Dovizioso n'exclut pas de refaire des essais pour Yamaha

Yamaha a surpris il y a près de trois semaines, en annonçant la participation d'Andrea Dovizioso à un test sur le circuit de Misano. L'Italien, qui a piloté les motos de la marque lors de ses dernières saisons de titulaire en 2021 et 2022, est arrivé en renfort, Cal Crutchlow étant dans l'incapacité d'assurer son rôle de pilote d'essais actuellement en raison de complications après une opération du poignet.

Pour 2025, Yamaha devrait recruter Augusto Fernández pour mener ses essais en Europe mais plusieurs marques font appel à différents pilotes, ce qui sera notamment le cas de Honda avec Aleix Espargaró et Stefan Bradl en Europe, pendant que Takaaki Nakagami roulera au Japon. La très riche expérience de Dovizioso pourrait être utile et il n'exclut rien pour le moment. L'Italien estime cependant qu'il est trop tôt pour évoquer ce sujet, Yamaha étant en train de préparer sa future association avec Pramac et la mise en place d'une équipe d'essais plus conséquente.

"Pour l'avenir, je ne sais pas", a confié Dovizioso au site officiel du MotoGP. "On a une très bonne relation avec Yamaha, j'ai une très bonne relation avec Max [Bartolini, devenu directeur technique l'hiver dernier] après mon expérience chez Ducati. C'était très sympa de passer du temps avec eux. On verra. Ils sont dans une situation étrange. Ils ont un gros écart à combler, ça prend du temps mais tout doit être fait étape par étape. Ils doivent tout comprendre parce que les concurrents sont très, très forts actuellement."

"Ce n'est pas le bon moment pour en parler", a-t-il résumé. "Ils sont impliqués dans beaucoup de choses parce qu'ils créent la deuxième équipe avec Pramac, ils poussent énormément pour essayer de revenir. Ils dépensent beaucoup d'argent et font de gros efforts pour générer la meilleure situation. Cela prend du temps, petit à petit. Ce n'est pas le moment pour en parler. C'était très sympa d'avoir quelques journées en piste avec eux. On verra."

Dovizioso n'a pas livré de détails sur le programme des tests qu'il a effectués avec Yamaha mais il a indiqué avoir apprécié l'expérience et vite retrouvé un rythme acceptable, même s'il est resté à distance des chronos de Fabio Quartararo et Álex Rins : "C'était très sympa de remonter sur une MotoGP. Ces motos sont uniques. Retrouver cette rigidité et cette puissance après deux ans, c'était assez sympa."

"J'avais fait un test au Mugello un mois auparavant", a-t-il ajouté. "Quand je suis venu [à Misano], les sensations étaient normales. Je pouvais attaquer et mon freinage est revenu. C'était une bonne sensation parce que c'était ma façon d'être agressif et d'être rapide. Le chrono n'était pas trop mauvais, c'était très important."

"En deux ans, beaucoup de choses se sont passées. Ils sont beaucoup plus rapides, pour de nombreuses raisons, tout le développement, même les pneus, mais c'était sympa de tout ressentir, même en était à 1"0 ou 1"5. C'était vraiment bien."