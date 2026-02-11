Passer au contenu principal

Résumé d'essais
Formule 1 Essais hivernaux à Bahreïn I

Verstappen premier leader à Bahreïn, Alpine cause le seul drapeau rouge

La matinée de la première journée des premiers essais hivernaux de Bahreïn 2026 de F1 a vu Max Verstappen (Red Bull) signer le meilleur temps, alors que le seul drapeau rouge a été causé par Alpine.

Fabien Gaillard
Mis à jour:
Max Verstappen, Red Bull Racing

Essais F1 2026 - Mercredi à Bahreïn
George Russell, Mercedes

Essais F1 2026 - Mercredi à Bahreïn
Lando Norris, McLaren, Andrea Stella, McLaren

Essais F1 2026 - Mercredi à Bahreïn
Valtteri Bottas, Cadillac Racing

Essais F1 2026 - Mercredi à Bahreïn
Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Essais F1 2026 - Mercredi à Bahreïn
Valtteri Bottas, Cadillac Racing

Essais F1 2026 - Mercredi à Bahreïn
Sergio Perez, Cadillac Racing, Valtteri Bottas, Cadillac Racing

Essais F1 2026 - Mercredi à Bahreïn
Gabriel Bortoleto, Équipe Audi F1

Essais F1 2026 - Mercredi à Bahreïn
Oscar Piastri, McLaren

Essais F1 2026 - Mercredi à Bahreïn
George Russell, Mercedes

Essais F1 2026 - Mercredi à Bahreïn
Carlos Sainz, Williams

Essais F1 2026 - Mercredi à Bahreïn
Isack Hadjar, Red Bull Racing

Essais F1 2026 - Mercredi à Bahreïn
Gabriel Bortoleto, Équipe Audi F1

Essais F1 2026 - Mercredi à Bahreïn
Esteban Ocon, Haas F1 Team

Essais F1 2026 - Mercredi à Bahreïn
Lance Stroll, Aston Martin Racing

Essais F1 2026 - Mercredi à Bahreïn
Carlos Sainz, Williams

Essais F1 2026 - Mercredi à Bahreïn
Oscar Piastri, McLaren

Essais F1 2026 - Mercredi à Bahreïn
Max Verstappen, Red Bull Racing

Essais F1 2026 - Mercredi à Bahreïn
Lando Norris, McLaren

Essais F1 2026 - Mercredi à Bahreïn
Valtteri Bottas, Cadillac Racing

Essais F1 2026 - Mercredi à Bahreïn
Oliver Bearman, Écurie Haas F1

Essais F1 2026 - Mercredi à Bahreïn
Carlos Sainz, Williams

Essais F1 2026 - Mercredi à Bahreïn
Lewis Hamilton, Ferrari

Essais F1 2026 - Mercredi à Bahreïn
Lewis Hamilton, Ferrari

Essais F1 2026 - Mercredi à Bahreïn
Franco Colapinto, Alpine

Essais F1 2026 - Mercredi à Bahreïn
Sergio Perez, Cadillac Racing, Valtteri Bottas, Cadillac Racing

Essais F1 2026 - Mercredi à Bahreïn
Max Verstappen, Red Bull Racing, Isack Hadjar, Red Bull Racing

Essais F1 2026 - Mercredi à Bahreïn
Fernando Alonso, Aston Martin Racing, Gabriel Bortoleto, Audi F1 Team

Essais F1 2026 - Mercredi à Bahreïn
Pierre Gasly, Alpine, Sergio Perez, Cadillac Racing

Essais F1 2026 - Mercredi à Bahreïn
Lewis Hamilton, Ferrari

Essais F1 2026 - Mercredi à Bahreïn
Carlos Sainz, Williams

Essais F1 2026 - Mercredi à Bahreïn
Franco Colapinto, Alpine

Essais F1 2026 - Mercredi à Bahreïn
Esteban Ocon, Haas F1 Team

Essais F1 2026 - Mercredi à Bahreïn
Fernando Alonso, Aston Martin Racing

Essais F1 2026 - Mercredi à Bahreïn
Oscar Piastri, McLaren

Essais F1 2026 - Mercredi à Bahreïn
Lewis Hamilton, Ferrari

Essais F1 2026 - Mercredi à Bahreïn
Gabriel Bortoleto, Équipe Audi F1

Essais F1 2026 - Mercredi à Bahreïn
Deux semaines après la fraîcheur de Barcelone, c'est la chaleur de Bahreïn qui a accueilli les F1 version 2026 pour la suite des essais hivernaux. Dans ces conditions, avec un mercure qui est monté à 30°C dans l'air et 40°C sur la piste en cours de matinée, c'est Max Verstappen (Red Bull) qui a signé le meilleur temps de ces quatre premières heures, en 1'35"433.

Bien entendu, on se gardera de tirer des conclusions sur les chronos, surtout le premier jour d'un roulage sur une piste sale et qui se gomme progressivement. Toutefois, ce que l'on peut dire, c'est qu'en dépit du changement de conditions météo entre l'Espagne et Bahreïn, avec une vingtaine de degrés de plus, nous sommes pour le moment dans la continuité en termes de roulage.

Les 11 écuries - puisque cette fois Williams est bien de la partie - ont été plutôt studieuses, certaines atteignant même la barre des 70 tours, à l'image de Williams et de Racing Bulls, Carlos Sainz et Arvid Lindblad signant respectivement 77 et 75 boucles chacun. 

Audi fait parler, Alpine à l'arrêt

Les entrées d'air des pontons de l'Audi R26 ont fait parler ce mercredi matin à Sakhir.

Les entrées d'air des pontons de l'Audi R26 ont fait parler ce mercredi matin à Sakhir.

Photo de: Joe Portlock / LAT Images via Getty Images

Côté technique, c'est surtout Audi qui a fait parler en mettant en piste une R26 aux pontons totalement retravaillés par rapport à la version que l'on avait vu du côté de la Catalogne, avec des ouvertures verticales qui lui donnent une allure particulière et dénotent beaucoup de la concurrence. L'écurie a connu une bonne matinée, avec 49 tours pour Gabriel Bortoleto.

Le premier - et pour l'instant seul - drapeau rouge du jour a été provoqué par l'Alpine pilotée par Franco Colapinto aux alentours de 9h40, qui s'est immobilisée en piste entre les virages 7 et 8 du tracé de Sakhir. Même si la voiture d'Enstone est ressortie plus tard, l'A526 est la monoplace qui a le moins roulé ce mercredi matin, avec 28 tours au total pour l'Argentin. L'Aston Martin AMR26 pilotée par Lance Stroll n'a fait guère mieux, avec 33 tours.

Après la pause, la séance reprendra à 13h et sera toujours à suivre en live intégral en notre compagnie.

Lire aussi :

Essais hivernaux 2026 de Bahreïn 1 - Jour 1 (matin)

P PILOTe ÉQUIPe Tours Chrono écart
1 Verstappen Red Bull 65 1'35"433  
2 Piastri McLaren 54 1'35"602 +0"169
3 Russell Mercedes 56 1'36"108 +0"675
4 Hamilton Ferrari 52 1'36"433 +1"000
5 Ocon Haas 64 1'37"169 +1"736
6 Lindblad Racing Bulls 75 1'37"945 +2"512
7 Sainz Williams 77 1'38"221 +2"788
8 Bortoleto Audi 49 1'38"871 +3"438
19 Bottas Cadillac 49 1'39"150 +3"717
10 Stroll Aston Martin 33 1'39"883 +4"450
11 Colapinto Alpine 28 1'40"330 +4"897

 

Article précédent Audi crève l'écran à Bahreïn avec ses pontons radicaux
Article suivant À quoi servent les grilles attachées aux F1 en essais ?

