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Formule 1 GP de Las Vegas

Wolff estime que Russell était dans une "position parfaite" pour décrocher la pole

Le pilote Mercedes a été devancé par son coéquipier Kimi Antonelli et Max Verstappen (Red Bull).

Ed Hardy

Publié: 21 nov. 2026, 06:09

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Photo de : Mark Sutton / Formula 1 via Getty Images

Le patron de Mercedes, Toto Wolff, estime que George Russell était dans une "position parfaite" pour décrocher la pole position du Grand Prix de Las Vegas de Formule 1, finalement revenue à Max Verstappen.

Le pilote Red Bull s'élancera en première position de la course samedi soir, devant Russell, alors qu'aucun des deux n'a signé le meilleur temps des qualifications, Kimi Antonelli ayant été le plus rapide dans l'autre Mercedes avec 0,258 seconde d'avance.

Mais un nouveau moteur à combustion interne lui vaut une pénalité de cinq places sur la grille. Son rôle en Q3 était donc, dans un premier temps, d'aider Russell en lui offrant l'aspiration.

Le trafic est souvent problématique sur le tracé urbain de Las Vegas, à faible appui, et les dernières tentatives en qualifications l'ont illustré : les Mercedes, Alpine et Racing Bulls se sont retrouvées regroupées avant leur dernier tour.

Aucun des deux pilotes ne voulait passer en premier. Antonelli a finalement renoncé à cette position, privant Russell de son aspiration. Wolff estime toutefois que cela n'explique pas pourquoi son pilote n'a pas décroché la pole.

"Pour moi, George était en position parfaite. Il avait quatre secondes de retard sur la voiture devant lui", a déclaré l'Autrichien à Sky Sports. "Nous devons comprendre ce qui s'est passé, car je pense qu'il y a eu quelque chose dans les virages 7, 8 ou 9."

"Il faut savoir s'il s'agissait d'une erreur ou si autre chose s'est produit. Nous devons analyser tout ça. Honnêtement, je ne sais pas, mais il semblait être dans la position idéale pour signer un tour de pole, puisqu'il était tout le temps le plus rapide."

George Russell partira deuxième sur la grille à Las Vegas.

Photo de: Jordan McKean / Formula 1 / Getty Images

Russell a finalement pris le sillage de la Racing Bulls d'Arvid Lindblad, améliorant de deux dixièmes son premier tour en Q3 pour signer un 1'34"224. Antonelli, lui, a franchi la ligne de chronométrage juste à temps.

Cela a permis au champion du monde 2026 de passer de la sixième place provisoire à la première, laissant Wolff perplexe, lui qui n'avait "absolument aucune idée" de la manière dont Antonelli avait réussi à signer le meilleur temps.

"Stratégiquement, nous pensions que Kimi allait soit manquer son tour, soit être beaucoup trop proche de Lindblad. Il a franchi la ligne avec 1,4 seconde de retard, et c'était à peu près tout. Je ne comprends donc pas comment, en étant aussi proche, on peut réussir un tel temps."

Cela promet en tout cas un affrontement intéressant entre Verstappen et Russell, qui se sont accrochés en EL3, lors d'une séance dominée par le Britannique, également le plus rapide en Q1.

"Ça va être un grand spectacle", a déclaré Wolff. "S'ils essaient de passer les premiers virages côte à côte, nous allons regarder ça de près."

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