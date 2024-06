Dall'Igna : "Choisir le coéquipier de Bagnaia n'a pas été facile"

La promotion de Marc Márquez dans l'équipe officielle Ducati pour les deux prochaines saisons du championnat MotoGP entraîne le départ de deux pilotes : Jorge Martín, aujourd'hui leader du championnat et vainqueur de sept Grands Prix, et Enea Bastianini, quatrième au classement général actuellement et auteur de cinq victoires dans la catégorie. Tous deux ont piloté exclusivement sur des Ducati depuis leur arrivée en 2021.

Au moment d'officialiser l'arrivée du #93 aux côtés de Pecco Bagnaia à partir de 2025, Gigi Dall'Igna ne peut qu'admettre que le choix aura été compliqué chez Ducati. Car cette annonce intervient alors qu'il y a quelques jours à peine, c'est Martín qui devait obtenir ce guidon, lui qui n'a eu de cesse de démontrer aux patrons de la marque italienne qu'il avait toutes les qualités requises.

En piste, il a fait tout ce qu'il fallait pour obtenir le guidon officiel, et plus encore : à ses victoires en Grand Prix s'ajoute une ribambelle de succès en course sprint et de pole positions, et c'est bien lui qui a été l'adversaire le plus féroce pour Bagnaia l'an dernier. Vice-champion en titre, il est en tête du classement général depuis la deuxième manche cette saison et cumule les succès en ayant grandement corrigé l'inconstance qui était sa faiblesse passée. Ses résultats n'ont cependant pas suffi face à la star Márquez et il a vu la promotion s'envoler pendant le week-end du GP d'Italie.

Dans cinq mois, Martín aura donc quitté le groupe Ducati. Déjà écarté deux fois de l'équipe officielle au profit de Bastianini, il avait maintes fois prévenu qu'il ne voudrait rien d'autre qu'une place dans le team factory pour la saison prochaine. Son arrivée chez Aprilia a été officialisée lundi en fin de journée, au terme d'un test auquel de ces pilotes n'a participé et surtout d'une négociation expresse pour boucler le contrat en 24 heures. Il remplacera Aleix Espargaró, son ami et jusqu'ici "capitaine" du programme de Noale. On ignore pour le moment avec qui il fera équipe.

Un temps, il n'a pas été exclu que cela puisse être Enea Bastianini, car lui aussi devait donc trouver une nouvelle destination maintenant qu'il se sait remplacé par Marc Márquez. Il avait pris les devants et a notamment discuté avec Aprilia, qui ne rechignerait pas à l'idée d'associer sa moto avec un pilote italien. Son manager a aussi souvent mentionné Yamaha parmi les options possibles, avant de révéler lundi soir qu'il rejoindrait finalement le groupe KTM. Bastianini doit intégrer l'équipe qui porte aujourd'hui les couleurs de GasGas alors que le constructeur autrichien entend renforcer son escadron en alignant quatre motos officielles.

"Tout d'abord, je tiens à remercier à la fois Enea Bastianini et Jorge Martín pour tout le travail qu'ils ont accompli avec nous ces dernières années, et je leur souhaite le meilleur pour l'avenir. Cette saison, ils ont montré qu'ils avaient atteint un niveau incroyable et nous sommes sûrs qu'ils seront dans la lutte pour le titre jusqu'à la fin", déclare Gigi Dall'Igna, directeur général de Ducati Corse, dans le communiqué de presse qui officialise l'arrivée de Marc Márquez

Márquez, "un talent incontestable"

"Choisir le nouveau coéquipier de Bagnaia dans l'équipe Ducati Lenovo n'a pas été facile, car nous avions une liste de pilotes très forts parmi lesquels choisir. Finalement, notre choix s'est porté sur un talent incontestable comme Marc Márquez", poursuit le patron italien.

S'il a changé d'avis face au refus de Márquez de courir pour Pramac Racing, Gigi Dall'Igna sait pertinemment aussi qu'il promeut la plus grande star de la grille, un pilote qui a remporté six titres dans ses sept premières années en MotoGP et qui, en quelques Grands Prix avec la Ducati de 2023, s'est affirmé comme l'un des hommes forts du championnat.

"En quelques courses seulement, il a réussi à s'adapter parfaitement à notre Desmosedici GP, et son ambition innée le pousse à grandir sans cesse", souligne-t-il. "Dans le box, nous aurons deux pilotes qui détiennent ensemble 11 titres mondiaux, et pouvoir compter sur leur expérience et leur maturité sera inestimable pour notre croissance également."