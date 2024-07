Verstappen se défend : "Ce n'était pas un mouvement sur le freinage"

Ce n'est pas la fin de course que Max Verstappen espérait. Pourtant, le pilote Red Bull avait réalisé une bonne partie de l'épreuve à un autre niveau du reste du plateau. Au départ, le Néerlandais a conservé les commandes du Grand Prix avant de se mettre à l'abri de Norris, au-delà de la seconde. Max Verstappen a continué à augmenter son avance jusqu'à huit secondes. Pourtant, après le premier relais, les choses ont commencé à se compliquer pour le pilote Red Bull.

"Le premier relais était plutôt bon. Puis, bien sûr, à la fin de ce premier relais, j'ai été pris dans un trafic assez dense, où nous aurions dû nous arrêter selon moi, parce que j'ai perdu du temps au tour. Nous avons donc fait beaucoup de choses de travers aujourd'hui."

"Je pense que pour moi, cela a commencé par la stratégie, puis les arrêts au stand qui ont été un désastre. Le premier était déjà mauvais, mais le second a été encore plus désastreux. Ce sont des secondes que vous donnez, six secondes sur ces deux arrêts au stand. C'est pourquoi je pense que nous nous sommes mis en position de fortune."

Lors du dernier arrêt, le triple Champion du monde a dû laisser passer Lando Norris, afin de ressortir proprement des stands. À la sortie, le Britannique a pointé à moins de deux secondes, jusqu'à revenir dans la zone DRS de Verstappen. Se plaignant d'un manque de grip sur sa monoplace, le pilote Red Bull, en difficulté, glissait à certains endroits du tracé. Il a ensuite dû défendre à plusieurs reprises sur les attaques de Lando Norris, notamment aux virages 3 et 4.

Mais c'est au 64e tour que la course a basculé. Lando Norris est venu se placer à la hauteur de Verstappen au virage trois, à l'extérieur. Le Néerlandais a alors tassé le pilote McLaren, qui n'a pu éviter le contact, amenant les deux pilotes à sortir au large. La roue arrière gauche du pilote Red Bull a crevé, le forçant à passer par les stands. Quelques virages plus tard, c'est Norris qui a été victime d'une crevaison sur sa roue arrière droite, l'obligeant à abandonner.

"Pour moi, ce n'était pas un mouvement sur le freinage", déclare Verstappen. "Parce qu'à chaque fois que j'ai bougé, je n'étais pas encore en train de freiner. Bien sûr, vu de l'extérieur, c'est toujours comme ça, mais je pense que je sais assez bien ce qu'il faut faire dans ce genre de scénario. De plus, certaines de ces voitures sont capables de freiner très tardivement."

"Ce n'est pas toujours comme ça qu'on fait la course, mais je pense que le virage ici s'y prête. J'ai aussi été dans l'autre position, où l'on se lance. Je pense que le mouvement que nous avons fait ensemble était quelque chose à quoi je ne m'attendais pas. Je l'ai vu arriver bien sûr, alors j'ai défendu un peu l'intérieur. Et puis au freinage, nous nous sommes touchés avec les pneus arrière et nous avons tous les deux crevé, ce qui est évidemment quelque chose que l'on ne veut pas voir se produire."

"Nous en parlerons, mais pas maintenant. Ce n'est pas le bon moment. Mais vous savez, nous sommes des pilotes de course, bien sûr Lando et moi, nous avons un petit écart d'âge, c'est pourquoi nous n'avons jamais vraiment couru l'un contre l'autre dans des catégories inférieures par rapport à d'autres pilotes ici. Mais oui, nous allons passer à autre chose."

Après son passage par les stands, Verstappen est ressorti à la cinquième place avec les pneus tendres et dix secondes de pénalité, jugé responsable de l'incident avec Lando Norris. Cependant, avec une avance conséquente sur Nico Hülkenberg, le Néerlandais a pu conserver sa cinquième position sous le drapeau à damier. Au championnat, il continue d'ailleurs de creuser l'écart en raison de l'abandon de Norris.

"Les 10 secondes m'ont semblé un peu sévères quand je les ai reçu, parce que je n'ai pas eu l'impression qu'il y avait quelque chose de très agressif dans ce mouvement. On peut dire qu'on limite les dégâts, bien sûr, ce n'est pas ce que l'on souhaite, je pense, pour nous deux. Nous sommes tous les deux agacés. Lando n'est pas le seul à être agacé, je le suis aussi."