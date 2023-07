C'est confirmé : Pol Espargaró de retour à Silverstone !

Quatre mois après la lourde chute qui l'a mis sur la touche dès les essais du premier Grand Prix de la saison, Pol Espargaró s'apprête enfin à faire son retour à la compétition. Le pilote espagnol sera de la partie cette semaine, pour le Grand Prix de Grande-Bretagne qui marquera la fin de la pause estivale pour le MotoGP.

Lourdement blessé, notamment aux vertèbres, dans cet accident à grande vitesse survenu à Portimão, Espargaró a traversé des moments douloureux, puis a dû faire face à une très longue attente, le temps que son dos se remette convenablement. Alors qu'il espérait revenir au mois de juin, il avait dû accepter de se montrer patient, ses médecins ayant jugé plus sage qu'il laisse quelques semaines supplémentaires à son corps pour se consolider.

Il y a deux semaines, Espargaró a repris le guidon de sa KTM RC16 à Goodwood dans le cadre du Festival of Speed, une reprise tout en douceur et à vitesse réduite mais qui lui a confirmé qu'il était désormais prêt. Jeudi, à Silverstone, il devra bien entendu se soumettre au contrôle médical obligatoire du championnat afin de valider son retour à la compétition, après quoi son équipe, le team Tech3, lui prévoit un week-end de réadaptation afin qu'il se remette dans le rythme progressivement.

"Déjà une grande récompense d'être à Silverstone"

"Je suis vraiment heureux d'avoir enfin l'opportunité de revenir après cette période difficile", se réjouit Pol Espargaró, qui a suivi un programme d'entraînement renforcé afin de retrouver son niveau de forme, une fracture de la mâchoire ayant notamment contribué à lui faire perdre plusieurs kilos au début de sa convalescence.

"J'ai travaillé plus que je l'avais jamais fait dans ma vie pour arriver à ce jour, et pour moi, c'est déjà une grande récompense d'être à Silverstone. Je sais que je vais devoir me montrer patient et qu'il va me falloir du temps avant d'être à nouveau à 100%, que ce soit avec ma moto et avec mon corps, mais je suis bourré d'énergie pour relever ce défi ! Il est temps de remettre les gaz !"

Blessé dès la première journée d'essais du Grand Prix d'ouverture de la saison, Pol Espargaró a été remplacé pendant six manches par Jonas Folger, pilote essayeur de KTM et ancien coureur MotoGP ayant précédemment mis sa propre carrière entre parenthèses après la déclaration du syndrome de Gilbert et un burn-out. Des retrouvailles qui ont réjoui l'équipe Tech3, mais qui n'étaient pas destinées à durer.

"Nous sommes extrêmement heureux de retrouver Pol Espargaró dans l'équipe. Ce sera la première fois en 2023 que le team GASGAS Factory Racing Tech3 courra avec son line-up d'origine, nous sommes donc très heureux de nous rendre au Royaume-Uni", salue Nicolas Goyon, team manager, qui annonce aussi l'arrivée d'évolutions techniques en provenance de KTM, vouées à améliorer les performances des RC16 françaises.