Pol Espargaró va passer des examens pour évaluer un retour au Mugello

Désormais, Pol Espargaró voit le bout du tunnel. Lui qui a été victime d'un grave accident dès le premier jour du championnat, lors des essais du Grand Prix du Portugal, le 24 mars, il est à présent sur le point de faire son retour sur la grille MotoGP. Les trois épreuves du mois de juin devraient lui offrir cette possibilité, peut-être même la première d'entre elle, qui se tiendra la semaine prochaine au Mugello.

Dans sa chute à Portimão, le pilote Tech3 a subi de multiples blessures et notamment huit fractures à la mâchoire et au dos. Il en a été quitte pour plusieurs jours en soins intensifs, première étape d'une convalescence éprouvante de plus de deux mois, durant laquelle il a perdu beaucoup de masse musculaire. Dès qu'il a commencé à se sentir mieux, Espargaró a cependant exprimé son impatience à l'idée de remonter en selle et, si possible, avant la pause estivale du mois de juillet.

Dans une interview accordée à la chaîne espagnole TV3, il a confirmé qu'il passerait bientôt des examens médicaux afin d'évaluer sa condition. Si les résultats satisfont les médecins, il pourrait être de retour dès le Mugello la semaine prochaine. Deux autres rendez-vous suivront, au Sachsenring (16-18 juin) et à Assen (23-25 juin).

"Je me sens bien, maintenant je peux le dire. Après ces deux mois, je suis dans une situation privilégiée : je n'ai presque plus de douleurs, mes fractures sont pratiquement guéries. Je suis en train de terminer ce processus pour pouvoir remonter à moto dès que possible", explique Pol Espargaró.

"Le plan est de revenir dès que possible. Je ne sais pas quand, ce sera quand les médecins me donneront leur feu vert. La semaine prochaine, je passerai des examens de contrôle pour voir ce qui nous préoccupe le plus, les médecins et moi-même, au sujet de mon retour sur la moto, à savoir la fracture d'une vertèbre, qui est un peu compressée, ce qui signifie qu'il y a un peu plus de risques si jamais je subis une nouvelle chute ou un impact plus fort."

"Après ces examens, les médecins me diront ce qu'il en est. Et s'ils m'autorisent à courir au Mugello, alors j'irai au Mugello. Sinon, je devrai manquer cette course et revenir à la prochaine ou à celle d'après. Je ne sais pas, ça dépend. Mais j'ai vraiment envie de revenir, et mon équipe aussi. J'ai plus envie que jamais de revenir, car il est très difficile de regarder les courses depuis chez soi, et encore plus quand on voit que la moto fonctionne", ajoute Pol Espargaró, qui a pu voir l'équipe officielle KTM gagner et son jeune coéquipier briller récemment au Mans.

Pol Espargaró devrait faire son retour en juin, peut-être même dès la semaine prochaine.

En attendant le verdict des médecins, Pol Espargaró assure qu'il ne laisse rien au hasard et ses journées sont entièrement dédiées à sa récupération. "Je travaille autant d'heures que possible. Si la journée comptait 45 heures, je les utiliserais toutes ! Le matin, je fais toutes les séances de gym, ensuite je mange et je commence la rééducation. J'ai quatre ou cinq machines à la maison et je passe 30 ou 45 minutes sur chacune d'entre elles. Maintenant, je suis sur une machine hyperbare, avec laquelle je fais des séances de deux heures."

Ces efforts du quotidien rapprochent peu à peu le pilote espagnol de la fin de ce cauchemar. S'il a déjà levé le voile sur l'épreuve qu'a été sa longue convalescence, il admet qu'il a même craint pour sa vie après cette très lourde chute : "Oui, surtout les premiers jours, quand j'étais en soins intensifs. Quand vous êtes en soins intensifs, vous ne savez pas vraiment ce que vous avez et vous n'êtes pas totalement conscient, mais vous savez que, si vous êtes là, c'est que ça ne va pas très bien."

"J'étais sédaté, alors on n'est peut-être pas très conscient, mais on sait que ceux qui sont auprès de nous souffrent : ma femme, ma famille, Aleix..." ajoute-t-il. "J'y suis resté quatre jours. Ils se sont occupés de moi d'une façon incroyable, je ne pourrais pas être plus reconnaissant envers l'hôpital."