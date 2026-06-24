Bezzecchi et Martín "trop émotifs par moments" ? Rivola y voit aussi une force

Depuis plusieurs courses, Massimo Rivola donne régulièrement l'impression de tenter de siffler la fin de la récréation face à des pilotes un peu trop turbulents. Le directeur général d'Aprilia Racing a été confronté à une multiplication des incidents en l'espace de quelques week-ends.

À Barcelone, Raúl Fernández et Jorge Martín ont eu un accrochage et le champion du monde 2024 a poussé le directeur de l'équipe Aprilia, Paolo Bonora, en revenant dans son garage. En réponse, Rivola a organisé une réunion entre les quatre pilotes Aprilia au Mugello, afin de leur demander de faire preuve de plus de prudence dans leurs affrontements en piste.

Mais une semaine plus tard, Martín a percuté Marco Bezzecchi et Fernández au départ du GP de Hongrie. Nouveau recadrage de la part de Rivola, loin de ménager Martín après cet épisode. Le patron a encore dû jouer le pompier de service après la gifle donnée par Bezzecchi à un commissaire de piste à Brno, ce qui lui a valu une suspension. Le dirigeant italien a offert un numéro d'équilibriste, en dénonçant le geste de son pilote tout en jugeant la pénalité lourde.

En interne, Rivola assume que son rôle s'accompagne d'un besoin de contenir les pulsions de ses pilotes. "Ou de bien les remettre à leur place !", a-t-il préféré s'amuser après le GP de République tchèque. "Je plaisante."

Malgré les effets négatifs des récents incidents, Massimo Rivola voit du bon dans la fougue de son duo : "Ce sont des pilotes qui donnent tout ce qu'ils ont, avec le cœur, avec tout. Sincèrement, cela peut peut-être paraître idiot, mais j'adore travailler avec des pilotes qui donnent tout ce qu'ils ont. On a clairement moyen de faire mieux, y compris moi, avec eux. C'est aussi un bon enseignement pour moi."

"Le package est bon, les pilotes sont bons – peut-être trop émotifs par moments, c'est à nous de les gérer", a-t-il expliqué. "Et j'en prends aussi la responsabilité."

Marco Bezzecchi et Jorge Martín ont offert quatre doublés en neuf courses principales à Aprilia cette année. Photo de: Andreas Solaro / AFP via Getty Images

Les excès des pilotes Aprilia sont-ils le fruit de la pression de jouer le titre, puisque Bezzecchi et Martín occupent actuellement les deux premières places du championnat ? "C'est une bonne question, au sens où il est clair que quand on se bat pour quelque chose d'important, il y a plus de tension", a reconnu Rivola, qui veut voir le coté positif de la situation : "D'un côté, ça me fait plaisir que ce soit le cas."

Ce sont des pilotes qui y mettent quelque chose en plus, qui y mettent le cœur et pas seulement la tête, et j'adore ce genre de pilotes.

Comme ses pilotes, Rivola reconnaît qu'il doit apprendre à gérer la situation, et qu'elle ne lui déplaît pas totalement : "Je crois que moi aussi, dans mon rôle, j'ai une marge d'amélioration, pour réussi à gérer les pilotes, mais je préfère que ce soit comme ça, je préfère avoir des pilotes qui sont vrais, des personnes vraies, qui ont ce type de réaction."

"Je la condamne, cette réaction [de Bezzecchi à Brno], n'interprétez pas mal mes paroles. Mais ce sont des pilotes qui y mettent quelque chose en plus, qui y mettent le cœur et pas seulement la tête, et j'adore ce genre de pilotes."

Rivola ne doit pas seulement sermonner ses pilotes mais aussi les remobiliser, et il ne doute pas de la capacité de Bezzecchi à vite rebondir : "Je crois que dans ces moments-là, il est important de se comporter en équipe unie, comme nous l'avons déjà fait récemment avec ce qui s'est passé avec Jorge. Mais je crois qu'il est assez fort, et encore plus avec nous, pour se relever tout de suite et bien réagir."