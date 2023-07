Gardner exhorte Márquez à "prendre sa retraite tant qu'il le peut"

Wayne Gardner a ajouté sa voix à celle des anciens pilotes invités à analyser la situation complexe dans laquelle se trouve aujourd'hui Marc Márquez. Plus grand champion MotoGP des dix dernières années, l'Espagnol a enchaîné une saison record (celle de 2019, où il a cumulé 12 victoires et six deuxièmes places en 19 courses) et une saison cauchemardesque, marquée d'emblée par sa grave blessure au bras. Depuis, il a vu se cumuler les retards dans sa convalescence et des soucis physiques supplémentaires, ne lui permettant qu'une présence hachée en piste.

Lorsque sa condition physique a été bonne, c'est sa moto qui lui a grandement compliqué la tâche, Honda ayant durant cette période dégringolé vers les bas-fonds du classement. Aujourd'hui, le #93 connaît un championnat historiquement faible au vu de son palmarès, avec des chiffres si catastrophiques après huit Grands Prix que l'on peine à les croire.

"Chez Honda, ils n'investissent pas dans de bons pilotes d'essais", juge Wayne Gardner en analysant la situation dans une interview accordée au site espagnol Motosan. "Ils comptent sur Marc Márquez, qui est très rapide, mais je ne pense pas qu'il soit un très bon pilote d'essais. Márquez a beaucoup de talent, mais le problème est qu'il n'est pas un pilote d'essais et qu'il ne sait pas comment améliorer la moto."

Surtout, le Champion du monde 1987 voit l'Espagnol chercher en permanence à dépasser les limites d'une moto devenue particulièrement difficile à dompter. "Il continue à pousser au-delà de ce qu'est la moto en elle-même", observe-t-il.

"Marc a connu beaucoup de blessures, mais il revient et se blesse à nouveau", poursuit Wayne Gardner, inquiet du nombre de chutes cumulées par Márquez, 14 à ce stade de la saison malgré ses absences. "À mon époque, si on avait cinq ou six chutes par an, on pouvait se blesser gravement. Mais avec tout l'équipement actuel, les pilotes se blessent moins, en revanche ils tombent plus. En somme, ils s'en sortent bien."

Wayne Gardner a couru en Grand Prix de 1983 à 1992, toujours sur Honda.

Marc Márquez a bouclé la première partie du championnat blessé, sans avoir pu disputer les deux dernières courses du dimanche. "Je me suis trouvé dans la même situation que Marc, une situation où l'on a subi beaucoup de blessures et où il est difficile de gagner à nouveau", poursuit l'ancien pilote, qui exhorte toutefois l'Espagnol à revoir ses priorités.

"Après huit titres mondiaux, gagner une nouvelle course ne devrait pas être une priorité désormais. Mon avis, c'est qu'il en a fait assez. Le problème est que Marc est tellement, tellement compétiteur qu'il continue à rouler de plus en plus vite jusqu'à ce qu'il tombe. On a tous été dans cette situation, et un jour on se réveille et on se dit qu'on ne devrait peut-être pas prendre autant de risques et qu'on aimerait bien profiter du reste de sa vie. C'est comme ça que je vois les choses aujourd'hui."

"À mon avis, Márquez devrait prendre sa retraite tant qu'il le peut", affirme Wayne Gardner. "Je suis un de ses grands fans, mais j'ai peur qu'il se blesse s'il essaie de revenir. Les motos ont changé, les pilotes sont beaucoup plus jeunes. Il a 30 ans et c'est une mentalité différente. Je ne dis pas cela comme un point de vue critique, je suis inquiet pour sa vie future. Il doit comprendre qu'il lui reste encore 50 ans de vie."

Sous contrat avec Honda jusqu'en 2024 inclus, Marc Márquez est au centre des spéculations, tant il parait inconcevable qu'il puisse continuer ainsi durant encore une saison et demie. Même à la tête de son équipe, on en vient à douter de sa présence l'année prochaine, mais où irait-il ? Les portes de Ducati et de KTM se sont d'ores et déjà fermées...