Márquez "reconnaissant de la confiance" de Ducati

Le suspense a pris fin : Marc Márquez a été désigné par Ducati comme pilote de l'équipe officielle pour la saison 2025, préféré à Jorge Martín dans un retournement de situation qui s'est opéré au Mugello. Alors que le pilote madrilène va quitter le groupe pour rejoindre Aprilia, l'octuple Champion du monde va installer son emblématique numéro 93 sur l'une des deux motos rouges en faisant équipe avec Pecco Bagnaia.

Dans ses premières déclarations après sa nomination comme pilote officiel Ducati, Marc Márquez s'est dit "reconnaissant" de la confiance que le constructeur actuellement au-dessus du lot en MotoGP a choisi de placer en lui. Cette promotion va lui permettre de retrouver le statut de pilote d'usine après avoir tenu ce rôle pendant 11 ans chez Honda, avec six titres et 59 victoires à la clé.

Les difficultés et la souffrance étant devenues trop importantes près de quatre ans après sa grave blessure au bras, l'Espagnol a rompu son contrat en fin d'année dernière pour tenter un pari : faire une saison sur la Ducati satellite du team Gresini, une formation familiale ne disposant pas de la moto officielle mais qui lui permettait malgré tout de se faire une idée de son potentiel au guidon de la MotoGP qui gagne tout à l'heure actuelle.

Le premier test a eu lieu le 28 novembre dernier, deux jours après sa dernière course sur la Honda, et tout de suite Marc Márquez a su se montrer rapide. Mais il a surtout immédiatement compris que sa place était bel et bien dans l'équipe officielle Ducati.

"Je suis très heureux de pouvoir porter le rouge de l'équipe d'usine Ducati en MotoGP la saison prochaine", déclare aujourd'hui Marc Márquez dans le communiqué de presse officialisant sa nomination. "En gros, dès mon premier contact avec la Desmosedici GP, j'ai aimé la piloter et je me suis tout de suite bien adapté."

"À partir de ce moment-là, j'ai compris que mon objectif était de poursuivre sur ce chemin, de continuer à grandir et de rejoindre l'équipe avec laquelle Pecco Bagnaia a été Champion du monde deux années de suite."

"Je suis heureux de franchir ce grand pas en 2025 et reconnaissant de la confiance que Ducati a placée en moi", ajoute le pilote espagnol, dont le choix sacrifie Enea Bastianini, qui occupe aujourd'hui cette place, et Jorge Martín, actuel leader du championnat.

Ce dernier était déjà passé tout près de la promotion à deux reprises et avait dû ronger son frein, avant de se voir promettre le guidon dont il rêvait tant à la veille du GP d'Italie. Le refus de Márquez de courir pour le team Pramac, même avec une moto officielle, a finalement renversé la situation, Ducati ayant compris qu'il était impossible de s'autoriser à perdre un pilote d'un tel calibre.

Chez Gresini, on savait dès le départ que Márquez ne ferait probablement qu'un passage. L'Espagnol y laissera indéniablement une trace marquante, compte tenu de la visibilité qu'il apporte à l'équipe et de résultats qui, jusqu'ici, ont fait de lui le troisième homme du championnat. Mais le pilote lui-même a tenu à saluer la famille Gresini avec qui il a, de toute évidence, retrouvé le sourire.

"Je tiens à remercier Nadia [Padovani], Carlo [Merlini], Michele [Masini] et toute la famille Gresini Racing pour m'avoir ouvert les portes de leur équipe à un moment délicat de ma carrière. On va continuer à s'amuser et à donner le maximum pour le reste de la saison en cours, c'est ma priorité à l'heure actuelle", conclut Marc Márquez.