Martín brièvement "bloqué" par la chute de Bagnaia et Márquez

Jorge Martín a expliqué dimanche à quel point il voyait sa victoire comme un signe de maturité, décrivant sa volonté de lutter contre son instinct de guerrier qui l'aurait aisément poussé à attaquer sans relâche pour finir avec la plus grosse avance possible. Une attitude qui l'a piégé en Indonésie l'an dernier, où l'on se souvient de la critique glaciale d'un Gigi Dall'Igna pointant son "excès de zèle".

En retrouvant le chemin de la victoire au Portugal, l'Espagnol a voulu valider les 25 points sans se soucier de la marge avec laquelle il allait y parvenir. Pour cela, il a cherché à constamment contrôler ses poursuivants, répliquant au moindre dixième qu'ils parvenaient à lui reprendre. Mais à trois tours de l'arrivée, l'accrochage entre Pecco Bagnaia et Marc Márquez a bien failli déconcentrer le métronome Martín.

"Je l'ai vu sur l'écran et, à ce moment-là, je me suis dit qu'il fallait que je termine, à 100%. Pendant deux virages, j'ai été vraiment bloqué", a-t-il expliqué, précisant qu'il savait qu'il tenait là "une bonne opportunité" dans l'optique du championnat, "mais ensuite je me suis dit que je devais gagner. Ça m'était égal de finir, je voulais juste gagner."

"Il y avait un écran dans le virage 8, que je pouvais voir. On me panneautait que Maverick et Enea étaient loin, mais moi, je les entendais très près, alors je regardais pour être sûr. Et, à trois tours de la fin, j'ai vu la chute ! Je me suis dit : 'Jorge, détends-toi, il faut finir. Et même si Maverick me rattrape, il vaut mieux finir deuxième que de tomber'. Puis j'ai repris mon souffle et je me suis dit : 'Non, il faut gagner parce que c'est ma mentalité et celle de l'équipe !'"

À l'instar du reste du peloton et des commissaires, il juge en tout cas qu'il s'agissait d'un simple incident de course, dû à la nature du virage. "Ce virage est un peu compliqué. C'est la course", a-t-il tranché, se rappelant sûrement que samedi, Marc Márquez l'avait dépassé de manière risquée au même endroit. "C'est clairement un virage difficile parce que si on veut réattaquer, ça va être super serré, et ça a été le cas. Mais je me suis concentré sur moi-même et j'ai essayé d'être très constant."

J'avais des doutes sur moi-même depuis l'année dernière. J'avais peur de perdre.

S'il a cherché à maintenir cette régularité, c'est aussi car il craignait de voir revenir son meilleur ennemi de ce début d'année : les vibrations à l'arrière de sa machine. "Il faut qu'on comprenne pourquoi, mais on semble souffrir beaucoup plus quand on attaque dès le début que quand on peut être doux dans les premiers tours", a-t-il expliqué. "Alors aujourd'hui, même si j'étais rapide, j'ai été assez doux dans les premiers tours. J'étais vraiment 'relax'. Et dès que j'ai commencé à pousser, j'ai pensé que les vibrations allaient peut-être revenir mais ça n'a pas été le cas."

"J'en suis super content mais il faut quand même qu'on regarde ça pour le samedi, parce que je pense que le sprint est désormais notre point faible. On va essayer de se pencher là-dessus et de résoudre ce problème", a ajouté le pilote Pramac Racing. "Je suis très fier de l'équipe et de ce qu'on fait avec la nouvelle Ducati. Ça fonctionne mieux le dimanche que le samedi, c'est certain !"

S'il a réussi à bien gérer sa course et s'en félicite, c'est aussi pour Jorge Martín le fruit du travail qu'il a mené cet hiver auprès d'un psychologue. Cette première victoire qu'il décroche depuis le GP de Thaïlande de la saison dernière semble effacer les questionnements qu'avait soulevés sa fin de championnat, certes solide mais pas suffisamment pour lui permettre de décrocher le titre.

"J'avais des doutes sur moi-même depuis l'année dernière. J'avais peur de perdre et finalement j'ai gagné à nouveau", a-t-il admis. "Avec mon psychologue, on a beaucoup travaillé ces derniers mois pour réduire mes doutes et contrôler les choses, que je sois plus calme. Maintenant, je sais à quoi penser pendant la course, je sais comment me parler à moi-même. Avant je baissais les bras, maintenant j'arrive à rester concentré."

Avec Germán Garcia Casanova