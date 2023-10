Espargaró alerte sur le besoin de respecter les contrats des pilotes

Lorsque l'idée de la création d'une association des pilotes a été évoquée en Indonésie, Aleix Espargaró a notamment mentionné le besoin de mieux respecter les contrats entre les pilotes et leurs équipes. En MotoGP, deux pilotes qui avaient un contrat pour 2024 ont décidé de le rompre : Álex Rins disposait d'une option pour quitter LCR en cas d'offre d'une équipe d'usine, qui est arrivée en provenance de Yamaha, tandis que Marc Márquez et Honda se sont mis d'accord pour mettre fin à leur relation. Ces cas ne dérangent pas Espargaró, qui appelle surtout à mieux protéger les pilotes dans les plus petites catégories.

"Les contrats sont rompus par les équipes, jamais par les pilotes", a estimé Espargaró. "Quand ils sont rompus du côté du pilote, ça veut dire que les deux parties ont trouvé un accord. Si les deux parties sont d'accord, comme dans le cas de Marc et de Honda, pour moi c'est bien. Ça fait partie de la relation, parfois l'amour peut se terminer, parfois on a besoin de plus de motivation. Si les deux parties sont d'accord, je ne vois pas de problème."

"Mais souvent en Moto2 et en Moto3, on entend 'il ne progresse pas, la blessure n'est pas encore guérie, blablabla' et ils rompent le contrat. Ça n'est pas bien parce que quand le pilote gagne des courses, il ne vient pas vous voir pour demander plus d'argent ! Ça n'est pas juste."

"En 15 ans de carrière, je n'ai jamais entendu un team dire 'ah on va lui donner 25% de salaire en plus pour la seconde partie du championnat parce qu'il a gagné six courses !'", a ajouté Espargaró. "Alors que c'est souvent arrivé. On parlait de Raúl [Fernández], par exemple : il a gagné dix courses en Moto2 et son salaire n'était rien, et pourtant il n'a pas obtenu plus d'argent dans la seconde partie du championnat."

Parmi les instances qui existent aujourd'hui figure l'IRTA, l'association des équipes, mais elle "protège trop les équipes, et non les pilotes" selon Espargaró. Des solutions existantes en F1 sont donc à l'étude, comme la création de l'association des pilotes, voire d'une entité similaire au Conseil de Reconnaissance des Contrats de la FIA, qui a statué sur le cas d'Oscar Piastri l'an passé.

"Il n'y a pas qu'en F1 [que des institutions existent], c'est le cas dans beaucoup de sports", a souligné Espargaró, qui veut que le championnat prenne ses responsabilité : "Si on a une association comme ça, c'est bien, mais on n'a pas vraiment besoin d'avoir cette association, le championnat doit protéger cela. Si vous avez un contrat, vous devez le respecter."

Avec Léna Buffa