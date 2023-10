L'association des pilotes "nécessaire" pour présenter une voix unie

Les pilotes de MotoGP souhaitent mieux exprimer leurs opinions face aux instances dirigeantes et aux équipes, ce qui les pousse à envisager la création d'un organisme pour les représenter, dans la lignée du GPDA (Grand Prix Drivers' Association) en place depuis plus de 60 ans en Formule 1.

Pendant le week-end du Grand Prix d'Indonésie, Motorsport.com a révélé que Sylvain Guintoli, qui a pris 48 départs en MotoGP, était pressenti pour prendre la tête de cette association. Le projet doit encore être validé par les pilotes, avant tout déterminés à s'aligner avant de s'exprimer devant Dorna Sports (promoteur et organisateur du championnat) et la FIM (Fédération Internationale de Motocyclisme).

"Ce n'est pas une association, pour le moment c'est plus un groupe entre nous", a expliqué Pecco Bagnaia. "On parle juste de plusieurs choses, de nos impressions, de nos sensations avant un week-end de course. Je pense que ça a été très utile avant l'Inde et j'estime que ça ne change pas trop la situation, parce que le championnat est très bon, on n'a aucun problème. Mais parfois, c'est peut-être mieux de parler ensemble avant de faire quelque chose."

Fabio Quartararo a confirmé cette intention. "Il faut juste une meilleure communication", a estimé le Français. "Parfois, on roule sous la pluie dans des conditions très difficiles, comme à Silverstone cette année. On a besoin de communiquer avec quelqu'un qui dit 'maintenant, c'est vraiment risqué'. Dans tout ce que l'on demande, je pense que la plupart des pilotes le souhaitent mais on n'a jamais vraiment de réponse."

"Je pense qu'en allant tous ensemble dans la même direction, ça aidera quand une chose peut vraiment être bénéfique pour tout le monde, au lieu d'avoir quelqu'un qui dit blanc ou quelqu'un qui dit noir. Pour le moment, comme Pecco l'a dit, c'est une discussion entre nous. On verra."

L'idée de cette association n'est pas de prendre en charge un dossier en particulier mais de permettre aux pilotes d'être mieux représentés sur tout un éventail de questions, allant de la sécurité au calendrier de plus en plus long, en passant par les contrats, notamment dans les plus petites catégories où une certaine précarité a été constatée ces dernières années.

"Il y a beaucoup de choses mais pour moi, il n'y a pas une raison unique", a commenté Aleix Espargaró. "Dans tous les championnats, il y a un syndicat des sportifs et je pense qu'il faut en avoir un. Ce n'est pas la question du pourquoi, c'est nécessaire. Il semble que les patrons d'équipes, surtout en Moto3 et Moto2, peuvent rompre les contrats comme ils le veulent. Ils ont l'IRTA, qui est l'association des équipes, et rien ne se passe [sur ce sujet]. Donc pour les pilotes, je pense que c'est bien d'être unis."

Sylvain Guintoli coche toutes les cases

Sylvain Guintoli était pilote d'essais de Suzuki jusqu'à la saison passée

Pour Espargaró, Sylvain Guintoli a le profil idéal grâce à sa riche expérience de différentes catégories – avec des titres en WorldSBK en 2014 et en FIM Endurance en 2021 – ainsi que son implication continue en MotoGP. Après avoir été pilote d'essais de Suzuki, le Français teste aujourd'hui des pneus pour Michelin et occupe un rôle de consultant pour TNT Sports, diffuseur du championnat au Royaume-Uni.

"Beaucoup de noms ont été évoqués, on en a discuté", a précisé Espargaró. "Je ne me souviens pas de qui a eu l'idée de Sylvain mais je pense que c'est un bon candidat. C'est quelqu'un de bien, avec une bonne expérience, il parle bien anglais, il connaît le championnat, il travaille encore pour Michelin. Je pense que c'est quelqu'un de bien."

Le pilote Aprilia reste cependant prudent sur la concrétisation de ce projet : "Je pense que ce n'est pas bien de commencer à en parler, il vaut mieux garder ça en privé pour que ça se concrétise parce que pour le moment, il y a juste eu des discussions avec Sylvain, rien de plus. Il vaut mieux attendre."