encore une marge

S'il reconnaît la supériorité actuelle de Ferrari dans certains domaines, Andrea Stella a également tenu à souligner le travail réalisé par McLaren. Les évolutions introduites à Budapest ont permis à l'équipe de franchir une étape, même si plusieurs secteurs restent encore perfectibles.

"Je pense que c'est la première fois cette saison que nous décrochons une pole position. Ferrari avait probablement un meilleur potentiel, mais Lando a été premier en Q1, en Q2 et en Q3. C'est le résultat du développement de la MCL40", affirmait Stella.

"Cependant, mon impression est que pour rester régulièrement à cette position, nous devrons continuer à faire évoluer la voiture. Nous devrons probablement lui apporter encore environ une demi-seconde de performance d'ici la fin de la saison."

"Nous avons réussi à améliorer la voiture dans les virages à moyenne et haute vitesse, où nous sommes désormais plus proches de Ferrari. Mais si l'on prend les virages 1, 12 et 13, nous perdons encore une quantité significative de temps."

McLaren nous referait-elle un retournement de saison à la 2023 ? Photo de: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

Depuis 2023, McLaren s'est forgé une solide réputation en matière de développement, capable de transformer radicalement une saison grâce à l'introduction de package d'évolutions particulièrement efficaces. Alors, l'équipe de Woking est-elle en train de signer un nouveau retournement de situation après ce week-end hongrois ?

Andrea Stella refuse toutefois de tirer des conclusions trop rapides. Si les nouveautés ont répondu aux attentes, le directeur estime que son équipe n'est pas la seule à réussir ses développements dans cette nouvelle ère réglementaire.

"Je dois dire que cette année, toutes les équipes de pointe ont réussi à introduire des évolutions performantes", a tempéré Stella. "Je pense que cela s'explique par le fait que la réglementation est encore relativement récente et que les opportunités de développement sont encore accessibles."

"Je ne pense donc pas que McLaren possède un avantage particulier en se disant : 'Toutes nos évolutions fonctionnent'. Je pense que tout le monde fait actuellement du bon travail dans ce domaine."

"La question sera davantage de savoir combien d'évolutions les équipes de pointe seront capables d'apporter jusqu'à la fin de la saison. Nous n'en sommes qu'à la moitié de l'année. Il est donc beaucoup trop tôt pour dire si c'est un tournant pour McLaren ou non."

"Nous nous concentrons simplement sur les faits. Le fait est que les évolutions ont produit l'effet attendu. Mais comme je l'ai dit, je pense qu'aujourd'hui la pole position est peut-être un léger dépassement de nos attentes, grâce à notre exécution et au fait d'avoir maximisé le potentiel disponible."