Martín prêt à "attendre" avant de connaître son équipe 2025

Jorge Martín n'a jamais caché son ambition de rejoindre l'équipe Ducati officielle. Candidat malheureux à la place qui s'était libérée aux côtés de Pecco Bagnaia fin 2022, Enea Bastianini lui ayant été préféré, il avait une nouvelle chance d'être promu l'an passé puisqu'un titre mondial l'aurait automatiquement envoyé dans le team d'usine. Une opportunité se présentera à nouveau pour la saison 2025 puisque Martín comme Bastianini font partie des très nombreux pilotes dont le contrat arrive à échéance.

La prolongation de Bagnaia, vainqueur des deux derniers championnats, devrait se faire naturellement au cours des prochaines semaines et Martín sait qu'il devra se montrer plus patient. Pour séduire les pontes de Ducati, il devra confirmer la forme affichée l'an passée et conserver l'avantage sur Bastianini.

"Je pense qu'il est encore tôt, il faut attendre", a déclaré l'actuel pilote Pramac lors de la présentation des nouvelles couleurs de son équipe. "Je pense que Ducati veut comprendre précisément qui sera le deuxième [pilote]. Je crois qu'ils ont déjà choisi Bagnaia, c'est sûr qu'il le mérite. Mais on verra. J'estime avoir montré ce dont je suis capable et je pense que si je débute la saison de cette façon, il n'y aura pas d'autre possibilité. Ma priorité est d'avoir le guidon d'usine chez Ducati et sinon, on verra."

Selon Paolo Campinoti, patron de Jorge Martín chez Pramac, la saison 2024 sera la dernière du pilote dans son équipe et peut-être même chez Ducati, tant sa volonté de rejoindre une équipe officielle est forte. Il pourrait ainsi profiter des places restant à attribuer chez chacun des constructeurs et devenir une cible de choix pour Honda. Martín assure ne pas se préoccuper de ces questions pour le moment, en donnant la priorité à la piste.

"C'est un sujet que je ne contrôle pas et qui ne dépend pas de moi. Je me concentre sur les miens, à savoir le pilotage, et j'ai un manager qui gère les questions de transfert et de marché. Je ne veux pas entrer là-dedans, on verra ce qu'il se passera à l'avenir."

Jorge Martín va-t-il disputer sa dernière saison chez Pramac ? Photo de: Pramac Racing

"J'y suis habitué, on a géré ce genre de situations toutes nos vies, il faut renouveler les contrats tous les deux ans, décider où aller, où ne pas aller", a ajouté l'Espagnol. "C'est une chose que l'on doit gérer et au final ça nous touche assez peu au niveau du pilote. Mais il est évident que je dois être informé parce qu'au final je suis celui qui prend la décision. Mais mes priorités sont claires et je suis calme, je cherche ces opportunités et si elles ne se présentent pas, on verra quoi faire."

Pramac semble en tout cas se préparer à des changements en 2025 puisque selon nos informations, Fermín Aldeguer a déjà signé son contrat avec Ducati et l'équipe pour rejoindre le MotoGP sur l'une de ses Desmosedici l'an prochain. Le pilote actuellement engagé en Moto2 et Gino Borsoi, team manager de Pramac, ont éludé la question jeudi, mais Martín estime que son compatriote a tout ce qu'il faut pour réussir en catégorie reine.

"Je pense qu'il est prêt. À la fin de la saison dernière, il a vu son potentiel. Maintenant, il doit vraiment le prouver sur une saison entière, en se battant pour le titre. Je pense qu'actuellement, il est le plus fort du plateau en Moto2. Il faut qu'il soit détendu, je ne sais pas s'il a signé ou pas mais je pense que ça lui apportera une certaine confiance pour la saison."

Avec Germán Garcia Casanova