Ravi de Michelin, le MotoGP prévoit une prolongation "cette année"

Tout porte à croire que Michelin restera le manufacturier de pneus lorsque le nouveau règlement du MotoGP entrera en vigueur en 2027. Déjà sous contrat jusqu'à fin 2026, l'entreprise clermontoise a été impliquée dans les discussions sur les changements, qui verront une réduction de la cylindrée, une diminution de la taille des éléments aérodynamiques et une interdiction des correcteurs d'assiette. Michelin s'est dit satisfait des décisions prises, faisant acte de candidature pour les saisons 2027 et 2028.

Du côté du MotoGP, la volonté est également de prolonger l'aventure, d'autant plus qu'aucun autre manufacturier n'a publiquement exprimé son intérêt. Afin de permettre à Michelin d'anticiper le développement des pneus répondant à la nouvelle génération de motos, une signature du nouveau contrat est probable dans le courant de l'année.

"C'est une discussion en cours", a confirmé Carlos Ezpeleta, directeur sportif du MotoGP, lors d'une conférence de presse autour du règlement 2027. "Nous ne pouvons rien révéler pour le moment mais nous pensons que ce sera finalisé cette année."

Carlos Ezpeleta Photo de: Gold and Goose / Motorsport Images

Dorna Sports n'a visiblement pas engagé de discussions avec des concurrents de Michelin pour l'entrée en vigueur du nouveau règlement, l'organisateur du championnat étant très satisfait du fournisseur actuel, qui a su s'adapter au développement intensif des motos depuis qu'il a pris la succession de Bridgestone en 2016.

"Je pense qu'il faut féliciter notre fournisseur actuel en MotoGP, Michelin fait un travail incroyable", a précisé Carlos Ezpeleta. "Les motos ont radicalement changé depuis que Michelin est arrivé, avec l'introduction de l'aérodynamique et du variateur de hauteur, et ils ont parfaitement adapté les pneus aux nouvelles motos. Je suis certain qu'ils pourront faire la même chose avec le nouveau règlement."

Avant de songer au règlement 2027, Michelin prépare les deux prochaines saisons et prévoit l'introduction d'une nouvelle construction pour le pneu avant l'an prochain, pensée pour être moins sensible à la montée de la température, et donc de la pression, lorsqu'un pilote est dans le sillage d'un rival.

Le développement de l'aérodynamique a accéléré ce phénomène ces dernières années et depuis l'été 2023, des pressions minimales sont imposées pour éviter que les équipes partent avec des pneus trop peu gonflés en anticipation de la montée de la pression par la suite, une situation qui est susceptible de nuire à l'intégrité du pneu.

Très redoutée par les pilotes la saison passée, la règle a été assouplie cette année mais des débats demeurent concernant les pressions dans des conditions mixtes