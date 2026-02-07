Álex Márquez : "Je veux que mon avenir soit fixé avant la première course"

Álex Márquez s'en est tenu de manière stricte à un discours immuable lorsque la question de son avenir a été abordée cette semaine, pendant le test mené à Sepang. Le vice-champion du monde, qui souhaitait pouvoir se concentrer sur son travail, a mené de solides essais, se montrant rapide à la fois dans le time attack et dans sa simulation de sprint.

Durant trois jours, il a décrit ses sensations au guidon de la nouvelle Ducati et son nouveau rôle, désormais impliqué dans l'évaluation des pièces conçues par le constructeur. Il n'a finalement répondu aux interrogations sur son futur qu'en quittant les lieux, et l'a fait en ne livrant qu'une nouvelle information par rapport à ce qu'il avait déjà pu expliquer précédemment : il veut régler cette question avant le coup d'envoi du championnat, qui aura lieu dans trois semaines.

"Avant la première course, je vais prendre ma décision et j'aurai les idées claires quant à ce que je ferai en 2027", a déclaré le pilote espagnol de bientôt 30 ans aux médias présents sur place, parmi lesquels Motorsport.com.

"Pour le moment, je suis tranquille. Je sais plus ou moins quelles sont les options que j'ai sur la table, mais je continue à y travailler et je vais me décider. Si je peux prendre ma décision avant le test de Thaïlande, je le ferai, sinon j'attendrai un petit peu. Mais je veux que mon avenir soit fixé avant la première course", a-t-il ajouté, précisant également que "c'était plutôt clair".

Motorsport.com révélait récemment qu'Álex Márquez finalisait son arrivée chez KTM, où l'attend un rôle de pilote d'usine aux côtés de Maverick Viñales. Aujourd'hui pilote Gresini Racing, l'Espagnol insiste sur l'aspect émotionnel de sa décision mais aussi sur l'opportunité que le changement de règlement à venir peut offrir.

"J'ai dit que [l'offre] la plus solide était celle de Gresini, car je connais l'équipe, je connais tout, et c'est là que se trouve l'aspect émotionnel, qui est important pour un pilote. Mais au final, s'il y a bien une année où l'on peut prendre des risques, c'est l'année prochaine car personne ne sait [quelle moto] sera la meilleure. Alors je verrai. Je pense que c'est la raison pour laquelle le marché est assez fou, car tout le monde veut les top pilotes."

Arrivé en MotoGP par l'équipe d'usine Honda, où il avait été recruté au pied levé lorsque Jorge Lorenzo a requis un départ anticipé à la retraite, Álex Márquez a évolué dans des équipes satellites à partir de 2021, d'abord LCR dans le clan Honda, puis Gresini en lien avec Ducati. Le constructeur le récompense cette année pour ses excellents résultats en lui fournissant une moto d'usine.