Qualifs - Martín écrase la concurrence, Bagnaia en première ligne

Les Ducati ont dominé les qualifications à domicile et monopoliseront la première ligne des deux courses à Misano, mais c'est surtout Jorge Martín qui s'est illustré, en dominant la séance devant deux pilotes diminués physiquement, Marco Bezzecchi et Pecco Bagnaia.

Deux pilotes Aprilia passent en Q2, les Français éliminés

Les deux Français du plateau, Fabio Quartararo et Johann Zarco, convoitaient les deux dernières places à attribuer pour la Q2 mais devaient notamment faire face à la concurrence d'Aleix Espargaró, diminué après un traumatisme cervical provoqué par une chute vendredi, Miguel Oliveira, Jack Miller mais aussi Michele Pirro, engagé par Ducati en wild-card ce week-end. Takumi Takahashi, qui devait remplacer Álex Rins, n'a de son côté pas été autorisé à rouler puisqu'il n'a fait aucun tour dans les 105% du leader depuis le début du week-end.

Fabio Quartararo a été le premier à prendre la tête devant Pol Espargaró... qui est tombé dans la foulée au virage 2. Franco Morbidelli puis Augusto Fernández ont occupé la tête, avant que Quartararo reprenne l'avantage, pour quelques secondes seulement, puisque Miguel Oliveira a fait mieux.

Le Portugais a conclu son premier relais à la première place, 0"356 devant Quartararo. Pirro était troisième devant Augusto Fernández et Stefan Bradl, lui aussi aligné en wild-card. Aleix Espargaró n'était que neuvième et Zarco 12e.

Lorsque les pilotes ont repris la piste, Quartararo s'est rapproché à 0"228 d'Olivera et Bradl s'est intercalé entre les deux hommes. Pol Espargaró a de son côté connu sa deuxième chute de la saison au virage 12. Quelques instants plus tard, son frère Aleix a pris la tête pour 0"021.

Zarco n'est remonté qu'au cinquième rang, ce qui a repoussé Quartararo en sixième position. Ce dernier a amélioré son temps mais il n'a pris que la troisième place sous le drapeau à damier, mettant fin à ses espoirs d'atteindre la Q2. Oliveira a repris la tête au tout dernier moment.

Oliveira et Aleix Espargaró ont assuré leur place en Q2. Quartararo devra se contenter de la 13e place sur la grille, devant Pirro, Bradl et Zarco, en difficulté ce week-end et passé hors piste lors de son dernier tour. Augusto Fernández sera 17e devant Miller. Joan Mir n'a pas pu faire mieux que le 12e temps, synonyme de 22e place sur la grille de départ.

GP de Saint-Marin - Q1

Jorge Martín sans rival

Les cinq Ducati et quatre Aprilia étaient les favorites en Q2 mais le premier leader a été Brad Binder, devant Jorge Martín et Dani Pedrosa, une nouvelle fois impressionnant pour sa deuxième participation de l'année en wild-card. Martín a brièvement pris la tête avant d'être battu par Marco Bezzecchi, qui avait fait une erreur lors de son premier tour. Le pilote VR46 est dans le coup depuis le début du week-end malgré un pouce gauche endolori.

Avec un genou droit encore très douloureux moins d'une semaine après sa chute à Barcelone, Pecco Bagnaia a pris la troisième place. La plupart des pilotes se sont contentés de deux tours rapides mais Martín en a fait un troisième et a repris la tête, record de la piste à la clé, pour conclure son premier relais devant Bezzecchi, Bagnaia, Binder et Aleix Espargaró.

Lorsque les pilotes ont repris la piste, Martín a très largement amélioré son chrono de 0"442, repoussant toute concurrence à six dixièmes. Pedrosa est devenu son premier rival, devant Bezzecchi et Espargaró. Bagnaia est remonté au deuxième rang mais il est resté à 0"603 du leader, avant d'être battu par Bezzecchi, pour sa part relégué à 0"406.

Sous le drapeau à damier, Bagnaia puis Bezzecchi ont amélioré leurs chronos, sans pour autant devenir une menace pour Martín, resté leader devant les deux Italiens. L'Espagnol sera en pole pour les deux courses du week-end.

Maverick Viñales a pris la quatrième place devant Pedrosa, meilleur représentant de KTM, et Espargaró. Binder devra se contenter de la troisième ligne avec le septième temps devant Luca Marini et Marc Márquez. Oliveira sera dixième sur la grille, devant Álex Márquez et Fernández.

GP de Saint-Marin - Q2