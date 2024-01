Les ex de la F1 au départ des 24H de Daytona 2024

Les 24 Heures de Daytona auront lieu samedi 27 et dimanche 28 janvier. Cette épreuve majeure d'Endurance se déroule en Floride, sur le Daytona International Speedway. Le tracé utilisé est long de 5,73 km et inclut une portion de l'ovale, mêlée à des virages dans l'infield.

La course attire régulièrement des pilotes venus d'horizons différents, y compris de la Formule 1. Voici tous les anciens pilotes de la catégorie reine du sport auto qui participent à l'édition 2024.

Les ex-pilotes de F1 en lice à Daytona

Jenson Button - GTP

Jenson Button.

Départs en F1 : 306

Titres mondiaux : 1 (Brawn - 2009)

Départs à Daytona : 0

Victoires à Daytona : 0

Jenson Button pilotera l'Acura ARX-06 de l'équipe Wayne Taylor Racing with Andretti, aux côtés des titulaires pour l'ensemble de la saison que sont Jordan Taylor et Louis Delétraz. L'équipage sera complété par Colton Herta. Button a couru 17 années en Formule 1, où il est passé par Williams, Benetton/Renault, BAR/Honda, Brawn, et McLaren, entre autres.

Le pilote anglais a décroché le titre mondial de F1 en 2009 avec Brawn GP, écurie qui a également remporté le titre constructeurs la même année. Après sa carrière en F1, Button a continué à courir dans d'autres disciplines, gagnant notamment le titre en Super GT avec son coéquipier Nakoi Yamamoto en 2018.

S'il est davantage connu pour sa carrière en Formule 1, Button a déjà de l'expérience en Endurance. Avant d'arriver en F1, il a couru les 24 Heures de Spa 1999 aux côtés de Tomas Enge et David Saelens, mais de la fumée dans le cockpit les avait contraints à l'abandon après seulement 22 tours. Il a fait ses débuts aux 24 Heures du Mans en 2018 (où il a abandonné en raison d'un problème moteur) dans le cadre de ses quatre apparitions lors de la saison 2018-2019 du WEC avec SMP Racing. Son meilleur résultat est une troisième place à Shanghai.

En 2023, Button a couru en IMSA et aux 24 Heures du Mans. Il a pris la cinquième place à Petit Le Mans, sur le circuit de Road Atlanta, au volant d'une Porsche 963 de l'équipe JDC-Miller Motorsport. Il a également piloté une NASCAR modifiée pour le stand dédié aux nouvelles technologies lors de son retour au Mans. Après sa pige à Daytona, Button participera à la saison complète du WEC dans une Porsche 963 de l'équipe Jota.

Button a rejoint en 2019 l'équipe de commentateurs de Sky Sports F1, où il apporte son expérience et ses analyses lors de certaines diffusions des Grands Prix.

Felipe Massa - LMP2

Felipe Massa.

Départs en F1 : 269

Titres mondiaux : 0

Départs à Daytona : 0

Victoires à Daytona : 0

Felipe Massa fera équipe avec Gar Robinson, Felipe Fraga et Josh Burden au volant d'une Oreca-Gibson 07 de l'équipe Riley, le temps d'une pige. Le pilote brésilien a participé à 15 saisons de Formule 1, où il a couru chez Sauber, Ferrari et Williams et remporté 11 Grands Prix.

Massa a terminé deuxième du Championnat du monde en 2008, battu d'un point seulement par Lewis Hamilton. En août 2023, il a entamé des poursuites judiciaires à l'encontre de la FIA, dénonçant les résultats du Grand Prix de Singapour 2008. Selon lui, les dirigeants de l'époque étaient au courant de l'affaire du Crashgate mais ne sont pas intervenus.

Depuis qu'il a achevé sa carrière en F1 en 2017, Massa a couru en Formule E et en Stock Cars au Brésil.

Lire aussi : Formule 1 Massa pas opposé à un partage du titre 2008 avec Hamilton

Romain Grosjean - GT Daytona

Romain Grosjean.

Départs en F1 : 179

Titres mondiaux : 0

Départs à Daytona : 1

Victoires à Daytona : 0

Romain Grosjean sera engagé dans la catégorie GT Daytona pro-am avec une Lamborghini Huracán GT3 Evo2 alignée par Iron Lynx. Le pilote franco-suisse partagera le volant avec Claudio Schiavoni, Matteo Cressoni et Matteo Cairoli.

Grosjean n'a jamais gagné en F1 mais y a décroché dix podiums durant sa carrière, où il a piloté pour Renault, Lotus et Haas. Lors de sa dernière saison en 2020, il a été victime d'un grave accident au premier tour du Grand Prix de Bahreïn. Sa monoplace a transpercé un rail de sécurité avant de s'embraser. Il a manqué les deux dernières courses de la saison, et Haas avait annoncé que son contrat ne serait pas renouvelé pour 2021.

En plus de ses engagements comme pilote d'usine Lamborghini, qui le verront courir en WEC avec Iron Lynx en Hypercar, Grosjean disputera en 2024 le championnat IndyCar, où il a quitté l'équipe Andretti pour Juncos Hollinger Racing.

Paul di Resta - LMP2

L'Oreca LMP2 de United Autosports.

Départs en F1 : 59

Titres mondiaux : 0

Départs à Daytona : 1

Victoires à Daytona : 0

Paul Di Resta pilotera une Oreca-Gibson 07 pour United Autosports, aux côtés de Dan Goldburg, Bijoy Garg et Felix Rosenqvist. Le pilote écossais a passé dix saisons en DTM, où il a remporté le titre en 2010 avec Mercedes avant de disputer les trois saisons suivantes en F1. Il y a marqué 121 points entre 2011 et 2013 avec Force India.

Il a fait son retour le temps du Grand Prix de Hongrie 2017 chez Williams, où il remplaçait Felipe Massa, malade, mais a dû abandonner après une dizaine de tours en raison d'une fuite d'huile.

De retour en DTM, il y est resté six saisons mais n'y a pas décroché le second titre qu'il espérait, terminant troisième du championnat en 2018.

Di Resta court en Endurance depuis 2018 avec United Autosports et c'est d'ailleurs cette année-là qu'il a découvert Daytona. Avec cette équipe il a remporté la catégorie LMP2 aux 24 Heures du Mans en 2020. En plus d'un programme partiel en IMSA et d'un programme complet en European Le Mans Series avec United Autosports en 2024, il participera à l'intégralité du WEC avec Peugeot.

Di Resta a rejoint le constructeur français en WEC lors de la saison 2022, avec pour meilleur résultat à ce jour une troisième place décrochée au volant de l'Hypercar 9X8 à Monza l'an dernier.

Felipe Nasr - GTP

Matt Campbell et Felipe Nasr.

Départs en F1 : 39

Titres mondiaux : 0

Départs à Daytona : 8

Victoires à Daytona : 1

Felipe Nasr est engagé avec ses coéquipiers Dane Cameron, Josef Newgarden et Matt Campbell dans le cadre du programme d'usine Porsche Penske Motorsport qui fait rouler les Porsche 963. Le Brésilien a disputé deux saisons en Formule 1 chez Sauber, en 2015 et 2016, lors desquelles il a inscrit 29 points.

Il avait impressionné lors de ses débuts en terminant à la cinquième place de son premier Grand Prix, en Australie. L'année suivante, ses deux points marqués à domicile au Grand Prix du Brésil avaient permis à Sauber de terminer le championnat constructeurs devant Manor.

Nasr a remporté deux titres en IMSA, en 2019 et 2021, avec Action Express Cadillac. Il s'est classé deux fois deuxième à Daytona (2018 et 2019), avant de rejoindre Porsche en 2022 et de s'imposer dans la catégorie GTD Pro à Daytona. Il participera à l'intégralité du championnat IMSA cette année avec Cameron.

Marcus Ericsson - GTP

Marcus Ericsson.

Départs en F1 : 97

Titres mondiaux : 0

Départs à Daytona : 1

Victoires à Daytona : 0

Marcus Ericsson pilotera la deuxième Acura ARX-06 de l'équipe Wayne Taylor Racing with Andretti. Le Suédois rejoindra les titulaires Ricky Taylor et Filipe Albuquerque, un autre ex-pilote F1 complétant l'équipage, à savoir Brendon Hartley.

Ericsson était en Formule 1 de 2014 à 2018, avec Caterham puis Sauber. Il n'a inscrit que 18 points, avec pour meilleur résultat une huitième place.

Il a ensuite rejoint l'IndyCar en 2019 et y a connu davantage de succès puisqu'il compte quatre victoires à ce jour, dont celle prestigieuse des 500 Miles d'Indianapolis en 2022. Il se consacrera en priorité à l'IndyCar cette année encore, mais a quitté le Chip Ganassi Racing pour l'équipe Andretti.

Sébastien Bourdais - GTP

La Cadillac V-LMDh de Sébastien Bourdais, Renger van der Zande et Scott Dixon.

Départs en F1 : 27

Titres mondiaux : 0

Départs à Daytona : 14

Victoires à Daytona : 2

Sébastien Bourdais participe au championnat IMSA avec Cadillac et roulera à Daytona avec ses coéquipiers habituels Renger van der Zande et Scott Dixon, rejoints par Álex Palou au volant de la V-Series.R. Ce prototype est engagé sous la bannière Cadillac Racing par le Chip Ganassi Racing.

Six ans après avoir décroché le titre de Formule 3000, en 2002, Bourdais a finalement eu sa chance en Formule 1, lui qui avait enchaîné quatre titres en Champ Car dans l'intervalle. Il a passé un an et demi chez Toro Rosso, dont une saison complète aux côtés de Sebastian Vettel en 2008, mais n'a inscrit que six points.

Tout au long de sa carrière, le Français a énormément roulé en Endurance et a remporté les 24 Heures de Spa-Francorchamps (2002), les 24 Heures de Daytona (2014) et les 12 Heures de Sebring (2021). Trois fois deuxièmes des 24 Heures du Mans avec Peugeot (2007, 2009 et 2011), il y a gagné dans la catégorie LMGTE Pro avec Ford en 2016, avant d'obtenir une deuxième victoire de catégorie à Daytona l'année suivante, en GTLM.

Brendon Hartley - GTP

L'Acura ARX-06 du Wayne Taylor Racing.

Départs en F1 : 25

Titres mondiaux : 0

Départs à Daytona : 3

Victoires à Daytona : 0

Brendon Hartley partagera une des deux Acura ARX-06 de l'équipe Wayne Taylor Racing with Andretti avec Ricky Taylor, Filipe Albuquerque et Marcus Ericsson.

Hartley a pris part à 25 Grands Prix en Formule 1, où il a fait ses débuts au Grand Prix des États-Unis 2017 avec Toro Rosso en remplaçant Pierre Gasly, alors retenu sur une manche de Super Formula. Il est resté jusqu'à la fin de la saison en prenant ensuite la place de Daniil Kvyat, puis a décroché une place de titulaire pour 2018.

Son passage en F1 a été compliqué, auréolé de seulement quatre points. C'est en Endurance que Hartley a brillé, remportant à trois reprises les 24 Heures du Mans, avec deux constructeurs différents.

La première fois a été en 2017 avec Porsche aux côtés de Timo Bernhard et Earl Bamber. Puis après la F1, il a rejoint Toyota et a gagné dans la Sarthe en 2010 avec Sébastien Buemi et Kazuki Nakajima, et encore en 2022, toujours avec Buemi, et Ryo Hirakawa. Il a également décroché quatre titres mondiaux en WEC (2015, 2017, 2022 et 2023).

Hartley rejoindra cette année WTR with Andretti pour cinq courses d'Endurance en IMSA, en plus de sa présence en WEC avec Toyota.

Gianmaria Bruni - GTP

Gianmaria Bruni, Harry Tincknell et Neel Jani.

Départs en F1 : 18

Titres mondiaux : 0

Départs à Daytona : 7

Victoires à Daytona : 1

Gianmaria Bruni sera au volant de la Porsche 963 de Proton Competition avec Neel Jani, Romain Dumas et Alessio Picariello. Le pilote italien n'a passé qu'une saison en Formule 1, quand il pilotait pour Minardi en 2004. L'écurie de Paul Stoddart, en manque de moyens, avait terminé dernière du championnat.

Bruni devançait régulièrement son coéquipier Zsolt Baumgartner mais n'a pas concrétisé sa meilleure chance de marquer des points, à Indianapolis, après un accrochage au premier virage. Baumgartner, lui, avait récolté le dernier point en jeu.

Après la F1, Bruni est devenu une valeur sûre du GT mondial et a remporté quatre fois les 24 Heures du Mans dans cette catégorie avec Ferrari et Porsche. Membre du programme privé Proton en prototype, Bruni s'est imposé à Daytona en LMP2 l'an dernier, aux côtés de James Allen.

Alexander Rossi - GT Daytona Pro

La McLaren 720S GT3 EVO de Marvin Kirchhöfer, Oliver Jarvis, James Hinchcliffe et Alexander Rossi.

Départs en F1 : 5

Titres mondiaux : 0

Départs à Daytona : 5

Victoires à Daytona : 1

Alexander Rossi est engagé en GT Daytona Pro Series avec une McLaren 720S GT3 Evo de l'équipe Pfaff Motorsports. L'Américain sera accompagné des titulaires en IMSA Oliver Jarvis et Marvin Kirchhofer, dans un équipage complété par James Hinchcliffe.

Rossi a disputé cinq Grands Prix de F1 en 2015 avec Marussia, en remplacement de Roberto Merhi, mais n'a pas inscrit le moindre point au volant d'une monoplace qui était loin du compte.

Rossi évolue désormais en IndyCar, où il totalise déjà huit victoires dont une aux 500 Miles d'Indianapolis en 2016. Le pilote Arrow McLaren a remporté les 24 Heures de Daytona en 2021 avec le Wayne Taylor Racing.

Jack Aitken - GTP

La Cadillac de Pipo Derani, Jack Aitken et Tom Blomqvist.

Dépats en F1 : 1

Titres mondiaux : 0

Départs à Daytona : 1

Victoires à Daytona : 0

Jack Aitken fera équipe chez Action Express Racing avec Pipo Derani et Tom Blomqvist dans le baquet d'une Cadillac V-Series.R. Sa seule apparition en F1 remonte au Grand Prix de Sakhir 2020 avec Williams, lorsqu'il avait remplacé George Russell, lui-même appelé à remplacer chez Mercedes Lewis Hamilton, touché par le Covid.

Aitken a débuté sa carrière en Endurance en 2021 mais sa saison a alors été perturbée par un gros accident survenu aux 24 Heures de Spa-Francorchamps. En 2023, il a annoncé qu'il quittait son rôle de réserviste chez Williams pour se concentrer pleinement sur l'Endurance et sur sa saison avec Action Express. Une réussite, puisqu'il a contribué au succès au championnat de Derani et Alexander Sims.

En 2024, il retrouve Derani dans le championnat IMSA et espère aussi revenir en DTM, où il s'est imposé en 2023 avec l'équipe Emil Frey Racing.

