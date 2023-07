Trophée cassé : Norris rejette la faute sur Verstappen, avec humour

Alors que les pilotes débutaient la traditionnelle douche au "champagne" en fin de cérémonie du podium, Lando Norris a provoqué, en frappant comme à son habitude le jable de sa bouteille sur la première marche pour accentuer les bulles, la chute du trophée de la victoire, qui était au bord.

Sans surprise, le vase remis au vainqueur de l'épreuve, Max Verstappen, s'est brisé en touchant le sol. Norris était penaud face à cet incident, avant de reprendre la célébration et d'en informer le Néerlandais. Les deux hommes ont pris cela à la rigolade, mais McLaren a tout de même tenu à s'excuser via un tweet après la course.

S'exprimant par la suite sur cet épisode en conférence de presse, Norris a lancé, avec humour, que cet incident avait été causé par le mauvais placement du trophée en bord de podium et donc par Verstappen : "Max l'a placé trop près du bord. Il est tombé. Ce n'est pas mon problème. C'est le sien !"

Au-delà de la plaisanterie, le trophée du Grand Prix de Hongrie, l'un des plus emblématiques de ces dernières années marquées par une standardisation des récompenses, représente un important travail. "Ils sont tous faits à la main, [avec] un temps de production d'approximativement six mois et un coût [d'environ] 40 000 euros", a ainsi révélé le journaliste hongrois Sandor Meszaros.

Dans la foulée de cet incident, l'entreprise Herendi a promis de remplacer à l'identique ce trophée. Attila Simon, PDG de la société, a déclaré à la chaîne hongroise M4 Sport : "Les équipes décideront qui est à blâmer, mais nous assumerons la joie et le lourd fardeau de le refaire."

La production de cette coupe de rechange a déjà débuté, et les délais de six mois de production devraient être réduits afin de pouvoir la remettre à Verstappen dans les prochaines semaines.

Avec Jonathan Noble et Köles István Ákos

Le trophée brisé de la victoire au GP de Hongrie.