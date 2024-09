Wolff estime que le temps des consignes est venu chez McLaren

Le Grand Prix d'Italie a confirmé la supériorité des McLaren et la chute de compétitivité du clan Red Bull. Lando Norris a signé à Monza sa deuxième pole position consécutive dans la foulée de Zandvoort, une semaine après son succès en terres néerlandaises, où il avait devancé Max Verstappen et sa Red Bull de plus de 20 secondes.

Ce week-end, les deux McLaren se sont élancées de la première ligne, mais ont toutes deux été battues par la Ferrari de Charles Leclerc, vainqueur à la faveur d'une stratégie à un seul arrêt. Mais, surtout, Lando Norris a perdu des points précieux en terminant troisième derrière son équipier Oscar Piastri, qui l'a surpris lors d'une attaque au freinage de la deuxième chicane dans le premier tour, permettant également à Leclerc de passer le Britannique.

Si Max Verstappen et sa Red Bull perdaient encore du terrain en devant se contenter de la sixième place, Lando Norris peut regretter cette passe d'armes du début de course. Et, alors qu'Andrea Stella a évoqué le fait que McLaren pourrait désormais privilégier Lando Norris lors des courses à venir, Toto Wolff, le directeur de l'écurie Mercedes, estime lui aussi que l'écurie de Woking doit désormais prioriser son pilote le mieux placé au championnat.

"L'équipe est toujours perdante", explique Wolff. "Parce que si on gèle des positions et que l'on a des consignes d'équipe, alors on ne suit pas sa conscience de compétiteur, mais je pense que le côté rationnel doit prévaloir. En fin de compte, on ne veut pas perdre un championnat pour trois ou cinq points que l'on aurait pu facilement gagner. Il est donc difficile de marcher sur cette corde raide et il n'y a pas de vérité universelle sur la manière de gérer ça."

Selon Toto Wolff, Andrea Stella doit mettre de côté son instinct de compétiteur et favoriser désormais Lando Norris. Photo de: Steven Tee / Motorsport Images

Après Monza, McLaren a recollé à Red Bull au championnat constructeurs, et ne compte désormais plus que huit petits points de retard. Au championnat pilotes, Max Verstappen conserve une marge de 62 unités, mais le fait que le Néerlandais peine maintenant à jouer le podium sur un Grand Prix peut permettre à Lando Norris d'imaginer recoller lui aussi au leader du classement au fil des courses restantes, d'autant que les Ferrari et les Mercedes pointent régulièrement devant les monoplaces de Milton Keynes.

S'il reconnaît que les consignes de course peuvent parfois constituer un crève-cœur pour les pilotes mais aussi pour les directeurs d'écurie, Toto Wolff estime ainsi que Andrea Stella et l'écurie McLaren doivent désormais passer outre leur instinct pour maximiser leurs possibilités de jouer le titre face à Verstappen.

"Personne ne comprend mieux le sport qu'Andrea", continue Wolff. "Il a vu tout cela se dérouler sous ses yeux à de multiples reprises chez Ferrari. Il a l'âme d'un compétiteur qui ne veut pas [de consignes] et laisser courir ses pilotes, mais je pense qu'ils vont arriver à une conclusion après cette course. C'est à ce stade que nous avons commencé à introduire des consignes, puis nous avons changé la formulation pour parler d'esprit d'équipe, car le mot consignes était trop dur pour les pilotes."