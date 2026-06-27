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Steiner répond aux critiques de Viñales sur KTM : "Pas le plus malin"

Les critiques de Maverick Viñales envers KTM sont mal passées auprès de Günther Steiner, son patron chez Tech3.

Vincent Lalanne-Sicaud
Publié:
758480_Maverick Vinales_Red Bull KTM_Tech3_MotoGP_RC16_TT Circuit Assen _NED_26-06-2026-12_10th Rnd. MotoGP 2026 - Assen _NED_

Photo de : Polarity Photo

Plus les week-ends de course avancent et plus Maverick Viñales affiche sa frustration envers KTM. Une option dans le contrat du pilote Tech3 fait que jusqu'à mardi, il n'est pas maître de son destin : le constructeur autrichien peut unilatéralement décider de le prolonger, et ce n'est qu'après cette échéance qu'il sera libre de s'engager avec un concurrent.

Les places sont néanmoins de moins en moins nombreuses sur la grille et Viñales a reproché à KTM de l'avoir laissé mariner. En début de saison, une promotion dans le team d'usine lui était promise, avant qu'une prolongation chez Tech3 soit évoquée. Finalement, Álex Márquez et Fabio Di Giannantonio prendront finalement les places dans la structure officielle, tandis que son équipe actuelle se rapproche de Luca Marini et Senna Agius.

Lire aussi :

Quand Viñales affirmait qu'il n'avait "personne à convaincre", Günther Steiner, le directeur général de Tech3, lui répondait qu'il devait redevenir le "vrai Viñales" après une année marquée par une blessure. Mais Viñales a enfoncé le clou en arrivant à Assen.

"Il n'y a pas d'informations", a lâché l'Espagnol. "Mais KTM ne m'a pas appelé pour le test de Brno, donc je pense que c'est assez clair. […] Ils m'ont laissé pendant deux semaines dans l'incertitude sur ma présence au test, j'ai appris par la presse que Pedro Acosta serait là. C'était aussi simple de m'appeler pour me le dire. OK, je ne suis pas en grande forme physique, mais je peux faire un tour rapide. Mais ils ne m'ont rien dit."

"Si je ne suis pas dans le championnat du monde, ce sera à cause d'un seul acteur, KTM, personne d'autre", a-t-il ajouté.

Des propos qui passent mal

Mais critiquer un constructeur de la sorte est-il judicieux quand on cherche à le convaincre d'une prolongation ? "Je pense que vous connaissez la réponse !", a répondu Günther Steiner lorsque le site officiel du MotoGP lui a posé la question. "Je ne pense pas que ce soit le plus malin. Je ne sais pas pourquoi il a dit ça. Je ne sais pas à quoi il pensait. Peut-être qu'il ne réfléchissait pas quand il disait ça."

Pour l'Italien, ces propos jouent contre Viñales et les critiques à l'égard de KTM sont injustifiées puisque Pedro Acosta parvient souvent à s'immiscer parmi les leaders avec la même moto : "C'est sûr que ces choses n'aident pas. Critiquer KTM, je pense que c'est aussi un peu dur."

"Les performances de KTM ne sont pas au niveau de Ducati et Aprilia, mais les performances sont là, Pedro fait de bonnes choses, Enea [Bastianini] était dans le top 10 hier, donc KTM n'est pas le seul à blâmer."

"Comme je l'ai dit, je ne sais pas à quoi il pensait. Peut-être qu'il a réagi sous le coup de l'émotion parce qu'il y a des chances qu'il ne soit plus en MotoGP l'an prochain, et que les émotions ont pris le dessus."

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