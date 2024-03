Márquez : "Il y a encore quatre ou cinq pilotes plus rapides"

Marc Márquez a pour la première fois mené une séance d'essais avec la Ducati ce vendredi au GP du Qatar, mais les conditions pluvieuses rencontrées dans la soirée rendent cette performance peu représentative de son véritable niveau. Le pilote Gresini juge sa quatrième place en EL1 plus réaliste quant à ce dont il est actuellement capable avec la Desmosedici, une machine sur laquelle il manque encore d'automatismes.

Lors de son entrée en piste, Márquez s'est surpris à piloter la Ducati comme il maniait la Honda jusqu'à la saison passée et il a dû se concentrer pour en tirer le meilleur. Il s'est finalement battu pour les premières places tout au long de la première séance, mais le sextuple champion du MotoGP juge plusieurs pilotes plus performants que lui pour le moment et ne se sent pas capable de jouer avec des glissades comme il l'a fait tout au long de sa carrière.

Pour la journée samedi, son objectif sera de se qualifier directement pour la Q2, ce qui devra être fait dès la première séance du jour en raison du changement de programme, auquel Márquez était opposé, tout comme Johann Zarco.

Félicitations pour ta première séance menée avec Ducati !

Sur le mouillé ! J'aurais aimé que ce soit sur le sec ! [rires]

Mais ce n'était pas mauvais sur le sec...

C'était une journée solide, la bonne journée que j'espérais. C'est la première fois qu'on roule sous la pluie, avec une Ducati, au Qatar. C'était bizarre mais c'était comme ça. Les sensations étaient bonnes mais le plus important est qu'en EL1, les sensations sur la moto étaient similaires à celles du test. J'avais du mal dans les mêmes domaines, j'étais bon dans les mêmes domaines.

Il y a encore quatre ou cinq pilotes plus rapides que nous et on verra demain. Ce sera une journée vraiment difficile. Le principal objectif sera d'entrer directement en Q2 et si on arrive à le faire, d'essayer de faire un bon tour en qualifications parce que ça aura une grosse influence sur tout le week-end.

Quelles sont domaines où tu es bon et ceux où tu as du mal ?

J'ai surtout du mal dans les premiers virages. Normalement, sur une moto avec laquelle on n'est pas en confiance à 100%, on a du mal dans les premiers virages. Et je suis bon au freinage, ce qui est un point fort de mon pilotage.

Marc Márquez Photo de: Gold and Goose / Motorsport Images

As-tu encore du mal à te défaire du style de pilotage de la Honda ?

En EL1, quand j'ai pris la piste avec plus de pilotes, le style Honda est encore apparu mais après, je l'ai réalisé, j'ai ralenti, j'étais seul en piste et j'ai commencé mes essais. J'ai fait la même chose dans le deuxième relais. J'ai pris la piste, j'ai vu Martín mais j'ai ralenti, j'étais seul et j'ai juste continué. Avec la Honda, je cherchais tout le temps une aspiration et maintenant, c'est différent. Il faut que je travaille sur moi et que je comprenne beaucoup de choses. C'est ce que j'essaie de faire.

Te sens-tu plus prêt qu'hier ?

Tous les jours, je me sens de plus en plus prêt, mais pas encore suffisamment. Mais au Qatar, c'est un circuit où je n'ai gagné qu'une seule fois. Ça veut dire que c'est l'un des circuits sur lesquels j'ai eu le plus de mal dans ma carrière. Même avec ça, je ne suis pas très loin. Je suis loin, mais pas très loin des leaders. Je veux voir demain. Aujourd'hui, c'était un peu une journée trompeuse. En EL1, Bagnaia n'attaquait pas, beaucoup de pilotes n'ont pas attaqué à 100%. Les conditions humides étaient aussi étranges. Demain, on verra un peu où on se situe.

Où en es-tu dans le processus de transition de la Honda à la Ducati ?

Je ne sais pas. Je pourrais dire que j'en suis à 100% mais dans trois courses je dirai "non, j'étais à 60%". Ce que je ressens, c'est que je fais tout ce que je connais, ou tout ce que je ressens, pour me sentir mieux à chaque jour. J'ai fait les bonnes choses pendant les tests. J'étais calme, j'ai évité la chute. C'est différent dans un week-end de course, on prend plus de risques.

Ton frère Álex dit qu'il faut piloter la Ducati d'une certaine façon, es-tu du même avis ?

Pour le moment, je suis très doux mais c'est la seule façon d'avoir des sensations sur la moto. Je ne peux pas encore rouler avec des glissades et ces choses-là. Parfois oui, sur un tour donné, mais pour le moment, après 11 ans sur une moto et alors que je passe sur une autre moto... Chaque machine a ses secrets. Par exemple, Pecco et Martín connaissent très bien la moto, d'autant qu'ils n'ont piloté que la Ducati et n'ont pas de confusion possible avec une autre marque.

Marc Márquez Photo de: Gold and Goose / Motorsport Images

Quelle est la première chose que tu vas analyser ce soir ?

J'ai déjà analysé Martín, qui était en tête, et aussi Pecco. Il était en retrait, à la neuvième ou à la dixième place, mais dans certains secteurs, il était déjà plus rapide que moi donc ça veut dire que demain, la pole position reviendra à Martín ou à Bagnaia.

Si on est autorisés à prendre la piste, c'est parce que c'est sûr. Si c'est sûr, on peut faire un time attack donc pour moi, faire les Essais, les qualifications puis la course sprint, c'est encore pire.

Était-une bonne décision de modifier le programme ?

On a eu une réunion et on a voté.

Tu as voté pour quoi ?

J'ai voté pour maintenir le programme.

Pourquoi ?

Au final, selon moi, si on est autorisés à prendre la piste, c'est parce que c'est sûr. Si c'est sûr, on peut faire un time attack donc pour moi, faire les Essais, les qualifications puis la course sprint, c'est encore pire. Mais au final, on a décidé de rouler sur piste humide sur ce circuit [parce que] les zones de dégagement sont super importantes. Si c'est plus ou moins glissant, on est plus ou moins rapide mais au final, ils ont voté, j'ai respecté la décision mais je n'étais pas d'accord.