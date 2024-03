Martín convaincu par la Ducati 2024 : "Les doutes se sont envolés"

Ducati a fait une très forte impression lors des essais hivernaux, Pecco Bagnaia concluant les tests de Sepang puis de Losail avec de nouveaux records de piste, confirmés par la bonne forme de son coéquipier Enea Bastianini. En l'absence d'un Franco Morbidelli contraint à un repos forcé, le seul autre à disposer de la version 2024 de la Desmosedici était Jorge Martín, moins étincelant que les deux italiens.

Le vice-champion de la saison passée a certes pris la deuxième place lors des essais menés en Malaisie mais il n'a "pas senti un gros avantage" après sa découverte du nouveau carénage et même s'il s'est vite dit rassuré, percevant un gain d'appui aérodynamique, il est resté assez en retrait lors des deux journées passées à Doha, où il a ressenti de mystérieuses vibrations à l'arrière de sa moto. Il a cependant effacé les dernières interrogations sur le package 2024.

"C'était mieux", a assuré Martín. "En Malaisie, pour le premier test, ce n'est jamais simple et j'avais quelques doutes même si j'ai fait le chrono et que j'étais deuxième avec la nouvelle moto. Je pense qu'au Qatar, tous les doutes se sont envolés. J'étais beaucoup plus rapide avec la nouvelle moto et il y aura d'autres circuits sur lesquels je serai encore meilleur. Je suis confiant à 100% quant au fait que la nouvelle moto est meilleure. Elles ne sont pas super différentes mais elle est très rapide donc je suis heureux."

"La nouvelle moto est une évolution. C'est sûr que ce n'est pas une révolution parce que la Ducati marchait déjà assez bien donc je pense qu'il n'y avait pas de sens à faire une révolution. C'est aux autres marques de le faire", a-t-il souligné. "On travaille plus sur des détails et je crois qu'on a fait un bon boulot."

Jorge Martín et Franco Morbidelli sur les Ducati aux nouvelles couleurs de Pramac Photo de: Mark Sutton / Motorsport Images

Concernant les soucis de chattering rencontrés à Losail, Martín fait confiance aux analyses de Ducati et de son équipe, après avoir évoqué le sujet avec Gigi Dall'Igna, directeur général de Ducati Corse, lors de la présentation des nouvelles couleurs de Pramac. Même s'il affirmait à Losail avoir ressenti le problème sur deux machine distinctes, il l'attribue désormais à une chute qui a pu endommager une moto.

"Je pense que l'équipe analyse ça en profondeur. Je suis assez détendu, d'abord parce que c'est une chose que je ne peux pas contrôler, donc je me concentre juste sur le pilotage et sur le fait d'être performant. Ensuite, parce que je pense que c'est une chose qui ne fonctionnait pas sur la moto. Je suis tombé donc il faut changer toute la moto et toutes les pièces pour faire disparaître la vibration. Il y a des choses à essayer, alors disons que je suis assez détendu."