EL1 - Verstappen sur une autre planète à Spa

Ce week-end, la F1 se déplace dans les Ardennes pour le Grand Prix de Belgique, dernière manche avant la traditionnelle trêve estivale. Pour cette première séance d'essais libres, les conditions météo sont plutôt bonnes, avec des températures fraîches (20°C) par rapport à ce que l'on a connu en Hongrie ou en Autriche. Le ciel est nuageux mais la pluie ne devrait pas faire son apparition.

George Russell est le premier pilote en piste, équipé de pneus mediums, mais c'est Max Verstappen, en pneus durs, qui signe le premier tour rapide de cette séance en 1'44''707. Quelques minutes plus tard, Daniel Ricciardo part en tête-à-queue dès son premier tour, à la sortie du virage de La Source. Dix minutes après le début de la séance, c'est Oscar Piastri qui se fait peur à la sortie du virage 13, mais l'Australien a réussi à garder le contrôle de sa monoplace.

Les deux McLaren, à l'avantage de Piastri, sont les premières à se placer sous la seconde de Verstappen, avant de voir Lewis Hamilton, puis Russell, s'intercaler à la seconde place, à un peu moins de cinq dixièmes du Néerlandais.

Alpine victime de sa fiabilité

Après 20 minutes, Esteban Ocon est encore cloué dans son stand. Du côté d'Alpine, on suspecte une fuite sur la monoplace du Français, futur pilote Haas. Il ne pourra pas prendre part au reste de la séance et espère faire ses débuts lors des EL2. Son coéquipier Pierre Gasly pointe au septième rang, intercalé entre les deux Ferrari. Dans le même temps, Charles Leclerc enchaine les tours rapides et remonte au cinquième rang.

La piste belge s'est ensuite vidée petit à petit jusqu'à n'avoir plus aucun pilote en piste. Le trafic a repris au fur et à mesure aux alentours de la demi-heure, Russell signant le meilleur temps en 1'44''225. Les monoplaces sont toutes ressorties en pneus tendres, améliorant considérablement le rythme en piste. Max Verstappen a alors repris son dû en 1'43''372, suivi de Piastri à plus de sept dixièmes.

À 20 minutes du drapeau à damier, Alex Albon est venu prendre la troisième place, devant les deux Mercedes. Leclerc et Sergio Pérez étaient les deux derniers pilotes à être sous la seconde de Verstappen. La piste s'est une nouvelle fois vidée entre la 40e et la 45e minutes. À un quart d'heure du terme, Pierre Gasly est remonté au 11e rang, placé entre les deux Aston Martin de Lance Stroll et Fernando Alonso.

À l'issue de la première heure d'essais libres du week-end, Max Verstappen a donc facilement signé le meilleur temps, à plus de cinq dixièmes d'Oscar Piastri, et plus de sept dixièmes d'Alex Albon, mais le pilote Red Bull n'aura pas la tâche facile puisqu'il sera pénalisé sur la grille de départ. Les deux Mercedes complètent le top cinq. Côté Alpine, alors que Pierre Gasly a réalisé le 11e temps, Esteban Ocon a terminé la séance sans chrono.

GP de Belgique - Essais Libres 1