Encouragé par sa saison, Álex Márquez vise plus haut pour 2024

Après trois saisons de plus en plus décevantes chez Honda, au sein de l'équipe officielle puis chez LCR, Álex Márquez cherchait à donner un second souffle à sa carrière en intégrant l'équipe Gresini cette année. Réaliste, le champion 2019 du Moto2 annonçait même qu'il quitterait le championnat en cas d'échec, cependant il a vite été rassuré.

Márquez est en effet monté sur le podium dès le GP d'Argentine, le deuxième au programme en 2023, avant de s'offrir deux succès en course sprint, à Silverstone puis à Sepang, où il a aussi pris la deuxième place dans l'épreuve principale. Ces résultats lui ont rapidement assuré sa place pour 2024 malgré une certaine irrégularité et une blessure aux côtes qui lui a fait manquer trois courses à l'automne.

Neuvième du championnat, ce qui a fait de lui le sixième des huit pilotes Ducati, Álex Márquez reste conscient de la nécessité de faire mieux l'an prochain et a déjà identifié des pistes de progrès, néanmoins il dresse un bilan satisfaisant de sa première campagne sur la Desmosedici.

"Je me sens bien", a déclaré le pilote Gresini à l'heure d'entrer dans l'intersaison. "J'ai déjà l'esprit tourné vers la saison prochaine. Dans les trois, quatre ou cinq courses après ma blessure, j'ai travaillé pour l'an prochain, on a essayé des choses dans les réglages, etc, qui fonctionnent. On a aussi été régulièrement dans le top 5 et c'est l'objectif pour l'an prochain."

Álex Márquez

"Ça a été une saison très positive, avec beaucoup de choses à améliorer. On n'a pas vraiment été chanceux dans la première partie de la saison mais concernant les résultats, les performances, la vitesse et comment je me sens dans le garage et chez Ducati, ça a été une saison vraiment positive."

Une ambiance très positive chez Ducati

Il n'y a pas que les performances qui ont redonné le sourire à Álex Márquez. Comme Álex Rins cette année, il se plaignait d'un manque de soutien de la part de Honda lorsque qu'il courait chez LCR et il a découvert une situation très différente chez Ducati, qui attache une grande importance aux opinions de chacun de ses huit pilotes.

"Quand on a une moto performante, c'est beaucoup plus facile d'avoir une bonne ambiance, c'est comme ça. Je le disais déjà l'an dernier. Je me sentais un peu seul chez LCR : j'étais avec mes gars, mais pas avec le soutien de Honda. C'est pour ça que j'ai fini la saison en étant un peu à la limite l'an dernier. Avec Ducati, qui t'explique, qui te livre toutes les analyses, etc, tu te sens important. Je pense que c'est quelque chose que tous les pilotes apprécient."

Márquez pilotait la Ducati dans son millésime 2022, ce qui est souvent considéré comme un avantage en début de saison, la moto étant aboutie alors que le nouveau modèle doit encore être mis au point, avant une inversion du rapport de force. Cette année, la moto 2022 est restée performante jusqu'au bout, comme l'ont démontré les succès du #73 en course sprint à Sepang, puis de son coéquipier Fabio Di Giannantonio le dimanche à Losail.

Álex Márquez a remporté deux sprint cette année

Pour l'Espagnol, les pilotes profitent d'une base désormais assez stable et de l'avantage d'entamer les week-ends avec les connaissances de la saison précédente : "Quand on arrive sur une piste, l'électronique et le reste sont déjà plus ou moins au point pour le caractère du circuit. C'est pour ça qu'on arrive parfois plus vite à ce point. Je pense que les leaders sont aussi affectés par le fait qu'ils jouent le championnat : on est plus nerveux, tout est plus fort. Je pense que c'est pour ça qu'on était plus forts en Malaisie et au Qatar."

"Ducati est à un stade où la moto est très complète partout. Ils peuvent progresser mais les progrès seront [légers]. On le voit dans l'aérodynamique. [...] Tout est à la limite, la moto marche très bien et c'est très dur de faire des progrès. Pour nous, s'ils ne font pas de gros progrès l'an prochain ce sera mieux !"

Álex Márquez et son frère Marc, qui va rejoindre l'équipe Gresini pour la saison 2024, disposeront du modèle 2023 de la Ducati, avec lequel Pecco Bagnaia, Jorge Martín et Marco Bezzecchi ont signé un triplé au championnat cette année.