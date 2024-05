Les MotoGP devraient perdre "une à deux secondes" au tour en 2027

Le règlement 2027 du MotoGP a été dévoilé avec des mesures destinées à réduire les performances, pour des raisons de sécurité, et à limiter les effets de certaines innovations afin de faciliter les dépassements. La cylindrée des moteurs va ainsi passer de 1000cc à 850cc, tandis que la taille des ailerons va être réduite et les variateurs de hauteur purement et simplement interdits.

Dans les performances, le principal effet viendra des moteurs plus petits, avec une perte estimée d'environ 35 chevaux selon Aleix Espargaró. Sur la base du nouvel ADN des motos, les analyses des différentes marques laissent penser que les chronos vont être réduits jusqu'à deux secondes au tour.

"D'après ce que nous disent les constructeurs, la première année, naturellement cela dépendra d'un circuit à l'autre, mais nous pouvons nous attendre à des différences d'une à deux secondes selon les circuits", a confirmé Carlos Ezpeleta, directeur sportif du MotoGP, lors d'une conférence de presse consacrée au nouveau règlement. "C'est ce que les constructeurs nous disent, ce n'est pas notre travail. Évidemment, la performance et la sécurité sont toujours liées, dans une certaine mesure."

"Nous nous attendons à une baisse des performances, c'est pour cette raison que nous faisons [le nouveau règlement]. Nous nous attendons probablement plus à une baisse de la vitesse de pointe sur certains circuits, pour des raisons évidentes. Nous pensons qu'il y aura une baisse de performance au début et que ça s'améliorera, comme toujours, avec les progrès dans les technologies."

Cette baisse des performances a été acceptée par l'ensemble des constructeurs, qui y ont vu un moyen de renforcer la sécurité, mais certains ingénieurs regretteront ce retour en arrière. "Si on me le demande personnellement, je ne suis pas très heureux que l'on réduise les performances des motos, mais c'est mon opinion personnelle et je crois que ce qui a été décidé sera bénéfique au système du MotoGP", a ainsi confié Romano Albesiano, directeur technique d'Aprilia, au site officiel du championnat.

Il restait en effet nécessaire d'agir après les chronos et les records de vitesses mesurés l'an dernier. Au Mugello, où les références sont régulièrement battues en ligne droite, les pilotes découvriront une zone de dégagement agrandie cette année mais sur certains circuits comme Jerez, le manque de place se fait ressentir, car si l'on met volontiers la lumière sur les vitesse de pointe (le record absolu est passé à 366,1 km/h l'an dernier), les vitesses de passage dans les virages, qui ne sont pas publiques, sont elles aussi jugées préoccupantes.

Or, sur les tracés les plus tortueux comme celui du GP d'Espagne, la réduction de la cylindrée pourrait cependant avoir l'effet inverse de celui attendu, en permettant aux pilotes de tirer toute la quintessence de leurs nouveaux moteurs, chose actuellement impossible tant les machines sont devenues puissantes.

"Il y a certains circuits où les motos avec une cylindrée de 1,0 l que nous avons actuellement ne sont presque jamais à pleine puissance", a précisé Albesiano. "Le pourcentage à plein gaz, sans coupure, est très faible. Sur ce genre de circuits, peut-être que les nouvelles motos seront encore plus rapides que celles de 1,0 l, ou très proches."

Maintenir l'écart avec le WorldSBK

Le MotoGP veut réduire ses performances tout en restant le pinacle de la compétition sur deux roues... ce qui va contraindre à freiner le WorldSBK, pour que ce dernier reste "au même niveau qu'aujourd'hui dans l'écosystème" selon les propos de Carlos Ezpeleta. Sur les sept circuits présents aux calendriers 2024 des deux catégories, les meilleurs chronos réalisés en WorldSBK sur trois d'entre eux – Phillip Island, Barcelone et Assen – sont à moins d'une seconde des records du MotoGP. Pour éviter que la donne ne s'inverse, les motos engagées en WorldSBK vont donc elles aussi être ralenties.

"Nous voulons que le MotoGP soit au sommet", a souligné Jorge Viegas, le président de la FIM. "Le Superbike était censé être synonyme de motos de séries avec quelques changements. Il y a deux ans, nous avons commencé à travailler sur un changement du règlement du Superbike. Certaines choses vont se concrétiser très rapidement, afin de conserver un écart entre MotoGP et WorldSBK, naturellement. Nous discutons avec tous les constructeurs. Nous avons encore plus de constructeurs en WorldSBK qu'en MotoGP mais il y a aussi un bon travail collectif et une solution consensuelle [sera trouvée]."

Abaisser les performances du MotoGP va également réduire l'écart avec les plus petites catégories. Le Moto2 est aujourd'hui à environ cinq secondes des performances du MotoGP, une différence qui fluctue selon les tracés mais qui laisse une certaine marge, et Carlos Ezpeleta n'envisage donc pas de changement pour le moment.

"C'est une discussion qui viendra avec la FIM mais la philosophie actuelle est que le Moto3 et le Moto2 fonctionnent très bien. Ce qui le prouve, c'est à quel point les pilotes qui arrivent en MotoGP sont bons. Nous n'anticipons pas de changements majeurs dans ces catégories à court terme. Nous nous adapterons quand nous le jugerons nécessaire. Comme nous le savons, en MotoGP nous avons ces périodes de cinq ans avec le même règlement et ce n'est pas le cas en Moto2 et en Moto3, où les échéances sont plus flexibles."