Ducati inatteignable... jusqu'à imiter Red Bull Racing en MotoGP ?

"Nous construisons quelque chose de grande importance et, avec le temps, nous nous en souviendrons comme d'une aventure extraordinaire." Les mots choisis par Gigi Dall'Igna après le deuxième sacre de Pecco Bagnaia pourraient paraitre présomptueux s'ils n'étaient pas corroborés par les chiffres. Et le directeur général de Ducati Corse ne le sait que trop bien… "Je suis ingénieur, c'est mon métier !" fait-il remarquer malicieusement.

Des chiffres comme ceux-là ont de quoi faire tourner la tête du plus rationnel des techniciens, car Ducati a quasiment tout gagné, ne laissant à la concurrence que trois Grands Prix, trois courses sprints et trois pole positions.

"Nous avons égalé notre record de 17 victoires sur la saison", souligne le patron du programme italien. "Nous avons gagné avec six des huit pilotes que nous avions sur la grille, nous les avons tous menés sur le podium : cela veut dire que la moto fonctionne bien avec tous les styles de pilotages. Nous avons obtenu 44 places sur les podiums au total."

"Mais le chiffre qui m'impressionne le plus c'est le huit, à savoir les huit fois où nous avons eu un podium entièrement Ducati. En 2021, nous avions obtenu notre premier podium 100% Ducati et ça m'avait vraiment ému ; cette année, c'est arrivé huit fois, c'est incroyable ! Enfin, nous avons décroché 17 poles sur 20."

"L'année dernière, je pensais que 2023 allait être plus dur, parce qu'en pensant à quel point 2022 avait été une belle saison pour nous, il était difficile de pronostiquer quelque chose comme ça pour cette année", admet Gigi Dall'Igna. "La réalité, c'est que nous avons fait beaucoup plus et je suis fier des chiffres de cette année. Je voudrais les imprimer et les afficher dans le bureau, parce que c'est vraiment quelque chose d'incroyable."

Photo de: MotoGP Le GP de Valence aurait pu être un neuvième podium 100% Ducati cette saison, si Fabio Di Giannantonio n'avait pas été pénalisé après avoir reçu son trophée, au profit de Brad Binder.

Après le retour progressif de Ducati au sommet, avec d'abord le titre constructeurs dès 2020, puis celui des équipes à partir de 2021, Pecco Bagnaia a ramené le trophée suprême l'an dernier, 15 ans après Casey Stoner. Puis il a enfoncé le clou en décrochant un deuxième sacre consécutif, inédit pour la marque italienne. Ducati a même trusté les trois premières places du classement général en parvenant à mener des pilotes satellites au plus haut niveau, tant avec la moto de 2023 (Jorge Martín) qu'avec le modèle précédent (Marco Bezzecchi).

"Nous en sommes arrivés à un stade où tout le monde est très compétitif", se réjoui Davide Tardozzi auprès de Motorsport.com, lui qui a vu l'histoire changer à partir de 2015, avec l'arrivée de Gigi Dall'Igna et d'un nouveau management chez Ducati Corse. "Nous étions en difficulté lorsque tout le monde disait que Casey Stoner était le seul à pouvoir piloter cette moto, et maintenant nous en sommes arrivés à un stade où nous avons huit pilotes qui sont très compétitifs. C'est quelque chose qui nous rend très fiers de notre travail."

"Ça a clairement été une saison incroyable pour nous, [...] nous sommes vraiment très fiers du travail que nous avons réalisé", reprend Gigi Dall'Igna, qui prend bien soin de saluer l'effort collectif de ses troupes. "Je dois avant toute chose grandement remercier les pilotes, parce qu'ils sont incroyables, et aussi tous les employés de Ducati Corse car ils ont réalisé un travail fantastique pendant toute la saison. Nous avons assez bien commencé mais nous avons bien sûr bien amélioré la moto, en particulier dans des domaines dans lesquels nos adversaires étaient meilleurs que nous au début, comme par exemple sur les départs."

Désormais, Dall'Igna aimerait voir Ducati inscrire ces succès sur la durée, en suivant les traces de Red Bull Racing en Formule 1. L'écurie de Max Verstappen a fait main basse sur le championnat cette année, en ne laissant filer qu'une seule victoire, et sa domination record a logiquement mené à un nouveau sacre du pilote néerlandais, avec la deuxième place de son coéquipier Sergio Pérez. "Nous allons travailler pour faire encore mieux l'année prochaine. Red Bull en F1 a fait mieux que nous, nous avons donc un exemple à imiter", a-t-il prévenu au micro de Sky Sport, en Italie.

"Très difficile de gagner un troisième titre d'affilée”

Enrichir ces succès et les inscrire dans la durée sera toutefois un réel défi pour Ducati. D'une part, car chaque constructeur a la possibilité de faire progresser ses performances en concevant un nouveau modèle de moto, mais aussi car la donne changera en 2024 avec la mise en place d'un nouveau système de concessions qui va limiter Ducati par rapport à la concurrence.

"Ce qui m'a le plus impressionné, c'est que nous sommes passés du fait que nous étions le seul constructeur à avoir besoin des concessions au fait d'être le seul constructeur à ne plus en avoir, et ça aussi c'est incroyable", souligne Gigi Dall'Igna, qui imagine déjà "KTM et Yamaha en première ligne dès l'année prochaine".

"Je pense qu'actuellement nous en sommes à un stade où nous pouvons gérer les résultats", souligne le team manager Davide Tardozzi auprès de Motorsport.com, "sachant que nous n'avons jamais cessé de faire évoluer la moto. Franchement, nos adversaires sont très durs et nous avons peur qu'ils puissent trouver quelque chose qui les rende plus rapides que nous. Mais au final, nous sommes contents de la situation."

Du point de vue des pilotes, la suprématie de Pecco Bagnaia sera elle aussi très contestée, entre autres par l'arrivée d'un Marc Márquez déjà craint au guidon de la Ducati. "Pecco nous a offert un titre incroyable. Je pense que nous devons actuellement nous concentrer sur 2024 car il va être très difficile de gagner un troisième titre d'affilée. Nous sommes donc d'ores et déjà concentrés sur cela", annonçait Davide Tardozzi au site officiel du MotoGP... deux jours seulement après le sacre de son pilote.

Avec Lewis Duncan et Giacomo Rauli