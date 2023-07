Pourquoi Honda risque sérieusement de perdre Álex Rins

La fermeture de la division MotoGP de Suzuki a permis à Joan Mir et Álex Rins de rejoindre Honda. Le premier a été intégré à l'équipe officielle HRC et est devenu le voisin de garage Marc Márquez, tandis que le second a trouvé sa place dans la structure LCR, la formation satellite de la marque à l'aile dorée.

Bien que défendant les couleurs du team de Lucio Cecchinello, le contrat de Rins le lie directement à Honda. L'accord expire normalement à la fin de l'année 2024, mais il contient une clause qui le libérerait en cas d'offre officielle de la part d'une autre équipe d'usine.

Selon les informations de Motorsport.com, Yamaha a frappé à la porte du pilote barcelonais, qui est considéré comme une très bonne option pour remplacer Franco Morbidelli, étant donné que les performances de l'Italien ne semblent pas convaincre.

Rins a été victime d'une grave blessure lors du sprint du Mugello, qui lui a brisé la jambe droite et l'a tenu à l'écart de la compétition depuis lors. Après deux opérations, on ne sait toujours pas quand il pourra revenir sur la grille, mais il est peu probable qu'il puisse le faire avant l'Autriche, le week-end du 20 août.

Si le #42 devait partir, le HRC perdrait le pilote qui a jusqu'ici obtenu les meilleurs résultats en 2023, le seul ayant été capable de monter sur le podium le dimanche et qui l'a fait avec une victoire à Austin.

Alex Rins l'a emporté au GP des Amériques, au guidon d'une Honda LCR.

C'est précisément aux États-Unis que Rins avait exprimé le plus ouvertement son mécontentement quant au traitement que lui réservait Honda, en particulier de la part des personnes chargées de la planification du matériel mis à la disposition des pilotes. "J'ai l'impression que Honda s'appuie peu sur moi ; je me sens inexploité", avait-il déclaré à l'époque, en référence au refus qu'il avait essuyé lorsqu'il avait demandé à tester les différents châssis évalués par Márquez et Mir à ce moment-là.

Ce décalage est devenu encore plus évident lorsque le désormais célèbre châssis Kalex est entré en scène, que Márquez a testé, retesté et même abandonné, alors que Rins n'a pas pu l'essayer. Bien qu'il ait exigé le traitement qu'il estimait mériter au vu de son palmarès et de ce pour quoi il s'était engagé à l'époque, le vainqueur du Texas s'est toujours vu opposer une fin de non-recevoir, ce qui a semble-t-il alimenté son intention de potentiellement passer à autre chose.

Selon les informations de Motorsport.com, l'option d'un transfert vers Yamaha est tout à fait sérieuse, et la balle est maintenant dans le camp de Honda et des arguments qu'ils peuvent trouver pour le convaincre de ne pas emprunter cette voie. L'idée que Rins puisse rester chez LCR jusqu'à la fin de son contrat ne semble pas la plus réaliste si, de l'autre côté de la balance, il y a une offre d'un constructeur, même s'il est vrai qu'il ne traverse pas non plus sa meilleure période.

Il est en tout cas frappant de constater que Márquez envisage de quitter la marque parce qu'il doute de pouvoir bénéficier d'une moto qui lui permette de se battre à nouveau pour la victoire, et que Rins envisage de faire la même chose car il se sent sous-estimé.