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Formule 1 GP des États-Unis

Verstappen perplexe après la Q3, mais Austin confirme les progrès de Red Bull

Red Bull a décroché les deuxième et troisième places sur la grille de départ du Grand Prix des États-Unis, alors qu'aucun de ses pilotes n'était pleinement satisfait, signe des progrès réalisés par l'écurie.

Ronald Vording

Publié: 25 oct. 2026, 14:00

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Photo de : Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

À Austin, la lutte pour la pole position a longtemps semblé devoir se jouer entre Max Verstappen et Ferrari. À l'issue des qualifications, toutefois, la Scuderia n'a placé aucune de ses deux monoplaces dans le top 3, tandis que Kimi Antonelli a créé la surprise en décrochant la pole.

Verstappen a dû se contenter de la deuxième place. Lors de sa rencontre avec les médias néerlandais dans le paddock, le pilote Red Bull a dressé un bilan sans détour : il pouvait se satisfaire de cette position sur la grille, mais sa monoplace avait encore du potentiel.

Cela s'était notamment vérifié en Q2, où il avait signé un tour qui avait impressionné ses rivaux. Avec un train de pneus déjà rodés, le Néerlandais s'était montré plus rapide que certains pilotes des autres équipes de pointe chaussés de pneus neufs, laissant entrevoir la possibilité de décrocher une troisième pole position consécutive.

Interrogé par Motorsport.com sur les raisons pour lesquelles la situation avait été si différente en Q3 par rapport à la Q2, le quadruple champion du monde a expliqué :

"Je n'avais tout simplement plus la même adhérence. C'est aussi simple que ça. Je n'arrivais plus à conserver la vitesse que je voulais dans les virages lents. C'est quelque chose que nous devons évidemment comprendre, parce qu'il y avait clairement mieux à faire. Je n'ai simplement pas réussi à tirer le maximum de la voiture en Q3."

Le vent semble avoir joué un rôle important. Dans les dernières minutes de la Q3, de nombreux pilotes ont été surpris par des rafales, ce qui explique pourquoi seuls trois d'entre eux ont amélioré leur temps lors de leur deuxième tentative. Lando Norris a évoqué les plus fortes rafales qu'il ait jamais rencontrées au volant, qui l'ont contraint à bloquer ses roues malgré un freinage anticipé par précaution.

Kimi Antonelli et Max Verstappen.

Photo de: Ronaldo Schemidt / AFP via Getty Images

Verstappen a toutefois précisé que le vent ne suffisait pas à expliquer ses difficultés en Q3.

"Lors de la dernière tentative, le vent était vraiment mauvais, mais pas lors de la première. Je ne comprends donc pas vraiment pourquoi c'était aussi décevant. Mais bon, si cela suffit quand même pour décrocher la deuxième place, alors ça me va."

Ferrari a également perdu du terrain en Q3. Charles Leclerc, tout comme George Russell, a notamment pointé du doigt la couverture nuageuse plus importante et la baisse de la température de la piste, qui ont légèrement éloigné les pneus Pirelli de leur fenêtre de fonctionnement optimale.

Red Bull ne perd plus pied les mauvais jours

Les qualifications d'Austin ont néanmoins mis en lumière les progrès réalisés par Red Bull ces dernières semaines, en particulier depuis l'introduction de son évolution à Bakou. Alors qu'aucun des deux pilotes n'était particulièrement satisfait du comportement de sa monoplace, l'équipe a tout de même obtenu les deuxième et troisième places sur la grille.

Le contraste est saisissant avec la première moitié de la saison, lorsque Red Bull pouvait se retrouver reléguée aux septième et huitième places lors des journées difficiles.

Verstappen en a lui aussi pris acte, reconnaissant que les qualifications d'Austin reflétaient bien le regain de forme récent de l'écurie.

"Oui, absolument. La voiture a été bien meilleure au cours des derniers week-ends, c'est évident. Et comme je l'ai également dit ces dernières semaines, certains circuits nous conviendront tout simplement mieux que d'autres. Je pense que celui-ci nous convient encore assez bien, mais Singapour et la Malaisie étaient clairement plus favorables à notre voiture."

Max Verstappen (Red Bull)

Photo de: Rudy Carezzevoli / Getty Images

Le rythme de course affiché par Verstappen vendredi à Austin semblait par ailleurs tout à fait respectable, de quoi aborder la course de dimanche avec confiance.

"Normalement, oui. Il est un peu difficile de déterminer qui est réellement le plus rapide en rythme de course, mais ces derniers week-ends ont été plutôt bons pour nous. J'espère que les réglages que nous avons choisis pour la voiture vont dans la bonne direction pour la course."

Le départ reste une grande inconnue pour Red Bull, même si la deuxième place sur la partie intérieure de la grille pourrait offrir des opportunités à Verstappen s'il parvient à s'élancer correctement.

"Oui, mais je n'y pense pas trop. Si un dépassement se produit dans le premier virage, alors tant mieux. Et si ce n'est pas le cas, la course est encore très longue et beaucoup de choses peuvent bien ou mal se passer. Si on a un bon équilibre et suffisamment de vitesse dans la voiture, on peut faire la différence grâce à la stratégie, voire dépasser quelqu'un en piste."

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