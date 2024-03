Jorge Martín a "presque" réglé ses problèmes de vibrations

Jorge Martín a conclu la première journée avec le meilleur temps au GP du Qatar, grâce à sa performance en EL1, la séance de la soirée ayant été disputée sur une piste humide. Puisque personne n'a visé la performance pure pour une entrée directe en Q2, le pilote Pramac minimise la portée de cette performance et retient surtout qu'il a été plus à l'aise que pendant les tests du mois dernier, troublés par des vibrations à l'arrière.

"En fait, ce n'est pas super important d'être cinquième ou quoi que ce soit dans la première séance mais je suis content d'avoir été fort", a souligné Martín, habitué à être immédiatement dans le rythme sur les Grands Prix. "Je me sens bien, je sens qu'on a un peu progressé sur mes problèmes du test, donc je suis confiant. La moto est prête pour la course, je suis prêt pour la course donc même si [vendredi] on a perdu la deuxième séance, je pense que ça ne changera pas beaucoup mon programme pour [samedi]."

L'origine du chattering que Martín ressent dans les phases d'accélération reste un mystère. L'Espagnol avait évoqué un potentiel problème sur les motos utilisées au cours du test mais il a confié après les séances de vendredi avoir régulièrement été confronté à cette difficulté en 2023. Le souci est maintenant "presque" réglé selon lui, mais reste présent quand il roule avec des pneus ayant accumulé de nombreux tours.

"C'est très similaire à ce que l'on avait la saison dernière parce qu'on l'avait en pneus très usés. C'est revenu à la normale, c'est mieux. On a certaines idées si on commence à le sentir plus [samedi]. Peut-être que si on roule plus vite, ça sera pire donc on a certaines idées à tester dans la matinée, si on a le temps. Sinon, je pense que je pourrai rouler avec ça."

"Normalement, on a ça dans un ou deux virages sur tous les circuits", a-t-il ajouté. "Peut-être que parfois on ne l'a pas mais c'est toujours un problème en pneus très usés. [Vendredi] quand on commencé ça allait, plus on l'avait un peu plus dans le deuxième relais, puis un peu plus dans le troisième. Dans le troisième relais, les pneus étaient vraiment usés donc je pense que c'est normal."

Concernant ses sensations sur piste humide dans la soirée, Martín n'a "pas trop aimé" son roulage, terminé à une lointaine 18e place et avec des problèmes de visibilité : "Je n'ai pas senti une très bonne performance avec les pneus, je ne sais pas si ça venait de moi ou d'autre chose. Mes chances étaient limitées parce que j'étais derrière Rins à un moment et j'ai commencé à avoir du mal à voir. Je sens que ce n'était pas parfait pour moi, mais peut-être que d'autres pilotes diront l'inverse."