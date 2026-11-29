Analyse

Formule 1 GP du Qatar

Les tops et les flops d'un Grand Prix du Qatar décevant

Alors que Kimi Antonelli a décroché une nouvelle victoire en Formule 1 lors d'un Grand Prix du Qatar sans grand relief, George Russell compte les jours jusqu'au réveillon du Nouvel An, sa saison maudite semblant interminable.

Filip Cleeren

Publié: 29 nov. 2026, 20:20

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Photo de : Mark Thompson / Getty Images

Une semaine après le festival de dépassements de Las Vegas, le contraste avec le Grand Prix du Qatar à Losail était saisissant. L'édition 2026 a une nouvelle fois démontré que le circuit, aussi adapté soit-il aux motos, n'est pas un véritable tracé de Grand Prix de F1. Faute de réelles possibilités de dépassement, l'essentiel de l'animation est venu de la quantité de gravier et d'autres débris répandus sur les trajectoires, provoquant des dégâts sur plusieurs monoplaces.

George Russell a vu sa course basculer après avoir percuté un morceau d'aileron avant d'Arvid Lindblad au deuxième tour. Un incident qui n'a pas grand-chose à voir avec le circuit lui-même, mais plusieurs autres pilotes, dont Max Verstappen et Lando Norris, ont également signalé des dégâts aérodynamiques après avoir roulé sur des graviers.

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Si le choix de la F1 d'intégrer davantage de circuits urbains ne fait pas l'unanimité, le spectacle proposé ce week-end ne plaide guère en faveur du maintien de Losail au calendrier plutôt que d'un éventuel tracé dans les rues de Doha.

Top : Mercedes

Kimi Antonelli (Mercedes)

Photo de: Mark Sutton / Formula 1 via Getty Images

Circuit urbain ou permanent, peu importe pour Kimi Antonelli. L'Italien trouve toujours le moyen de gagner en cette saison 2026 exceptionnelle, durant laquelle il a été largement intouchable. Il a toutefois aussi bénéficié de circonstances favorables, notamment d'un nouvel épisode de malchance pour Russell à Losail.

Mais ce qui est encore plus révélateur actuellement, c'est l'ampleur de l'avantage de Mercedes sur les circuits qui nécessitent beaucoup d'appui aérodynamique. Depuis l'introduction de sa grosse évolution en Malaisie, dont la mise au point s'était révélée délicate, Mercedes n'avait pas vraiment eu l'occasion de se mesurer à des circuits où l'efficacité de son package pouvait être pleinement évaluée.

L'asphalte lisse et les virages à moyenne et haute vitesse de Losail offraient précisément ce terrain de jeu. Mercedes a tout simplement écrasé la concurrence : Russell a devancé d'une demi-seconde la monoplace non-Mercedes la plus rapide en qualifications, tandis qu'Antonelli s'est imposé avec plus de 30 secondes d'avance.

Un rappel opportun : même si la lutte entre les meilleures équipes a parfois été très serrée, Mercedes a progressivement exploité tout le potentiel de sa monoplace 2026, avec l'objectif de franchir un nouveau cap en 2027.

Flop : George Russell

George Russell (Mercedes)

Photo de: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

Parfois, il ne reste plus qu'à en rire. Lorsque George Russell est sorti du virage 1 au deuxième tour de la course, il n'en a pas cru ses yeux en découvrant le champ de débris répandus sur la piste dans le virage suivant, et qu'il n'a pas pu éviter.

Si la majeure partie de ces débris était constituée de polystyrène relativement inoffensif, projeté par la sortie de piste d'Arvid Lindblad dans le premier tour, elle comprenait également un morceau d'aileron avant du rookie. Celui-ci a provoqué d'importants dégâts sur la monoplace de Russell, dont le niveau d'appui aérodynamique est devenu fluctuant.

Le Britannique s'est ainsi retrouvé à la merci de ses poursuivants. Il a d'abord réussi à conserver la tête grâce notamment à une intervention de Toto Wolff, qui a donné des consignes à ses pilotes. Il a finalement perdu la victoire lors de son deuxième arrêt au stand, destiné à retirer une partie des débris et à limiter les dégâts.

"On peut ajouter ça à la liste", a-t-il lâché dans un sourire jaune après la course. "Ça résume assez bien cette année. J'attends le réveillon du Nouvel An avec impatience pour pouvoir tourner la page."

Top : Oscar Piastri

Oscar Piastri (McLaren)

Photo de: Manuel Eletto

En parlant de saisons difficiles, Oscar Piastri est aussi un pilote qui aimerait tourner la page de 2026 au plus vite, après avoir globalement peiné à adapter son pilotage à cette nouvelle génération de monoplaces.

Losail lui a offert un répit bienvenu, grâce à son asphalte particulièrement lisse, qui convient beaucoup mieux à son style. L'Australien a profité du mauvais départ de son coéquipier Lando Norris, avant de terminer meilleur des autres derrière les intouchables Flèches d'argent. C'est tout ce que McLaren pouvait espérer, même si l'équipe a fait une erreur en conservant deux trains de pneus mediums, plus fragiles, plutôt que des durs.

Étonnamment, il ne s'agit que du quatrième podium de Piastri cette année, et de son premier depuis le Grand Prix de Miami en mai dernier. Un regain de confiance bienvenu à l'approche d'une saison 2027 qui s'annonce cruciale.

Top et flop : Ferrari

Lewis Hamilton (Ferrari)

Photo de: Manuel Eletto

La combinaison entre l'asphalte particulièrement lisse du circuit et la hausse des pressions de pneus imposée par Pirelli a été fatale à Ferrari. Malgré une monoplace dotée d'un train arrière bien stable, généralement à l'aise dans ce type de virages rapides exigeant beaucoup d'appui, la Scuderia a été totalement absente des débats tout au long du week-end. Elle a accusé une seconde de retard sur Mercedes, sans parvenir à faire fonctionner la SF-26.

D'autres problèmes d'exécution n'ont rien arrangé, entre l'arrêt au stand désespérément lent de Charles Leclerc et le tableau de bord de Lewis Hamilton qui n'indiquait pas la fin de la Virtual Safety Car. Ce problème échappait probablement au contrôle direct de l'équipe.

Mais si Ferrari figure parmi les flops du week-end sur le plan des performances, elle a tout de même assuré la deuxième place du championnat constructeurs. Malgré les fréquentes tempêtes médiatiques, il y a donc bien des choses qui fonctionnent. Et, cette fois, ses pilotes ne se sont pas accrochés : Leclerc a docilement conservé sa position sur consigne de l'équipe en fin de course.

Top : Max Verstappen et Red Bull

Isack Hadjar et Max Verstappen

Photo de: Mark Thompson / Getty Images

Verstappen n'accordera probablement pas la moindre importance à sa deuxième place au championnat, mais celle-ci reste une sacrée performance quand on sait que Red Bull accusait une seconde de retard sur le rythme des meilleurs en début d'année.

Le Néerlandais a lui aussi été confronté à des dégâts aérodynamiques après avoir reçu des projections de gravier provenant d'une monoplace qui le précédait. Il a finalement dû se contenter de la quatrième place, derrière Oscar Piastri et sa McLaren. Une RB22 en parfait état de marche lui aurait peut-être permis de s'attaquer à Piastri avec les pneus durs, qu'il préférait, mais cette quatrième place lui a suffi pour assurer la deuxième position au championnat.

Red Bull est désormais en difficulté dans les virages rapides et beaucoup plus compétitive dans les portions lentes, soit exactement l'inverse de ce qu'elle connaissait avec sa précédente génération de monoplace. Verstappen se concentre donc davantage sur les progrès à accomplir que sur la célébration de sa deuxième place au championnat.

Interrogé sur le fait de savoir si cette deuxième place constituait une consolation, il a répondu, sans surprise : "Je ne vois pas les choses comme ça. Je pense que nous pouvons surtout nous réjouir d'avoir réalisé une bonne deuxième moitié de saison. Nous avons beaucoup progressé."

"À la pause estivale, je ne pensais vraiment pas que ce serait possible. Nous avons franchi de très gros caps. Mais nous savons aussi que nous avons encore du travail. Si nous voulons vraiment nous battre pour un titre, nous devons être encore meilleurs. C'est certain."

Flop : Aston Martin et Honda

Lance Stroll (Aston Martin)

Photo de: Alex Bierens de Haan / LAT Images via Getty Images

Pour la 15e fois cette année, Lance Stroll n'a pas vu l'arrivée au volant de son Aston Martin motorisée par Honda. Le Canadien a jeté l'éponge avant la mi-course en raison de douleurs au dos, après que des débris ont endommagé sa monoplace. Il a également été victime d'un arrêt au stand top lent et d'une gestion extrême des pneus, qui l'avait déjà relégué à un tour des leaders très tôt dans la course.

Fernando Alonso l'a imité au 37e tour, victime d'un nouveau problème de batterie.

Il ne reste plus qu'un week-end de course avant que le cauchemar d'Aston Martin en 2026 ne prenne fin. On ne peut qu'espérer que 2027 apportera les améliorations tant attendues. Difficile d'imaginer que la situation puisse encore empirer...

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