Verstappen est très clair : il pilotera pour Red Bull en 2025

Le marché des transferts semble sur le point de se dénouer, avec de nouveaux éléments qui commencent à se mettre en place, comme la confirmation de la prolongation de Pierre Gasly pour plusieurs saisons chez Alpine.

Pour l'heure, Carlos Sainz constitue encore la pièce centrale de l'échiquier, et la décision de l'Espagnol quant à sa destination pour 2025 – Williams ? Audi ? Alpine ? – débloquera rapidement la situation, et les mouvements futurs au sein des équipes. Mais le cas Max Verstappen demeure lui aussi une donnée encore floue, et l'avenir du pilote néerlandais, pourtant théoriquement sous contrat Red Bull jusqu'en 2018, reste lié à certaines interrogations.

En début de saison en effet, alors que l'écurie Red Bull était secouée en interne par des accusations au sujet du comportement de son directeur Christian Horner envers l'une de ses employées, des tensions avaient également émergées entre ce dernier et le clan Verstappen, et particulièrement Jos, le père du triple Champion du monde.

Dans ce contexte, Toto Wolff avait ouvertement annoncé avoir proposé à Max Verstappen de rejoindre Mercedes dès 2025 pour remplacer Lewis Hamilton, en partance pour Ferrari à l'issue de cette saison, le dirigeant autrichien ayant mis en avant le savoir-faire technique du constructeur allemand en vue du passage à la nouvelle réglementation moteur en 2026.

Si la piste Verstappen-Mercedes a semblé se tarir au fil des mois, la situation n'en demeure pas moins en suspens, alors que Mercedes n'a toujours pas annoncé le nom de son deuxième pilote pour 2025, même si le jeune Kimi Antonelli est fortement pressenti pour épauler George Russell.

J'ai un long contrat avec l'équipe, je suis très heureux là où je suis.

En Autriche, Max Verstappen a une nouvelle fois été interrogé sur son avenir, et le Néerlandais a voulu clarifier les choses.

"Je pense que je l'ai déjà dit", a-t-il répondu aux journalistes le questionnant à ce sujet. "Naturellement, les gens parlent, mais le plus important est simplement que nous ayons une voiture compétitive pour l'avenir. Pour l'instant, c'est évidemment très serré, mais nous travaillons très bien en tant qu'équipe pour essayer d'améliorer les choses. Et je l'ai déjà dit avec l'équipe, nous travaillons et nous nous concentrons sur l'année prochaine pour essayer d'être à nouveau compétitifs."

"J'ai un long contrat avec l'équipe, je suis très heureux là où je suis et, comme je l'ai déjà dit, nous nous concentrons aussi déjà sur l'année prochaine avec des choses que nous pouvons mettre en œuvre sur la voiture."

Par la suite, Max Verstappen s'est montré encore plus clair lors d'un échange avec Motorsport.com. Lorsqu'on lui a demandé directement s'il allait demeurer chez Red Bull en 2025, ce dernier a répondu : "OK: oui. Et c'est ce que j'ai déjà dit : nous travaillons déjà sur la voiture de l'année prochaine. Je pense que lorsque vous être très impliqué sur cela, cela veut dire que vous allez également piloter pour l'équipe."

Fermement impliqué dans le projet Red Bull sur le long terme, d'après ses propos, Max Verstappen en profite pour insister sur le fait que son équipe ne doit pas normaliser le fait d'être désormais sous la pression d'équipes rivales comme c'est le cas à l'heure actuelle, McLaren en premier lieu, mais aussi Ferrari et Mercedes en fonction des circuits.

Max Verstappen se dit impliqué avec Red Bull sur le long terme Photo de: Red Bull Content Pool

"De manière générale, tout le monde s'est rapproché", a-t-il poursuivi. "Bien sûr, nous avons eu une année extrêmement dominatrice l'année dernière, jusqu'à la dernière course. Et oui, en ce moment, c'est un peu plus difficile et je pense que nous devons être honnêtes à ce sujet."

"Nous pourrions dire : 'Oui, c'est normal'. Mais je ne pense pas que ce soit normal. Nous voulons toujours être meilleurs, et c'est pourquoi j'en parle. Je pourrais aussi dire : 'Oui, nous avons gagné, donc c'est bien'. Mais bien sûr, je ne vois pas les choses de cette façon. Nous devons continuer à travailler dur. Si nous pensons que c'est normal, les gens vont nous dépasser. Pour l'instant, il est clair que d'autres ont fait des progrès plus importants que nous."

"Je suis très occupé par ça", conclut Verstappen. "Chaque jour, je travaille avec les ingénieurs et j'essaie aussi de faire en sorte que les évolutions arrivent plus tôt, c'est normal. J'ai le droit d'être critique. Si je dis : 'Oui, tout va bien. On se voit la semaine prochaine, à jeudi'. Les choses ne se passeraient pas bien longtemps. Bien sûr, j'ai confiance dans le développement continu de la voiture en général, mais cela doit porter ses fruits au cours des prochains week-ends, lorsque nous mettrons ces mises à jour sur la voiture."

Avec Alex Kalinauckas et Filip Cleeren