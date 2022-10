Villeneuve prédit des "feux d'artifice" avec Gasly et Ocon chez Alpine

Charger le lecteur audio

Alors que s'assemblent les pièces du puzzle du marché des transferts 2023, il semble être de plus en plus probable que Pierre Gasly rejoigne une écurie Alpine qui a laissé Fernando Alonso et Oscar Piastri lui filer entre les doigts. Sortant du giron Red Bull, Gasly retrouverait à Enstone un certain Esteban Ocon. Proches dans l'enfance, les deux Normands ont vu leurs relations se dégrader alors que le niveau de compétition et l'esprit de rivalité prenaient de l'ampleur au fil de leur carrière en karting. De quoi créer une situation délétère au sein de l'équipe franco-anglaise ?

"Ce sera intéressant, parce que les deux pilotes français, Ocon et Gasly, ne s'entendent pas", a estimé Jacques Villeneuve dans l'émission d'avant-course de F1 TV à Singapour. "Il sera donc intéressant de voir comment l'alchimie opérera. Red Bull et Gasly ne s'aiment clairement plus, alors c'est une bonne décision pour lui. Je m'attends à ce qu'il y ait des feux d'artifice."

Logan Sargeant, protégé de Williams et actuel troisième du championnat de Formule 2, a adopté un point de vue similaire à celui de Villeneuve. "Je pense que cela a du sens pour [Gasly] : un pilote français dans une écurie française", a souligné l'Américain. "Je pense également que ce sera un duo de pilotes intéressant. En fin de compte, ce sont des rumeurs, il faut attendre de voir ce qui va se passer."

Cependant, alors que la possibilité de leur association en tant que coéquipiers faisait surface, Ocon et Gasly ont tous deux nuancé les tensions qui peuvent exister entre eux. "On a beaucoup de respect l'un pour l'autre en tant que pilotes, et je crois que ça a toujours été le cas", a déclaré Gasly. "C'est un pilote très rapide, vraiment rapide, et je pense qu'on respecte ça tous les deux." Ocon a pour sa part indiqué à Motorsport.com : "Le respect est là, on est des pilotes professionnels et au-delà de qui sera à mes côtés l'année prochaine, j'aurai une attitude correcte par rapport à l'équipe."

Avec ce line-up, Alpine aurait en tout cas l'un des seuls duos composés de deux vainqueurs en Grand Prix, avec Charles Leclerc et Carlos Sainz chez Ferrari ainsi que Max Verstappen et Sergio Pérez chez Red Bull.