Rins forfait au Sachsenring, Gardner le remplace

Álex Rins manquera le Grand Prix d'Allemagne pour la deuxième année consécutive. En 2023, cette course était la première après sa grave blessure à la jambe droite au Mugello, et cette année, elle suit de quelques jours seulement sa nouvelle blessure après son spectaculaire highside au départ du GP des Pays-Bas.

Rins s'est relevé avec une fracture du pied droit et deux petites niveau du poignet droit. Il s'est rendu immédiatement à Madrid, où il été opéré de la main lundi matin. Les chirurgiens en ont profité pour retirer une vis présente depuis un an dans sa jambe droite, une intervention qui était initialement prévue pour lundi prochain, au lendemain du GP d'Allemagne. Il ne va donc pas disputer cette épreuve en fin de semaine.

"L'opération s'est bien déroulée et je rentre chez moi maintenant", a commenté Rins. "Malheureusement, je vais manquer le prochain GP, mais j'espère être de retour très vite. Malgré ce coup dur, notre motivation pour continuer à travailler est plus forte que jamais."

Massimo Meregalli, le patron de l'équipe, s'est de son côté félicité que les blessures de Rins ne soient "pas plus sérieuses" et a expliqué son "soulagement" que l'opération se soit bien déroulée.

Yamaha n'était pas tenu de remplacer Rins règlementairement, cela n'étant imposé aux équipes que dix jours après une blessure, néanmoins la marque va bien aligner deux motos en Allemagne. Elle ne va pas faire appel à son pilote d'essais Cal Crutchlow, qui a dû renoncer à sa participation en wild-card au Mugello en raison de complications après une opération de la main droite, mais à Remy Gardner.

Remy Gardner fait son retour en MotoGP pour remplacer Álex Rins Photo de: Gold and Goose / Motorsport Images

Le champion 2021 du Moto2, qui a vécu une campagne difficile en MotoGP chez Tech3 l'année suivante, porte les couleurs de Yamaha en WorldSBK depuis la saison passée, via l'équipe GRT. Après avoir pris la neuvième place du championnat en 2023, Gardner est actuellement septième et a décroché un premier podium dans la deuxième course d'Assen.

"Avant tout, j'espère qu'Álex pourra récupérer rapidement et je lui souhaite le meilleur", a déclaré Gardner. "Je suis vraiment ravi de ce défi. Je tiens juste à remercier chaleureusement Yamaha de m'accorder ma confiance pour rouler ce week-end. Je vais saisir cette excellente expérience pour apprendre. C'est une nouvelle moto, et revenir en MotoGP pour une course est toujours une belle expérience, donc je veux profiter de ce week-end, je suis extrêmement heureux de cette opportunité. Encore merci à Yamaha."

La présence d'Espargaró également incertaine

Après une saison 2023 marquée par de très nombreuses blessure, si bien qu'aucune course ne s'est disputée avec l'intégralité des titulaires au départ, les pilotes étaient plus épargnés depuis le début de la saison et aucun forfait n'était à déplorer jusqu'à Assen, où ils ont finalement été trois à souffrir de blessures.

Chez Aprilia, Aleix Espargaró a dû renoncer en raison d'une fracture du cinquième métacarpien de la main droite après une chute en course sprint. Cette épreuve a également vu Lorenzo Savadori, engagé par la marque en wild-card, tomber lourdement. L'Italien souffre de plusieurs fractures des apophyses transverses des vertèbres lombaires et il a lui aussi dû manquer la course principale.

Aprilia n'a pas encore annoncé si Espargaró sera apte à faire son retour sur la moto vendredi au Sachsenring.