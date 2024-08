Ducati brille par sa gestion du pneu au freinage

Ducati a réussi à transformer une faiblesse en force depuis le début de la saison. Dans les premières courses, les pilotes se plaignaient de vibrations à l'arrière, visiblement apparues avec la nouvelle gomme lancée par Michelin. Mais depuis Jerez, le problème a disparu et la marque semble même exploiter nettement mieux ce pneu que la concurrence, encore en proie à des vibrations sur certains circuits.

"Je pense qu'on a pas mal progressé depuis le début de la saison", a confirmé Jorge Martín au Red Bull Ring. "Il y a encore quelques courses comme Silverstone où en a eues en fin de course. J'entends que chez d'autres constructeurs, ils en ont encore beaucoup donc c'est sûr que Ducati a fait un travail incroyable sur ça. Ce n'était pas une révolution mais ils ont fait une chose qui fonctionne bien."

Mais où se fait la différence ? Selon Aleix Espargaró, Ducati parvient à exploiter l'adhérence offerte par le nouveau pneu pour freiner d'une manière très efficace. "Les Ducati volent [à Spielberg]", a expliqué le pilote Aprilia. "Ils ont beaucoup de couple, mais sur une piste comme ça, ils arrivent vraiment à freiner la moto. C'est incroyable leur façon d'arrêter la moto."

Un constat partagé par Jack Miller, qui voit que KTM n'arrive pas à profiter autant que Ducati de l'adhérence offerte par ce pneu arrière. "Je sens qu'on ne l'utilise pas à son plein potentiel, clairement", a confié le pilote de l'équipe officielle. "Ducati est en mesure de le faire, surtout sur un tour. Ils utilisent vraiment le potentiel du tendre. Je pense qu'ils arrivent un peu mieux à ralentir en utilisant l'arrière, en utilisant l'adhérence."

"En fait, quand on a commencé à tester ce pneu, c'était le principal élément, un petit avantage. Mais disons que nous n'avons pas pu en profiter. Il y a eu des progrès immédiats mais on n'a pas pu continuer à progresser au freinage. Ce pneu permet aussi de stopper le patinage. Quand on relève [la moto], on peut mettre fin au patinage assez vite. C'est sûr que c'est différent, mais positivement."

Jack Miller Photo de: KTM Images

Au Red Bull Ring, la donne été légèrement modifiée par un pneu arrière à la construction renforcée, utilisé plusieurs fois dans la saison mais que les pilotes avaient pour la première fois de l'année. Miller, en difficulté lorsque cette construction était utilisée l'an passé, a pu mieux l'utiliser avec la gomme 2024, en ayant moins de problèmes de glisse.

Marc Márquez, qui dispose de la Ducati GP23 et donc pas de la fameuse Desmosedici si efficace avec le nouveau pneu arrière, a aussi perçu une évolution avec la construction différente utilisée en Autriche, alors qu'il sent "toujours que l'avant pousse" avec le pneu utilisé sur les autres circuits.

"Pour moi, c'est plus naturel avec ce pneu [à la structure renforcée], surtout par rapport au nouveau pneu qu'ils ont apporté cette année, cette nouvelle technologie", confirmait l'octuple Champion du monde pendant le week-end en Autriche. "De l'angle jusqu'à la motricité, je ne sens pas que c'est naturel. Je sens que ça change beaucoup l'adhérence, c'est comme deux pneus différents. Avec celui-ci, c'est beaucoup plus naturel et pour moi, les mouvements sur la moto sont plus prévisibles."