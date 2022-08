Max Verstappen élu "Pilote du Jour" du GP de Hongrie

Charger le lecteur audio

Parti de la dixième position sur la grille de départ, en pneus tendres, après avoir pu changer de moteur sans pénalité entre les qualifications et la course, Max Verstappen est progressivement remonté vers l'avant du top 10 face à des monoplaces plus lentes. Après un undercut sur Lewis Hamilton, le Néerlandais a longtemps été à portée de tir du trio de tête composé des deux Ferrari et de George Russell. Jusqu'au moment où Ferrari s'est effondré tactiquement et en rythme, déroulant le tapis rouge au Champion du monde en titre. En dépit d'une erreur et d'un tête-à-queue, il a de nouveau dépassé un Charles Leclerc, hors du rythme en pneus durs, pour filer vers la victoire et gérer la fin du GP.

Résultat des votes du Pilote du Jour :

Max Verstappen - 34,2%

Lewis Hamilton - 16,4%

George Russell - 11%

Sebastian Vettel - 8,7%

Charles Leclerc - 6,6%

Les "Pilotes du Jour" de la saison 2022

Grand Prix Pilote du Jour Bahreïn Charles Leclerc Arabie saoudite Charles Leclerc Australie Charles Leclerc Émilie-Romagne Max Verstappen Miami Max Verstappen Espagne Lewis Hamilton Monaco Sergio Pérez Azerbaïdjan Lewis Hamilton Canada Charles Leclerc Grande-Bretagne Sergio Pérez Autriche Mick Schumacher France Carlos Sainz Hongrie Max Verstappen

Titres de "Pilote du Jour" par pilote (depuis 2016)