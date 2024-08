Martín "frustré" d'être battu : "Il ne manque rien"

Jorge Martín a le sentiment d'avoir fait une journée parfaite au GP d'Autriche, mais pas suffisante pour battre Pecco Bagnaia. L'Espagnol craignait que sa blessure au pouce lui fasse perdre la tête au départ, comme lors du sprint, mais il a finalement pu conserver la première place. Bagnaia l'a doublé dès l'entame du deuxième tour et Martín a voulu répliquer à la fin de la boucle, en vain. Il ne le savait pas encore, mais il n'allait plus attaquer Bagnaia jusqu'à l'arrivée.

Resté dans son sillage jusqu'à la mi-course, il s'est retrouvé à plus d'une seconde au 14e tour et n'a rien pu faire face au rythme du pilote Ducati. Martín s'est finalement contenté de la deuxième place, à plus de trois secondes du vainqueur. Un résultat légèrement amer pour un pilote qui pouvait difficilement faire mieux sur sa moto.

"Il s'est tout passé ce week-end", a déclaré Martín au site officiel du championnat. "Il faut que je sois satisfait. Je suis quand même frustré : je me sens super fort, il ne manque rien pour gagner des courses mais Pecco fait quand même ce résultat."

"Je sens que j'avais aussi le potentiel pour gagner", a ajouté Martín en conférence de presse. "Pecco a l'air d'être légèrement meilleur en ce moment. Je pense que j'ai fait une bonne course. J'ai pris un bon départ mais quand je me suis retrouvé deuxième, je pense que j'ai perdu toutes mes chances de victoire."

"Dans l'ensemble, je pense que j'ai fait une bonne course. Même à la fin, j'avais un bon rythme, il y avait une grosse différence par rapport aux autres – il semble qu'avec Pecco on est un cran devant. Plus de points, quatrième deuxième place consécutive donc j'espère faire mieux la prochaine fois, mais je me sens performant et ce qui est important, c'est de donner 100%. On essaiera à nouveau en Aragón."

Jorge Martín Photo de: Gold and Goose / Motorsport Images

Bagnaia a commencé à creuser l'écart à mi-parcours mais pour Martín, c'est en tout début d'épreuve que son rival a fait la différence, en prenant un avantage décisif. Répliquer était impossible pour lui.

"Aujourd'hui, la différence s'est faite dans les deux premiers tours. Il l'a mieux compris. J'ai passé dix tours derrière assez facilement et d'un tour sur l'autre, tout cet effort a été réduit à néant parce que mon avant s'est arrêté là. On doit travailler un peu mieux. Comme je l'ai dit, il n'est pas plus rapide que moi, je ne suis pas plus rapide que lui, mais on doit travailler un peu plus sur la stratégie et comprendre comment gagner des courses."

"Je pense qu'il faut un peu changer la stratégie", a précisé Martín. "Il a une très bonne confiance en début de course avec le réservoir plein, et il arrive à garder cette position. Je pense que si on est premier après trois ou quatre tours, on a fait 90% de la victoire. J'ai essayé de revenir quand mon pneu avant se rafraîchissait un peu mais c'était impossible de combler ce gros écart. J'ai fait de mon mieux."

Les deux hommes ne cessent de s'échanger la première place du championnat en ce moment, et Bagnaia a pris un avantage de cinq points ce dimanche. Le moindre petit élément peut devenir décisif pour faire pencher la balance d'un côté ou de l'autre selon Martín.

"Je pense qu'en matière de vitesse, c'est très difficile de voir la différence. Ça s'est vu hier en qualifications : on fait la différence, Pecco et moi nous sommes un cran devant les autres. Comme l'an dernier, c'est dur de faire mieux. J'ai ses données, il a mes données, donc c'est dur de faire une différence."

Jorge Martín et Pecco Bagnaia Photo de: Gold and Goose / Motorsport Images

"Il n'y a que cinq points, ce n'est pas important", a rappelé Martín. "L'important, c'est que si j'ai un mauvais résultat et que c'est une deuxième place, ça va. Mon heure viendra."

Ce week-end, Martín s'est compliqué la vie avec sa pénalité en course sprint et un accident domestique qui a entraîné une coupure au pouce. Il craignait d'en faire les frais au départ mais n'a finalement pas véritablement été gêné en course, même s'il avait une poche de glace après l'arrivée : "Ce n'était pas un souci. Hier ça allait et aujourd'hui ce n'était pas un problème. C'est vraiment enflammé maintenant mais ce n'était pas du tout un problème en roulant."

"J'ai pris beaucoup d'antidouleurs avant la course", a-t-il ajouté. "J'ai plus mal dans le dos à cause de l'injection que dans le pouce lui-même ! Ce n'est pas une excuse, c'est une chose de plus qui est arrivée pendant le week-end et qui n'a pas aidé, mais parfois, quand on a mal, on est encore plus concentré. Donc ce n'était pas un problème."